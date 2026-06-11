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‘Mi Mejor Enemiga’, película peruana, llega al streaming: fecha de estreno y plataforma donde verla

La exitosa comedia peruana, dirigida por Saskia Bernaola y protagonizada por Nataniel Sánchez, se suma al catálogo global de las plataformas

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Más de 300 mil personas asistieron a ver ‘Mi Mejor Enemiga’ en cines, convirtiéndola en el mayor éxito nacional del 2026.
Más de 300 mil personas asistieron a ver ‘Mi Mejor Enemiga’ en cines, convirtiéndola en el mayor éxito nacional del 2026.

La comedia peruana ‘Mi Mejor Enemiga’ llega a las plataformas digitales, abriendo una nueva etapa para una de las producciones nacionales más exitosas del año. Ahora, el público de Perú y de todo el mundo podrá disfrutar desde casa de una cinta que, con humor, enredos y situaciones inesperadas, conquistó las salas nacionales y se consolidó como el mejor estreno peruano de 2026.

La película, dirigida por Saskia Bernaola, cuenta con un elenco encabezado por Nataniel Sánchez, quien interpreta a Valeria, y Mateo Garrido-Lecca, acompañados por figuras reconocidas como Omar García, Fiorella Luna, Katia Palma, Kukuli Morante, Carlos Casella, Carla Arriola, Patricia Portocarrero y Armando Machuca. Entre las sorpresas del filme destaca la aparición especial de la querida dupla Karina y Timoteo, íconos de la televisión infantil peruana, que aportan nostalgia y complicidad a la trama.

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El estreno en Netflix permitirá que la producción peruana llegue a nuevos públicos internacionales y refuerce la presencia del cine local en plataformas globales.
El estreno en Netflix permitirá que la producción peruana llegue a nuevos públicos internacionales y refuerce la presencia del cine local en plataformas globales.

¿Cuáando y dónde se estrena ‘Mi Mejor Enemiga’?

‘Mi Mejor Enemiga’, llega a Netflix este viernes 12 de junio. La cinta narra la historia de Valeria, quien, tras 25 años, se reencuentra con su mejor amiga de la adolescencia durante una promoción escolar.

Lo que parecía una simple reunión de exalumnas se convierte en el detonante de una serie de enredos, malentendidos y desafíos que obligarán a sus protagonistas a replantear su amistad y sus verdaderos sentimientos. El guion explora temas como la rivalidad, la lealtad y la importancia de la reconciliación, siempre desde el prisma de la comedia.

Desde este viernes 12 de junio tienen plan para el fin de semana: sofá, risas y una enemiga que van a querer demasiado”, señala el cast en la campaña de lanzamiento en redes sociales. La llegada de la película a Netflix marca un hito para la industria peruana, que busca ampliar su presencia en el catálogo internacional de la plataforma líder en streaming.

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Éxito en taquilla

Estrenada en las salas de cine en febrero de 2026, ‘Mi Mejor Enemiga’ logró reunir a más de 300 mil espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno nacional del año y en la película más vista durante el verano. Su éxito en taquilla confirmó el interés del público por las historias locales y el talento de una generación de actores y creadores que apuestan por el humor y la cercanía con el espectador.

La cinta dirigida por Saskia Bernaola narra el reencuentro de dos amigas de la adolescencia y los enredos que surgen en una reunión de promoción.
La cinta dirigida por Saskia Bernaola narra el reencuentro de dos amigas de la adolescencia y los enredos que surgen en una reunión de promoción.

La propuesta de Saskia Bernaola combina situaciones cotidianas con una mirada irónica sobre la amistad, la competencia y las segundas oportunidades. La música, la alegría y los toques de nostalgia hacen de esta comedia una opción ideal para compartir en familia o entre amigos. El guion equilibra el humor físico con diálogos ágiles y escenas emotivas, ofreciendo un retrato divertido de las relaciones humanas y sus contradicciones.

El estreno en Netflix permitirá que la película alcance nuevas audiencias dentro y fuera del país, posicionando a ‘Mi Mejor Enemiga’ como una de las producciones peruanas más representativas de los últimos años. La plataforma ha apostado en los últimos tiempos por incorporar títulos latinoamericanos, en una estrategia que busca reflejar la diversidad cultural y acercar contenidos originales a espectadores de todo el mundo.

De esta manera, 'Mi Mejor Enemiga’ consolida el reconocimiento obtenido en la cartelera local y se convierte en una nueva vitrina para el talento peruano. La película promete risas, emoción y reflexión, invitando a disfrutar de una historia sobre reencuentros, complicidad y la fuerza de los lazos que el tiempo no logra deshacer.

Nataniel Sánchez lideraa el elenco de ‘Mi Mejor Enemiga’, comedia peruana que conquistó la taquilla y ahora busca repetir el éxito en Netflix.
Nataniel Sánchez lideraa el elenco de ‘Mi Mejor Enemiga’, comedia peruana que conquistó la taquilla y ahora busca repetir el éxito en Netflix.

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