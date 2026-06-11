Segunda vuelta en Perú: el ausentismo electoral predominó en Miraflores y San Isidro, los distritos limeños más exclusivos

El video ofrece un análisis informativo sobre el nivel de ausentismo electoral registrado en la segunda vuelta de 2026 en Perú. El ausentismo por regiones, provincias y distritos, se incrementó con énfasis en zonas como Loreto, Tacna, Putumayo, San Román, Villa El Salvador y Santa Anita.

Con resultados oficiales que llegan el 98%, el ausentismo electoral volvió a marcar la segunda vuelta en Perú, en una jornada donde la diferencia entre regiones, provincias y distritos dejó fuera del conteo miles de votos. Las estadísticas revelaron que factores como la geografía, el transporte y patrones históricos de baja participación siguen condicionando la expresión democrática, especialmente en zonas alejadas y en distritos urbanos caracterizados por su tradición de inasistencia.

La región con mayor nivel de ausentismo fue Loreto, que alcanzó el 42%, un porcentaje que incluso se incrementó entre 0,5 y 1 punto respecto a la primera vuelta, según los datos presentados durante la transmisión especial. Este comportamiento consolidó a Loreto como el epicentro de la inasistencia, en contraste con otras regiones donde la movilización ciudadana fue notoriamente superior. En el otro extremo, Tacna se posicionó como la región con mayor concurrencia a las urnas, aunque también se detectó un leve incremento en el ausentismo respecto al primer turno electoral.

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Peruanos se congregan en un centro de votación al aire libre en Lima, preparándose para ejercer su derecho en una jornada electoral importante. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Perspectivas regionales: Loreto y Tacna en los extremos

El análisis de la participación electoral mostró que la mayor ausencia se concentró en Loreto y, a nivel provincial, en zonas de acceso más difícil, donde la topografía y la infraestructura limitan el acceso a los locales de votación. En cambio, las provincias y distritos con mayor concurrencia lograron superar el 80% de participación, mostrando realidades opuestas dentro del mismo proceso democrático.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Putumayo, provincia ubicada en Loreto y en la zona de triple frontera, resultó paradigmático. Allí, se registró el mayor ausentismo del país, con un 63,1%. Esto significa que poco más de tres de cada diez electores pudieron cumplir con su deber cívico. Las dificultades de movilización y las condiciones geográficas explican, según el informe televisivo, este fenómeno persistente que afecta la representatividad efectiva de los resultados.

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Una mesa de votación en Perú muestra una fila corta de votantes y múltiples asientos vacíos, reflejando la baja concurrencia y el contraste regional durante la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puno y los polos de participación fuera de Lima

En el otro extremo del espectro, una provincia de Puno alcanzó el menor nivel de ausentismo a nivel nacional, con solo 16,9%. Este porcentaje la ubicó como el lugar con mayor concurrencia electoral en todo el país, un dato que resalta la heterogeneidad en el comportamiento de los votantes peruanos.

Durante la cobertura, se enfatizó que, en una elección particularmente ajustada, diferencias como estas adquieren especial importancia. El ausentismo ayuda a explicar los miles de votos que se pierden y que podrían haber resultado decisivos en un escenario de márgenes estrechos. Los conductores del espacio destacaron que las variaciones en la participación no son un fenómeno marginal, sino un factor que incide directamente en la definición final del proceso.

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La imagen dual muestra la disparidad en la afluencia de votantes en dos colegios electorales de Lima, uno concurrido en un distrito popular y otro casi vacío en una zona de mayores recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima: patrones históricos y contrastes sociales en la capital

En la ciudad de Lima, los distritos que presentaron los niveles más altos de ausentismo fueron Miraflores y San Isidro, ambos por encima del 26%. Las estadísticas revisadas durante el programa indicaron que, en estos casos, el fenómeno no se asocia a problemas de transporte ni a obstáculos geográficos, sino a patrones históricos de baja participación.

Estos distritos además registraron aumentos mínimos frente a la primera vuelta, con variaciones de apenas 0,03 puntos. El análisis en estudio fue que el fenómeno se mantiene dentro de los márgenes habituales de no asistencia, a diferencia de lo ocurrido en la elección anterior, cuando el contexto sanitario produjo un alza significativa.

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Una ciudadana deposita su boleta en la urna de votación en Perú, mientras los resultados electorales muestran una contienda ajustada que incluye a Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distritos limeños con mayor presencia y factores demográficos

En contraste, los distritos de Villa El Salvador y Santa Anita reportaron los niveles más bajos de ausentismo en Lima, con 17,3% y 17,5%, respectivamente. Esto implica que en ambos sectores votó más del 80% del padrón, reflejando una dinámica de mayor involucramiento con la jornada electoral.

El reporte final apuntó que, en los distritos de mayores ingresos, el ausentismo podría estar vinculado parcialmente a la presencia de personas de edad avanzada que continúan figurando en el padrón electoral. Aun así, se sugirió que, cuando la inasistencia se aproxima al tercio de los electores, también puede reflejar elementos de indiferencia o desconexión con el proceso democrático.

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Manos señalan regiones en un mapa físico-político de Perú con pines rojos y verdes que indican el ausentismo electoral en Loreto, Tacna, Lima, Puno y Putumayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores estructurales detrás del ausentismo

El análisis de los datos recoge que el ausentismo en Perú responde a causas estructurales diversas, desde la geografía hasta la composición social y demográfica. En regiones como Loreto y provincias como Putumayo, la dificultad de acceso y la dispersión poblacional imponen barreras objetivas a la participación. En sectores urbanos con altos ingresos, la baja concurrencia se repite ciclo tras ciclo, salvo excepciones ligadas a circunstancias extraordinarias.

En la transmisión, se reiteró que estas tendencias constituyen un reto persistente para las autoridades electorales y para las instituciones que buscan fortalecer la legitimidad de los procesos. Los patrones históricos y las barreras geográficas continúan definiendo el mapa de participación, mientras que la polarización y la competencia ajustada hacen que cada voto omitido gane mayor peso en el resultado final.

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Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El desafío de la representatividad en elecciones reñidas

Las cifras de esta segunda vuelta muestran que el ausentismo electoral puede alterar el equilibrio en comicios definidos por diferencias mínimas. Miles de votos quedaron fuera del conteo oficial debido a factores que trascienden la simple voluntad individual, abarcando desde la falta de infraestructura hasta tendencias sociales y demográficas de larga data.

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral en Perú dejó en evidencia la necesidad de abordar el ausentismo como un fenómeno complejo, con raíces en la realidad territorial y en las prácticas de participación ciudadana. Las autoridades y los actores políticos enfrentan el desafío de reducir las brechas y de impulsar la inclusión en futuros procesos, con el objetivo de lograr una representación más fiel de la voluntad popular.

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