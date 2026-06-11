Jornada inmejorable para Lucciana Pérez en el W15 de San Gregorio: avanzó a semifinales en dobles y a cuartos de final en ‘singles’

Lucciana Pérez avanzó a semifinales en dobles y a cuartos de final en individuales del W15 de San Gregorio. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

Lucciana Pérez atraviesa uno de los momentos más prometedores de su carrera. Tras culminar una brillante etapa en el tenis universitario de los Estados Unidos, donde llegó a consolidarse como una de las mejores jugadoras del circuito NCAA, la peruana ha iniciado su regreso al profesionalismo con actuaciones que confirman su crecimiento competitivo. Este jueves firmó una jornada perfecta en el W15 de San Gregorio, en Italia, al avanzar tanto en individuales como en dobles.

La primera alegría del día llegó en la modalidad de ‘singles’. Pérez, ubicada actualmente en el puesto 377 del ranking WTA, superó con autoridad los octavos de final al derrotar a la rumana Irina Balus (664 WTA) por un contundente 6-2 y 6-2. La peruana dominó las acciones de principio a fin, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y una notable regularidad en los momentos clave del encuentro.

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Gracias a esta victoria, la tenista nacional aseguró ocho puntos para el ranking mundial, los cuales serán contabilizados en la actualización del próximo 22 de junio. Además, confirmó su presencia en los cuartos de final del certamen italiano, instancia en la que tendrá una prueba más exigente frente a la griega Elena Korokozidi, actual número 574 del mundo. El encuentro está programado para este viernes alrededor de las 07:00 horas (hora peruana).

Lucciana Pérez y un estreno por todo lo alto en San Gregorio luego de seis meses enfocada en el tenis universitario estadounidense. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

Pero la actividad de Pérez no terminó allí. Horas más tarde volvió a la cancha para disputar los cuartos de final de dobles junto a la rumana Carmen Andreea Herea, y la dupla respondió con una exhibición aplastante. Ambas derrotaron a las italianas Eleonora Alvisi y Sofía Rocchetti por un categórico 6-0 y 6-0, resultado conocido en el tenis como doble rosco.

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La superioridad de la pareja peruano-rumana fue absoluta. No concedieron un solo juego a sus rivales y sellaron su clasificación a las semifinales con una de las victorias más contundentes de la jornada. Ahora buscarán un lugar en la final cuando enfrenten este viernes, desde las 10:00 horas aproximadamente, a la italiana Carolina Troiano y la belga Ema Kovačević.

Con estos resultados, Lucciana mantiene vivo el sueño de conquistar dos títulos en una misma semana, una hazaña que ya consiguió en el W35 de São Paulo 2025. Su desempeño en San Gregorio ratifica que está preparada para competir nuevamente al más alto nivel y seguir escalando posiciones en el ranking internacional.

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La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

La mejor jugadora del tenis universitario de los Estados Unidos

Aunque decidió poner en pausa su recorrido por el circuito profesional para priorizar su formación académica, Lucciana Pérez nunca se alejó de la alta competencia. La tenista peruana encontró en el exigente sistema universitario de Estados Unidos el escenario ideal para seguir desarrollando su juego y consolidarse como una de las deportistas más destacadas de la NCAA.

Representando a Texas A&M University, la limeña firmó una temporada extraordinaria que le permitió ser reconocida como la Jugadora del Año de la Southeastern Conference (SEC), una de las conferencias más competitivas del tenis universitario estadounidense. Pérez culminó la fase regular invicta en los encuentros de individuales dentro de la SEC, con un impecable récord de 13 triunfos y ninguna derrota, además de extender a 32 su racha consecutiva de victorias en dicha competición.

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Su rendimiento también la llevó a convertirse en la número uno del ranking de la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA), un logro histórico, ya que es apenas la segunda jugadora de Texas A&M en alcanzar la cima de esa clasificación. En toda la campaña registró un impresionante balance de 23 victorias sin conocer la derrota en individuales, demostrando una superioridad difícil de igualar.

Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.