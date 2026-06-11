Indecopi advierte riesgos de ver online gratis partidos del Mundial 2026 en páginas piratas para prevenir estafas

Así se vivió el gol de México desde el Fan Fest ubicado en la plancha del Zócalo. (Infobae/Especial)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre los riesgos de acceder a transmisiones gratuitas de la Copa del Mundo 2026 a través de páginas web y plataformas de streaming no autorizadas. La entidad recomendó a los usuarios utilizar únicamente servicios oficiales para ver los partidos, debido al incremento de intentos de fraude digital vinculados a eventos deportivos de gran audiencia.

De acuerdo con la Dirección de Derecho de Autor, los ciberdelincuentes suelen aprovechar el alto interés generado por el torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para difundir enlaces falsos que prometen acceso gratuito a los encuentros. Estas páginas pueden estar diseñadas para captar datos personales, contraseñas o información bancaria de los usuarios.

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Según explicó el Indecopi, las sanciones fueron impuestas por vulneraciones a las normas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: difusión

Riesgos digitales

El Indecopi explicó que las plataformas ilegales pueden incluir software malicioso o mecanismos de phishing que se activan al ingresar o interactuar con enlaces o aplicaciones no oficiales. Este tipo de herramientas busca vulnerar la seguridad de los dispositivos y acceder a información almacenada en teléfonos móviles, computadoras o tabletas.

Además, la entidad advirtió que los usuarios que intentan acceder a transmisiones “gratuitas” pueden exponer sus datos personales sin advertirlo, lo que incrementa el riesgo de fraudes financieros, robo de identidad y afectación de cuentas digitales.

Un joven latinoamericano concentra su atención en la pantalla de su laptop, donde se transmite en vivo un vibrante partido de fútbol internacional, desde la comodidad de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Engaños comunes

Según el Indecopi, los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para atraer usuarios, como enlaces difundidos en redes sociales, mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea o páginas que imitan el diseño de servicios oficiales. Estas técnicas buscan generar confianza para inducir al ingreso a sitios fraudulentos.

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Asimismo, muchas de estas plataformas solicitan registros o datos sensibles bajo el pretexto de habilitar el acceso a los partidos del Mundial. Este tipo de prácticas incrementa la exposición de los usuarios a delitos informáticos y pérdidas económicas.

Un hacker con rostro de balón de fútbol manipula múltiples pantallas que muestran sitios de phishing relacionados con la Copa Mundial 2026, advirtiendo sobre estafas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y control

El Indecopi recomendó acceder únicamente a canales y plataformas autorizadas, evitar la descarga de aplicaciones de origen desconocido y desconfiar de enlaces compartidos fuera de los canales oficiales. También exhortó a no proporcionar información personal o financiera en sitios no verificados.

Como parte de sus acciones contra la piratería digital, la institución informó que durante el 2025 dispuso el bloqueo de 555 sitios web ilegales que difundían contenidos protegidos por derechos de autor, incluidos eventos deportivos, como parte de sus medidas de protección de la propiedad intelectual.

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Un joven latino sigue atentamente una transmisión en vivo de un partido de fútbol internacional en su laptop, trabajando desde un entorno moderno con luz cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Copa del Mundo 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia un nuevo capítulo en la historia del fútbol con la participación inédita de 48 selecciones y un total de 104 partidos, según datos oficiales de la FIFA. El evento comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convierte en el primer recinto en albergar la inauguración de tres ediciones mundialistas. La ceremonia de apertura está prevista para las 11:30 horas del Centro de México y dará paso al partido entre México y Sudáfrica, programado para las 13:00.

El torneo se extiende durante 39 días y se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, abarcando 16 ciudades anfitrionas. El formato introduce una estructura de 12 grupos de cuatro equipos cada uno, lo que permite la clasificación de los dos mejores de cada grupo y de los ocho mejores terceros, habilitando una ronda de dieciseisavos de final. El calendario garantiza tres días de descanso entre partidos para preservar la integridad física de los futbolistas.

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El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se disputa bajo una fuerte lluvia y relámpagos, con el trofeo de la Copa del Mundo en el centro del estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura televisiva estará disponible en diversos canales y plataformas, incluyendo Televisa, TV Azteca y la señal digital ViX en México, además de América TV en Perú y señales internacionales de DIRECTV y DSports para el resto de Latinoamérica. La inauguración contará con un espectáculo musical y cultural que busca reflejar la diversidad del certamen, mientras que la presencia de tecnología avanzada, como balones inteligentes y conectividad VAR en tiempo real, apunta a renovar la experiencia tanto para jugadores como para aficionados.