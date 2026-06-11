Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 11 de junio de 2026

Técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en tiempo real desde su centro de control, observando gráficos de ondas y mapas geográficos en múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una nueva jornada de actividad sísmica, con varios temblores registrados el 10 de junio, siendo el de la región San Martín el de mayor magnitud con 4.0 grados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene la vigilancia y solicita a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales. La sucesión de movimientos telúricos pone en evidencia la constante actividad sísmica en el país, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El IGP, entidad responsable del monitoreo sísmico a nivel nacional, reportó que los eventos de las últimas horas no han generado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la institución reiteró la importancia de la prevención y la preparación ante la posibilidad de sismos de mayor intensidad. Las autoridades locales permanecen en estado de alerta y han recordado las recomendaciones de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas.