Yiddá Eslava terminó su romance con Julián Zucchi porque le pidió “dejar de convivir unos días”

Con más de 10 años juntos y dos hijos de por medio, Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Sin embargo, hubo una época en la que la actriz nacional decidió terminar su romance con el argentino. Esto sucedió en el 2013, cuando ambos formaban parte del programa ‘Combate’.

En aquel entonces, los seguidores del reality de competencia quedaron sorprendidos cuando Yiddá anunció en sus redes que su relación amorosa con el capitán del equipo Rojo no iba más. Incluso, se presentó en el programa para revelar entre lágrimas que seguían siendo amigos y que no se separaron por terceras personas.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se presentaron en 'Combate' al día siguiente de terminar su relación amorosa.

Poco después, los exchicos reality retomaron su romance, pero no dieron explicaciones del por qué se separaron. No obstante, este 2022, Julián Zucchi reveló finalmente la razón principal por la que Yiddá le dijo adiós hace nueve años. Según el argentino, todo se debió a un malentendido en torno a la convivencia.

“Yo vivía solo desde que llegué al Perú. De repente, un día Yiddá deja en mi departamento de soltero el cepillo de dientes. Otros días traía su mochila cada vez que venía. Yo le dije que hace poco me habían pasado cosas muy fuertes, falleció mi abuela, estaba muy mal. Le dije que se vuelva a su casa unos días para cuidar nuestra relación, como para respirar, necesitaba un momento para mí”, relató Julián en su podcast ‘Cosa seria’.

El también productor cinematográfico explicó que Yiddá Eslava no tomó bien sus palabras, puesto que agarró sus cosas y se fue del departamento molesta. “Yo dije ‘bueno, ya está. No terminamos, solo vamos a dejar de convivir unos días’. Para mí, no habíamos terminado la relación”, detalló.

Luego de varios años juntos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi estrenaron su primera película "Sí, mi amor".

Luego de la discusión, el exintegrante de Parchís se reunió con su tío para hablar sobre los problemas personales que atravesaba. De pronto, recibió la llamada de un periodista de espectáculos, quien le consultó sobre el fin de su relación amorosa. Julián Zucchi no supo qué responder y colgó, pues para él seguía siendo pareja de la entonces ‘combatiente’.

“Me metí a Facebook y vi que Yiddá había hecho todo un texto, diciendo que ‘su relación con el señor Julián Zucchi había terminado’. ¿Para qué publicarlo? Lo peor de todo es que la gente se indignaba conmigo, me decía que no era detallista, decían que terminamos porque Yiddá siempre andaba tras de mí y yo nunca le daba bola”, sostuvo.

Yiddá Eslava conoció al argentina Julián Zucchi cuando este ingresó en la segunda temporada de 'Combate'.

La versión de Yiddá Eslava

Luego de escuchar el relato de Julián Zucchi, la excompetidora de ‘Combate’ aseguró que las cosas no habían sucedido de esa manera, ya que durante la discusión ella le dejó en claro que estaban terminando su romance. Por ello, agarró sus maletas y se fue del lugar, llevándose incluso a la mascota que adoptaron juntos.

Una vez llegó a su propio departamento, Yiddá le contó a su compañera de cuarto que había terminado con el argentino. Según reveló su amiga Mayra, quien fue testigo de la separación, Eslava creía que Julián no quería estar más con ella porque la comida que le preparaba lo engordaba mucho.

“Nosotros discutimos y te dije ‘terminamos’ porque ¿cómo que no voy a entrar (al departamento)? Seré qué cosa (...) Sí terminé con él, ya aprendió que mis decisiones son tajantes. Agradece a la vida que regresamos porque te di una segunda oportunidad. Lo mejor que te pasó es haberme encontrado porque aprendiste a comer rico”, resaltó Eslava mientras el argentino no paraba de reír.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi tienen dos hijos juntos: Maro y Tomás.

