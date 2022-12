Israel Dreyfus responde si su romance con Sheyla Rojas fue armado por la producción de Combate. (YouTube)

Israel Dreyfus estuvo como invitado en el canal de YouTube ‘Com F.M’ conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida y no pudo evitar responder las interrogantes de su recordado romance con Sheyla Rojas cuando ambos eran participantes del fenecido reality ‘Combate’ en el año 2011.

Como se recuerda, los dos fueron una de las parejas más populares de los realities de televisión en aquel entonces. Juntos protagonizaron múltiples momentos románticos que se robaban los suspiros de los fanáticos del programa, pero también hubo varios momentos de tensión y peleas. La rubia y el modelo duraron entre 7 u 8 meses y cada uno continúo con su vida sentimental por separado.

Todo sucedió cuando la popular ‘Chinita’ le preguntó a Israel Dreyfus si su relación amorosa con Sheyla Rojas fue una estrategia de la producción de ‘Combate’ para atraer más rating. El amante del surf dejó en claro que sus sentimientos por la exconductora de televisión fueron reales y contó cómo inició.

“No, no hay forma (de que haya sido armado). Con Sheyla nos peleábamos mucho en el programa porque era muy efusiva y apasionada en la competencia. Ella te gritaba, te desconcentraba y te peleabas. Creo que fue el cumpleaños de Miguel ‘Conejo’ Rebosio y me tocó cargarla en el taxi. Yo dije ‘normal, la cargo’”, comenzó diciendo el actual competidor de ‘Esto es Guerra’.

Te puede interesar: El día que Ollanta Humala censuró a ‘Combate’ por polémico segmento en la Escuela Militar de Chorrillos

Sheyla Rojas e Israel Dreyfus tuvieron una relación en Combate. Foto: facebook.

Te puede interesar: Combate: ¿Por qué salió del aire pese al éxito de sus casi 8 años en la televisión?

Asimismo, señaló que en ese momento le gusta otra de las participantes, pero no le pudo corresponder porque tenía enamorado. Según Israel Dreyfus, la joven que le atraía se fue temprano de la fiesta del pelotero y Sheyla Rojas aprovechó para sacarlo a bailar. Este hecho terminó en besos y caricias, que luego se dieron a conocer públicamente.

“Sheyla me sacó a bailar, hubo sus besos y fue ameno. Eso fue un sábado y el lunes todo el mundo lo sabía. Si no me equivoco, fue el primer romance entre participantes de diferentes equipos. Yo me llevaba muy bien con Sheyla porque la convivencia en el programa era chévere, pero también existían peleas por la misma convivencia. Sumado a ello, las cosas que salían en el periódico. Era incómodo, generaba malestar en ambos”, agregó.

Finalmente, el actual combatiente indicó que sus diferencias con la exchica reality fueron más intensas cuando los pusieron en un mismo equipo. Esto ocasionó que su romance se culminara por completo y decidieron ponerle fin a su historia amor. Cabe mencionar que, en distintas entrevistas, Isarel Dreyfus ha aclarado que guarda los mejores recuerdos de su unión amorosa con Sheyla Rojas.

SEGUIR LEYENDO