Fernando Díaz: “Quiero seguir explorando en la conducción, ver qué más puedo hacer en TV”

Fernando Díaz cuenta cómo vivió su 2022. (Facebook)

Fernando Díaz es uno de los periodistas de ATV con gran trayectoria. Es reportero en el dominical de ‘Día D’ y también conductor de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’, junto a Alicia Retto, un espacio con el que ha logrado ganarse el cariño del público debido al estilo particular que tienen los presentadores.

Fernando Díaz conversó con Infobae y habló de todo lo que ha vivido en este 2022 a nivel laboral, además de la posibilidad de cambiarse de canal en el 2023. El hombre de prensa viene recibiendo propuestas de diferentes casas televisoras y su único deseo, según contó a este medio, es seguir aprendiendo y explorando su potencial frente a la pantalla.

Fernando, ¿cómo calificarías este año en ATV?

Bastante bien. Casi todos los años tienen algo de particular. Este 2022, ha sido periodísticamente muy intenso, muy cargado por todo lo que estamos viendo, no termina de cerrar, ya estamos de vacaciones algunos de los compañeros de Día D que es lo que toca. Las vacaciones de los dominicales se planifican con mucho tiempo y este es el momento más esperado de la vida, porque no puedes planificarlo como la gente común, aquí solo descansas cuando el programa se va.

Toca un diciembre complicado...

Hemos esperado siempre un diciembre tranquilo, pero ya desde la época de PPK que fue un diciembre movido y así sigue siendo. Periodísticamente muy agotado, me siento muy cargado con toda la energía tóxica que hay hacia la prensa, es inevitable que te caiga un poco.

¿Te afecta estas críticas?

No le doy importancia a los comentarios de las redes o a las críticas, pero si me fastidia, me duele, me molesta, cuando hay maltrato hacia mis colegas, veo golpes hacia ellos. Eso me pone de mal humor, pero pienso que la gente no conoce el trasfondo, hay una narrativa ya muy bien articulada que el exgobierno ha venido manejando para deslegitimar, para meternos a todos en el mismo saco, para que la gente tenga esa idea.

Estás abocado enteramente a tu trabajo, los domingos a Dia D y de lunes a viernes a Edición Matinal, ¿cómo manejas la situación en medio de una pandemia?

La pandemia fue complicada, el primer año tuve que asumir algunos retos distintos en mi carrera porque yo venía conduciendo en ATV+ muy tranquilo, por la pandemia hubo unas movidas. Luego hubo una restructuración, apostaron por un trío y yo pasé a ser productor, ya no conductor. Después los compañeros salieron por temas de COVID y tuve que conducir otra vez porque no había quien reemplace.

Es aquí donde inicia a dupla con Alicia Retto…

Sí, yo trabajé con Alia en ATV+ y éramos la dupla de la tarde de la Estación Central de ATV+, nos reencontramos como conductores. Empezamos a aprender, a gustar, nuestra relación natural en pantallas se fue notando, fue bonito. Este momento ha sido bonito, el construir una dupla, una química y la gente lo ha notado.

¿Imaginaste tanta aceptación?

Me parece alucinante como la gente ha ido pillando cosas nuestras, en la calle, los comentarios de los elementos que hemos sido incorporándolo para hacerlo diferente. No somos un noticiero convencional, nos reímos, nos burlamos un poco, tratamos de hacer que las noticias no sean tan duras y es que son cuatro horas. Hay mucho cariño de parte del público.

Fernando Díaz y Alicia Retto en el set de 'ATV Noticias: Edición Matinal'. (Instagram)

¿Cómo perciben a la competencia?

