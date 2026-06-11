Cancillería culmina operación de repatriación de votos: ¿Cómo influirán en los votos a favor de Keiko Fujimori?

La cobertura periodística documenta la llegada de valijas diplomáticas que contienen actas electorales provenientes del extranjero. El segmento describe los distintos pasos en la recepción y manejo de los documentos electorales internacionales.

La Cancillería peruana anunció este martes que ha concluido el traslado de votos emitidos en el exterior, tras el arribo del último vuelo procedente de Buenos Aires. De acuerdo con la entidad, todo el material electoral llegó al Perú conforme al cronograma y fue entregado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su conteo. El operativo involucró a 119 oficinas consulares repartidas en 73 países y movilizó los sufragios de cerca de 1,9 millones de ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

Según detalló la Cancillería, el proceso logístico se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad. Noventa cónsules generales acompañaron el material electoral desde sus puntos de origen hasta la entrega formal a las autoridades nacionales, garantizando la custodia de las actas y cédulas durante todo el trayecto.

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Palacio de Torre Tagle

Una operación internacional coordinada

El canciller Carlos Pareja confirmó que todos los votos emitidos en el extranjero llegaron conforme al cronograma establecido. Además, subrayó que la jornada electoral fuera del país transcurrió sin incidentes y que se logró instalar y escrutar el 100% de las mesas de sufragio en los 219 locales habilitados en las diversas ciudades del mundo.

Funcionarios y policías custodian cajas electorales con el logo ONPE en un aeropuerto internacional, preparándolas para su traslado en un avión comercial durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del ministro, “se logró la instalación y escrutinio del 100% de las mesas de sufragio en 219 locales de votación distribuidos en 73 países, con el trabajo coordinado de las 119 oficinas consulares”. Las primeras remesas de material electoral partieron desde ciudades como Moscú, Roma, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle, Tokio y Hartford. Posteriormente, se sumaron envíos desde Montreal, Los Ángeles, París y Nagoya.

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Un mapa político global ilustra la compleja logística del voto peruano en el extranjero, con líneas de vuelo rojas convergiendo en Perú y el logo de la ONPE destacando como centro organizativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad y transparencia en el traslado

La Cancillería precisó que el operativo de repliegue se inició tras la conclusión del escrutinio en el extranjero y culminó luego del conteo en las últimas mesas instaladas en Los Ángeles y San Francisco. Durante toda la operación, se mantuvo una cadena de custodia para asegurar la intangibilidad y seguridad de los votos hasta su entrega a la ONPE.

El último tramo del traslado correspondió a ciudades argentinas como Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes. Con el arribo de estos paquetes electorales al territorio peruano, la Cancillería declaró completado el proceso de repatriación de votos.

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Funcionarios de la ONPE revisan y custodian cajas de votos selladas en una sala de conteo institucional, asegurando la integridad del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance y peso del voto extranjero

El voto de los peruanos en el exterior representa una franja cada vez más significativa en los comicios nacionales. Según cifras oficiales, cerca de 1,9 millones de peruanos en el extranjero participaron en este proceso, distribuidos en cinco continentes. La logística de traslado y escrutinio de estos votos requiere una coordinación multinacional y la colaboración de múltiples organismos estatales.

La autoridad electoral peruana, ONPE, asumirá ahora el conteo y la verificación del material recibido. El escrutinio de los votos del extranjero suele captar la atención de los partidos políticos y analistas, ya que en elecciones recientes este segmento ha mostrado tendencias diferenciadas respecto al voto emitido dentro del país.

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Los resultados de las elecciones presidenciales muestran a Keiko Fujimori con una ligera ventaja del 50.001% sobre Roberto Sánchez Palomino, quien obtiene el 49.999%, con un 98.209% de actas contabilizadas. (ONPE)

¿A qué candidato presidencial beneficiarán los votos del exterior?

El impacto del voto extranjero en la definición de la contienda presidencial se ha vuelto un punto de análisis recurrente, especialmente en escenarios de alta polarización. Las actas provenientes de ciudades con alta concentración de migrantes peruanos como Madrid, Buenos Aires, Miami y Milán pueden incidir en los resultados definitivos, sobre todo en elecciones con márgenes estrechos.

Expertos consultados por RPP Noticias sostienen que el comportamiento electoral de la diáspora peruana no siempre replica las tendencias del voto nacional. En comicios anteriores, los votos del exterior han favorecido a candidatos que promueven políticas vinculadas a la comunidad migrante o que cuentan con bases consolidadas en regiones con alta presencia peruana.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

Expectativa política ante el recuento

Aún no existen proyecciones oficiales sobre cuál de los candidatos presidenciales capitalizará el voto proveniente del extranjero. Analistas políticos citados por Reuters advierten que el desenlace dependerá de la distribución geográfica de los sufragios y del perfil sociodemográfico de los votantes en cada país.

La ONPE ha informado que el conteo de estos votos se integrará al cómputo general y que los resultados definitivos se darán a conocer conforme concluya la verificación del material. En elecciones previas, los votos del exterior han sido determinantes para definir bancadas legislativas y, en ocasiones, han contribuido a inclinar la balanza presidencial cuando la diferencia entre candidatos es reducida.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un debate con el Palacio de Gobierno de Perú iluminado de noche al fondo, reflejando una palpable atmósfera de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Balance de la Cancillería y próximos pasos

De acuerdo con la Cancillería, la jornada electoral en el extranjero cerró “sin contratiempos” y con plena transparencia. El canciller Carlos Pareja resaltó el trabajo conjunto entre las oficinas consulares y las autoridades electorales peruanas, así como la colaboración de los cónsules que acompañaron el material durante su traslado.

Cancillería emite comunicado sobre el ataque de Irán contra Israel. (Foto: Andina)

El proceso de escrutinio y la posterior publicación de los resultados finales quedarán ahora en manos de la ONPE, que deberá sumar los votos del exterior al conteo nacional. Los partidos políticos y la ciudadanía permanecen atentos a la incidencia de este segmento en la definición de la próxima presidencia del Perú.

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