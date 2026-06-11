Z Buss vuelve a operar tras dos atentados extorsivos en menos de 24 horas: Exige garantías a las autoridades

La empresa de transporte Z Buss retomó sus operaciones en el distrito de Independencia después de ser blanco de dos atentados en menos de un día, en medio de una escalada de extorsiones contra el sector en Lima Norte.
El reinicio de actividades se produjo bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que trabajadores y usuarios demandaran mayores medidas de seguridad frente a la amenaza constante de organizaciones criminales.
Ola de violencia en Lima Norte
El primer ataque ocurrió la noche del martes 9 de junio, cuando dos presuntos extorsionadores arrojaron una granada tipo piña contra la fachada del local de Z Buss, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia.
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La rápida reacción de una trabajadora evitó daños mayores: la empleada pateó el explosivo hacia la pista, alejándolo de la entrada principal y reduciendo el riesgo de víctimas fatales.
Minutos después, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) neutralizaron el artefacto y aseguraron la zona, lo que obligó a cerrar temporalmente el tránsito en el área.
Horas más tarde, otro hecho violento sacudió al mismo establecimiento. Dos sujetos en motocicleta dispararon varias veces contra un bus estacionado en el exterior del local. Según la PNP, el ataque dejó a un trabajador gravemente herido.
El afectado, identificado como Ismael Huayta, fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, donde su familia reportó que se encontraba en condición crítica. La agresión provocó la evacuación de los pasajeros y el cierre de las puertas de la empresa mientras se realizaban las investigaciones.
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La ola de atentados estaría vinculada al cobro de “cupos” por parte de bandas criminales que buscan someter a las empresas de transporte mediante amenazas, ataques armados y el uso de explosivos.
Entre las pruebas recabadas figura una nota firmada por el grupo conocido como ‘La Federación’, en la que exigían el pago inicial de 50 mil soles y abonos semanales para no repetir los ataques.
Z Buss reanuda operaciones
Tras el doble atentado, Z Buss suspendió temporalmente sus servicios como medida de protesta y para exigir mayor presencia policial.
La paralización evidenció el temor entre conductores, cobradores y pasajeros, quienes reclamaron patrullajes permanentes en la avenida Alfredo Mendiola y otras zonas afectadas por la violencia.
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El jueves, la empresa decidió reiniciar sus actividades en medio de estrictas medidas de seguridad. Un patrullero de la comisaría de Independencia permanecía en el frontis del local, mientras la demanda de viajes hacia destinos como Barranca, Huacho y Huaral comenzaba a recuperarse. Muchos “jaladores”, habituales en la zona, optaron por no acudir ante el clima de miedo.
La situación de Z Buss refleja un fenómeno más amplio. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, durante 2026 se han registrado 64 conductores asesinados y 95 atentados contra empresas de transporte público en el país, hechos atribuidos a organizaciones dedicadas a la extorsión.
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Los métodos empleados incluyen ataques con armas de fuego, detonaciones de explosivos y envío de sobres con cartuchos de dinamita o municiones.
Estos datos fueron confirmados por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que las fuerzas del orden mantienen operativos y acciones de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.
En medio de la emergencia, otros colectivos y buses que cubren rutas hacia el norte chico denunciaron haber recibido amenazas similares.
Mensajes extorsivos, difundidos por las propias víctimas, advirtieron que quienes no se “alineen” con las bandas serían blanco de nuevos atentados.
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