Nosotros veíamos a la competencia y era el mismo formato, a las 7:00 a.m. los titulares, a las 9:00 a.m. el bloque de espectáculos o las noticas más ligeras. En América tienen a Rebeca Escribens que es formidable y el rebote de otros programas que nosotros no tenemos. A las 9 de la mañana ya no competimos con noticieros, sino con programas tipo ‘América Hoy’, ‘Arriba mi gente’ o bloques de espectáculos, era más complicado. ‘Qué hacemos?’, nos preguntamos. Junto con la productora y con Alicia pensamos en hacer un desayuno a esa hora, meter un café porque soy amante del café. Fue fluyendo naturalmente, y ese momento del café a las 7, donde conversábamos y hablábamos a la gente en su casa, a los que quería vernos hacer cosas como cocinar, hacer yoga, o venían a hacer terapia y lo hacíamos. Eso fue parte de un gancho que a la gente le gustó.

¿Sientes que has crecido en este ámbito?

En el noticiero ha sido un año de crecimiento muy bacán, sobre todo de trabajo en equipo. Eso me ha dejado mucho este año, el poder hacer un programa diferente, donde me he divertido muchísimo y donde hemos podido ponerle nuestra personalidad. Sobre todo, a un horario difícil en ATV, en el que se habían intentado muchos cambios que no habían funcionado.

Han iniciado los rumores que dejas ATV y pasas a Latina...

Yo tengo un contrato con ATV todavía vigente, sigo en pantalla. Siempre a fin de año hay este tipo de acercamientos (de otros canales).

Pero, ¿hubo propuesta de ese canal?

Sí, pero no solamente de Latina, hay un par más que me preguntan si estoy cómodo, si estoy feliz, si me va bien, porque también son muchos años que estoy en ATV. Mucha gente puede tener la idea de que eres una pieza más del canal y no necesariamente es así.

Entonces, ¿te reuniste para escuchar las ofertas?

Sí. Me ofrecen algún tipo de contenido y como siempre yo me reúno, converso, escucho y se pueden filtrar desde estas conversaciones. Comienzan a decir: ‘Oye te vieron con fulano’ y desde allí pueden sacar la conclusión.

¿Ya tomaste una decisión luego de estas reuniones?

Solo son propuestas. Yo me quedo todavía en ATV lo que queda de este año 2022. El otro año, no lo sé. Está la propuesta de Latina que me parece muy interesante, vamos a ver que pasa, no descarto nada.

Fernando Díaz dejaría ATV en el 2023. (Instagram)

Tienes varios años en el periodismo, la conducción es un reto distinto...

He empezado desde muy jovencito haciendo de todo, desde asistente, practicante, he pagado mi derecho de piso. Son 27 años que vengo contando historias, he pasado por la prensa diaria como ahora mis colegas que están en la calle cubriendo. En el 2017 llega a mí la conducción de casualidad, pasó un incidente en el que yo me ofrecí y me lancé. En ATV+ fue como mi escuelita, es un canal de noticias que no tiene presión del rating. Fue perfecto para aprender, para equivocarme y encontrar una comunicación distinta con la gente.

¿Es difícil lograr la aceptación de la gente?

Que la gente te asuma, te quiera es complicado, pero por suerte no me ha ido mal, me siento a gusto y cómodo.

En caso de aceptar alguna de las propuestas de los otros canales, ¿qué es lo que te gustaría hacer?

Quiero seguir explorando este camino de la conducción para ver qué más puedo hacer en la televisión, de qué soy capaz, qué otras cosas puedo hacer. Como periodista, ya sé cómo es que funciona, ya hay un dominio o una experiencia. Hay un poco de arte dentro de mí que me dice que puedes cantar, bailar, hacer más cosas, solamente hay que lazarse y soltarse. Es un proceso, manejar un poco más los códigos de la televisión, ese aprendizaje me llama mucho la atención.

Ya no un programa periodístico...

No busco dejar de ser periodista, porque eso nunca se deja, pero si quiero tener más espacios o ver un contenido diferente, o incorporar a lo que ya tenemos en el noticiero algo que haga que sea mucho más, que me dé mucho más vuelo.

Entonces viene un año 2023 muy diferente a los demás...

