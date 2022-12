Fernando Díaz confirmó su cambio a Latina y trabajará junto a Maju Mantilla

Fernando Díaz pasará a Latina junto a Maju Mantilla.

Fernando Díaz confirmó lo que hace unas semanas era un secreto a voces. El entrañable periodista de ATV dejará su casa televisora, luego de más de una década, para formar parte del canal de la Avenida San Felipe. Su amiga Andrea Llosa ya había adelantado esta noticia, pese a que él había preferido no confirmarlo.

Además, se supo que compartirá roles con Maju Mantilla, quien también dejó América Televisión y ahora será parte de Latina. Ante ello, el hombre de prensa se mostró muy entusiasmado por iniciar este nuevo reto y afirmó que la televisión es un trabajo en equipo. También, tuvo palabras de elogio para la reina de belleza.

“Tengo las mejores referencias de ella, pero aún no sé al detalle quiénes serán mis nuevos compañeros. La tele es un trabajo en equipo y si algo me ha dado el periodismo es ese aprendizaje a llegar, para sumar, para aportar”, señaló Díaz a El Popular.

Fernando Díaz deja ATV este 2022.

Por otro lado, confesó que ha sido muy difícil tomar esta decisión, pero tiene toda la determinación de que es una gran oportunidad que podrá sacar lo mejor de él. “(Dejar ATV es) algo duro, pero ya está, a mirar adelante con fe y confianza. Han sido años hermosos, con mucho compañerismo, grandes oportunidades. Así es la vida, está llena de desafíos y decisiones”, agregó.

Fernando Díaz espera seguir explorando en su talento

En conversación con Infobae, el periodista confesó que estos dos años al frente de Edición Matinal le sirvieron mucho para aprender y desarrollar habilidades que no tenía contempladas. Aseguró que ya conoce todo el mecanismo del trabajo periodístico, pero la conducción fue un reto distinto en el que desea ahondar mucho más.

“Quiero seguir explorando este camino de la conducción para ver qué más puedo hacer en la televisión, de qué soy capaz, qué otras cosas puedo hacer. Como periodista, ya sé cómo es que funciona, ya hay un dominio o una experiencia. Hay un poco de arte dentro de mí que me dice que puedes cantar, bailar, hacer más cosas, solamente hay que lazarse y soltarse. Es un proceso, manejar un poco más los códigos de la televisión, ese aprendizaje me llama mucho la atención”, señaló en conversación con este medio.

Por otro lado, se mostró muy emocionado de lo que pueda pasar en este nuevo año, ahora mucho más que será parte de un nuevo canal dándole otro estilo a su trabajo. “Este 2023 me da mucha emoción, mucha curiosidad por las posibilidades que se han abierto. No lo voy a negar, cuando se habla de que Fernando se iría para acá o para allá, están las puertas abiertas. Puede suceder y el solo hecho que pueda suceder me ilusiona igual, me da miedo también, pero es más la ilusión que miedo”, sentenció.

