Rafael López Aliaga sobre Aníbal Torres: “El señor tiene una mansión de US$4 millones y se hace el imbécil”

Rafael López Aliaga criticó a Aníbal Torres, señalando que posee una mansión valorada en al menos cuatro millones de dólares y recordando sus llamados a la violencia durante el gobierno de Pedro Castillo

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó este miércoles al ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ocupó el cargo de jefe de asesores del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y recordó que convocó a que hubiera “ríos de sangre” si destituían del cargo al exmandatario.

En una entrevista con Panamericana TV, el excandidato presidencial respondió a declaraciones previas en las que Torres lo llamó “animal” por calificar de comunistas a los votantes de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y sugirió que “anda mal psicológicamente”.

López Aliaga hizo un juego de palabras con el apellido de Torres, refiriéndose a él como “caníbal”, y afirmó que el ex primer ministro posee “una mansión” que, según sus estimaciones, estaría valorada en al menos “cuatro millones de dólares”.

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“Y se hace el imbécil acá. Claro, tiene su mansión de cuatro millones de dólares, por lo menos. Este pata es un payaso, pues. Los ríos de sangre llegaron con este enfermo mental, esa es la gente que revienta al Perú”, expresó.

El intercambio incluyó insultos y descalificaciones, con Torres calificando a López Aliaga de “animal” y cuestionando su salud mental, mientras que el líder de Renovación Popular respondió con ironías sobre el apellido del ex primer ministro

Horas antes, en una conversación con el diario La República, Torres se refirió en términos despectivos al líder de Renovación Popular, quien no logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

“El que dice comunista... ¿Ese animal sabe qué es comunismo? Comunismo es una economía planificada desde el Estado y eso no ha existido aquí ni va a existir aquí”, sostuvo, y añadió que López Aliaga es “una persona que anda mal psicológicamente”.

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El exjefe de Gabinete también aseguró que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, será la ganadora de las elecciones presidenciales de 2026, “sea de manera limpia o sucia”.

“Si bien faltan los votos emitidos en el extranjero, no todos favorecen a Keiko. Además, todavía quedan votos por contabilizar en el interior del Perú, que en su mayoría apoyan a Roberto Sánchez”, expresó.

Agregó que, según la tendencia observada con la llegada de los votos del exterior, “limpiamente o suciamente, se la lleva ella”.

Torres anticipó que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales de 2026, independientemente de la limpieza del proceso electoral, y afirmó haber votado por Roberto Sánchez, quien ha prometido indultar a Castillo

El expremier, condenado a seis años y ocho meses de prisión por el fallido autogolpe de Castillo —pena que no se ejecutó por razones humanitarias debido a sus 82 años—, afirmó que votó por Sánchez, quien compite contra Fujimori en representación del exmandatario.

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“La votación a favor de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú es de Pedro Castillo”, sostuvo en referencia a este aspirante, que ha prometido indultar a Castillo si llega a Palacio de Gobierno.

Al preguntarle si aspiraría a un cargo en el Ejecutivo en caso de que esa fórmula resulte electa, aclaró que “en primer lugar”, no está buscando un puesto; “y en segundo lugar, no estoy buscando trabajo porque trabajo tengo”.

También mencionó que no ha visitado al exjefe de Estado en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido junto a Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), aunque señaló que “cualquier peruano puede visitarlo”.

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Con el 98.239 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtiene el 50.002 % de los votos, equivalente a 9′034,071 sufragios, mientras que Sánchez registra el 49.998 % con 9′033,312 votos.