Este 2023 me da mucha emoción, mucha curiosidad por las posibilidades que se han abierto. No lo voy a negar, cuando se habla de que Fernando se iría para acá o para allá, están las puertas abiertas. Puede suceder y el solo hecho que pueda suceder me ilusiona igual, me da miedo también, pero es más la ilusión que miedo.

¿Has recibido algún consejo al respecto?

Este año he entrevistado gente cuyos mensajes han sido muy poderosos en su momento. El poder hablar con Wendy Ramos cuando sacó su libro, ella hablaba en la entrevista conmigo sobre algo que tiene que ver con el dominar tus miedos. Wendy me decía que ese es un gran problema. El miedo te paraliza, te hace retroceder, quedarte en lo seguro, en la zona de confort. Entrevistándola me dio bastantes luces y me abrió mucho la cabeza sobre lo que a veces no hacemos por miedo.

Fernando Díaz entrevistó a Wendy Ramos. (ATV)

Apareció en el momento preciso…

Creo que ella ha sido como el hada mágica. No sabía nada de las propuestas, pero cuando estábamos en la entrevista, me iba diciendo las palabras precisar con esa naturalidad y esa chispa que ella tiene. A veces nos decimos a nosotros no. Eso me hizo abrir la cabeza y escuchar propuestas, escuchar que me dicen que les gustaría contar conmigo para algunos proyectos porque piensan que tengo capacidad que ni yo mismo reconocía. Luego te das cuenta de lo que has hecho y cuánto has avanzado en la vida.

Luego de tantos años en ATV, es una decisión complicada el cambiar de canal...

No es fácil, yo tengo en ATV cerca de 15 años, donde me han querido, me he sentido siempre bien valorado y muy apreciado por mis compañeros. Ahí hay gente con la que he hecho equipo periodístico que son como mis hermanos. Lo bueno es que nunca he dejado la calle. He hecho notas y cuando entro a la conducción he combinado las dos cosas. Empezaba en el estudio y luego me quitaba el terno, la corbata y me ponía mis jeans, mis botas y la calle. Desde el 2017, lo he hecho., fueron años intensos y lo he logrado.

¿Cómo terminas el 2022?

Termino este 2022 agotado, muy agotado, pero muy satisfecho, en lo personal también. Mi vida no está en un set de televisión. Esa es mi chamba, mi hobbie, porque también me divierto, si no, no lo haría con gusto. Pero mi vida está afuera, con mi familia, soy muy hogareño. Me gusta hacer cosas con mis hijas, mi esposa. Ahí está mi vida. Si viviera para la televisión estaría podrido, tengo a mi familia y eso hace que espere mucho las vacaciones.

Y en estas vacaciones, ¿cómo pasarás la Navidad y el Año nuevo?

La Navidad la pasaré en familia, la situación creo que lo amerita. Mayormente siempre la he pasado fuera, pero este año me voy a quedar con mi familia. Agradecer que tengo a mis papás conmigo. Soy de una familia numerosa, que le da mucha importancia a esta celebración, estamos acostumbrados desde niños a la mesa larga, de muchas personas. Chiclayanos orgullosos, cada quien traerá un plato para la cena, jugaremos al amigo secreto, una serie de rituales familiares. Va a ser bonito reencontrarme con mis primos. El Año Nuevo sí quiero pasarla afuera.

Hablando de los posibles ‘jales’, Tula se ha acercado mucho a ATV, ¿te gustaría que esté en el canal?

Tula me parece una comunicadora formidable, es de esas personas, esas figuras de la televisión que son intuitivas, que son de instinto, que hay formación, pero que hay intuición. Tula fue bailarina primero, luego una vedette, después es descubierta en la actuación por Michelle Alexander y se convirtió en conductora de eventos de cumbia. Tula me parece un jale espectacular para cualquier canal, ha demostrado que tiene mucho talento, baila, actúa, es entradora y chispeante, es ocurrente. Me parece una capa en lo suyo.

Tula Rodríguez se pone nerviosa cuando le preguntan sobre los rumores de un posible nuevo amor. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO