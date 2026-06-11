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Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 11 de junio de 2026

Perú no termina de temblar: varios sismos se registraron ayer 10 de junio siendo el de la región San Martín el más fuerte llegando a un sismo de 4 grados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue monitoreando y pide atención a la población

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Tres técnicos observan múltiples monitores con gráficos de ondas sísmicas y mapas geográficos en el centro de control del IGP en Perú, con el logo visible.
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en tiempo real desde su centro de control, observando gráficos de ondas y mapas geográficos en múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una nueva jornada de actividad sísmica, con varios temblores registrados el 10 de junio, siendo el de la región San Martín el de mayor magnitud con 4.0 grados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene la vigilancia y solicita a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales. La sucesión de movimientos telúricos pone en evidencia la constante actividad sísmica en el país, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El IGP, entidad responsable del monitoreo sísmico a nivel nacional, reportó que los eventos de las últimas horas no han generado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la institución reiteró la importancia de la prevención y la preparación ante la posibilidad de sismos de mayor intensidad. Las autoridades locales permanecen en estado de alerta y han recordado las recomendaciones de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:03 hsHoy

Perú, territorio de alta actividad sísmica

Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.

La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.

Un mapa topográfico de Perú en rojo muestra su costa junto al océano Pacífico azul. Líneas naranjas y amarillas indican el Cinturón de Fuego, con tres epicentros sísmicos.
Mapa detallado muestra la costa sur de Perú resaltada en rojo, con líneas onduladas que marcan el Cinturón de Fuego del Pacífico y círculos concéntricos que indican epicentros sísmicos recientes, reflejando el constante monitoreo de la actividad telúrica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:51 hsHoy

Detalles de los últimos sismos reportados por el IGP

El primer evento sísmico del 10 de junio se registró a las 06:25 horas, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al noreste de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP indicó que la intensidad fue de grado II en Ocoña, percepción ligera para los habitantes de la zona.

A las 08:02 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0, el más fuerte de la jornada, localizado a 65 kilómetros al sureste de Cuzco, en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín. Este evento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y no ocasionó daños en infraestructuras ni personas lesionadas, según los reportes oficiales.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:23 hsHoy

Otros movimientos telúricos del 10 de junio

El tercer temblor se produjo a las 08:39 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 44 kilómetros. Su epicentro estuvo a 39 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la región fronteriza de Tumbes. La intensidad reportada fue de grado II, sintiéndose levemente en la ciudad y sus alrededores.

Un cuarto evento ocurrió a las 11:31 horas con magnitud 3.5 y una profundidad de 12 kilómetros, a 45 kilómetros al noroeste de Manu, en la región Madre de Dios. El IGP reportó que la intensidad fue de grado II en Manu, sin consecuencias graves para la población ni afectaciones estructurales.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:33 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica y actualiza reportes a través de sus canales oficiales. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y tener preparados kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

Las autoridades locales y regionales han reforzado la difusión de medidas preventivas y la importancia de simulacros periódicos. El Ministerio de Salud, Defensa Civil y otras entidades públicas coordinan acciones para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse en el futuro.

Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)
Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)
07:23 hsHoy

Contexto histórico y cultura de prevención

Perú ha enfrentado en su historia reciente sismos de gran impacto, como los ocurridos en Pisco en 2007 y en el sur del país en 2001. Estas experiencias han llevado a fortalecer la cultura de prevención en las comunidades, así como la actualización de normas de construcción antisísmica en zonas urbanas y rurales.

Terremoto en Pisco de 2007 (AFP)
A woman reads the bible in front of her destroyed house in Pisco, more than 300 km south of Lima, 16 August 2007. Peruvian officials struggled on Thursday to reach cut-off victims on the country's southern coast after a devastating earthquake rocked the region on the eve leaving more than 500 dead and 1,600 injured. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Los expertos del IGP subrayan que la preparación de la población y la educación continua son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los movimientos sísmicos. Instituciones educativas, empresas y familias han incorporado prácticas de simulacros y planes de evacuación, contribuyendo a una mayor resiliencia frente a desastres naturales.

Terremoto en Pisco de 2007 (AFP)
Two women comfort each other next to the corpse of a relative killed by the earthquake that hit a large area of Peru in the eve 16 August, 2007 in Pisco, more than 300 km south from Lima. Peruvian officials struggled on Thursday to reach cut-off victims on the country's southern coast after a devastating earthquake rocked the region leaving more than 500 dead and 1,050 injured. AFP PHOTO / JAIME RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)
06:59 hsHoy

Sismos recientes en otras regiones y percepción ciudadana

Durante el mes de junio, el IGP ha reportado otros movimientos de menor magnitud en regiones como Lima, Piura y Huancavelica. La percepción de estos sismos varía según la profundidad y la distancia al epicentro, pero suelen generar inquietud entre los habitantes, que buscan información inmediata a través de fuentes oficiales y redes sociales.

Vista aérea de la costa peruana al atardecer con el mar Pacífico y una franja de tierra árida, un símbolo de epicentro rojo en el agua y el logo del IGP.
Vista panorámica de la costa árida de Huacho al atardecer, mostrando un epicentro de sismo simbolizado en el océano Pacífico, con el logo institucional del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por AP, voceros del IGP explicaron que la actividad sísmica registrada responde a la dinámica natural de la región. “Perú debe mantener una vigilancia constante y fomentar la preparación de sus habitantes”, indicaron desde la entidad científica. Las autoridades recordaron que, aunque la mayoría de los temblores no resultan destructivos, la prevención es la principal herramienta para evitar tragedias.

06:11 hsHoy

Proyecciones y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará con el seguimiento de la actividad sísmica y la publicación de informes técnicos. Las autoridades nacionales y locales han reiterado que la preparación y la información son factores clave para enfrentar los sismos con menores consecuencias para la vida y el patrimonio.

Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú

Las iniciativas de simulacros y campañas educativas seguirán desarrollándose en todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población. Mientras tanto, el monitoreo sísmico permanece activo y la ciudadanía se mantiene atenta a cualquier actualización emitida por los organismos competentes.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:05 hsHoy

Últimos sismos

El 10 de junio de 2026 se registraron varios movimientos sísmicos en distintas regiones del Perú, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero de ellos ocurrió a las 06:25 horas, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se localizó a 29 kilómetros al noreste de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa. La intensidad reportada en Ocoña fue de grado II.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 08:39 horas, se produjo otro sismo de magnitud 3.8 y a 44 kilómetros de profundidad, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la región fronteriza de Tumbes. La intensidad fue registrada en grado II en la ciudad de Tumbes, siendo percibido levemente por la población.

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, a las 11:31 horas, un sismo de magnitud 3.5 se localizó a 45 kilómetros al noroeste de Manu, en Madre de Dios, con una profundidad de 12 kilómetros. La intensidad alcanzó el grado II en la zona de Manu, sin reportes de daños. Estos eventos forman parte de la actividad sísmica habitual en el país, dada su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

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