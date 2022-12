La eufórica celebración de Julián Zucchi en el Obelisco luego que Argentina se consagre campeón mundial

La eufórica celebración de Julián Zucchi en el Obelisco de Buenos Aires | Instagram

El exchico reality Julián Zucchi festejó por todo lo alto el triunfo de su selección en el Mundial de Qatar 2022. Luego de emocionarse hasta las lágrimas en redes sociales, se fue hasta el Obelisco, lugar histórico de celebraciones futboleras en la Ciudad de Buenos Aires, para seguir alentando a Argentina junto a miles de eufóricos hinchas.

“Messi es un ejemplo de vida para todos, nació con un talento, pero las cosas cuántas veces no se le dio. Ahora va a levantar la Copa del Mundo. Para todos los que luchamos por un sueño, y todas las veces que no se nos da, hay que seguir (...) Perdóneme, pero los que no creyeron en nosotros, que la chupen y que lo sigan haciendo”, dijo entre lágrimas en sus historias de Instagram.

Luego de ello, el excompetidor de ‘Combate’ informó que iría al Obelisco de Buenos Aires para encontrarse con sus compatriotas. “Nos vemos en el Obelisco. Gracias Yiddá Eslava por bancarme tanto a muerte. ¡Te amo!”, indicó el argentino, quien vive en el Perú hace más de 10 años gracias a su romance con la actriz y exchica reality peruana.

Julián Zucchi se mostró emocionado por la victoria 'Albiceleste'.

Mientras llegaba al obelisco porteño, Julián Zucchi grabó a cientos de miles de personas colmando la avenida 9 de julio. El también productor cinematográfico se dejó ver al lado de ellos cantando “Muchacos, nos volvimos a ilusionar” y “Es un sentimiento, no puedo parar”, temas emblemáticos de la hinchada ‘albiceleste’.

Luego de alentar a la selección Argentina, de saltar en los alrededores del Obelisco y de casi dejar caer a su madre por la emoción, el actor regresó a su casa más calmado. Sin embargo, siguió compartiendo contenido en sus redes para dejar en claro cuán orgulloso se siente por el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Julián Zucchi, recordado por haber formado parte del grupo Parchís, llegó al Perú en el 2012 para convertirse en capitán del equipo Rojo en ‘Combate’. En el reality de competencia, el argentino conoció a Yiddá Eslava, madre de sus dos hijos, motivo por el que decidió permanecer en el país.

Julián Zucchi celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La protagonista de la película “Sí, mi amor” festejó la victoria de la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, indicando que ha gritado y se ha emocionado con cada jugada de los argentinos. “Se lo merecen, me han hecho llorar, gritar, renegar. Vamos Argentina, carajo. Campeón del mundo”, grito la exchica realily y pareja de Julián Zucchi.

“¡Vamos carajo! Se lo merecen, me han hecho llorar, gritar, renegar. Vamos Argentina, carajo. Campeón del mundo. Estoy llorando como una argentina loca, se lo merecen”, gritó la exchica reality en sus historias de Instagram.

