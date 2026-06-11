Karla Tarazona dice que la “maldición de los tres años” con Christian Domínguez ya quedó atrás y explica por qué

Karla Tarazona afirmó en 'Arriba mi gente' que la "maldición de los tres años” con Christian Domínguez ya se rompió porque su relación supera los cinco años en total.

Karla Tarazona tiene una respuesta lista cada vez que le preguntan por la llamada “maldición de los tres años”, el patrón que se le atribuye a Christian Domínguez por la duración de sus relaciones anteriores. Consultada al respecto en el programa ‘Arriba mi gente’, la conductora fue directa: si se suman los tres años y medio que estuvieron juntos antes y los casi dos años que llevan en esta nueva etapa, la pareja ya acumula más de cinco años de vínculo.

“Pero escúchame, si juntamos los 3 años y medio anteriores más estos casi 2 años ya son más de 5 años”, señaló. Con ese argumento, Tarazona descartó que la supuesta racha siga vigente para ellos. La pareja acudió al programa para hablar de su reciente boda civil, celebrada el 2 de junio en una notaría de San Borja, Lima, y de los detalles de la recepción que siguió.

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Domínguez explicó que la idea original era una ceremonia mínima. “Nosotros queríamos hacer solamente un matrimonio civil que terminaba en la notaría. Amigos, familia de Warmi, que es de años, como familia, nos dieron esta recepción que nos pareció increíble cuando la vimos. Y eran 83 personas que son las personas que te dicen todos los días buenos días, todos los días te dicen cómo estás”, precisó el cantante.

Planes de maternidad para el próximo año

Otro de los temas que Tarazona abordó en el programa fue el de un posible embarazo. La conductora descartó estar en ese estado actualmente, pero confirmó que existen planes concretos de ampliar la familia en el corto plazo. Recordó que en su momento habló públicamente sobre el proceso de congelación de óvulos que realizó pensando en una futura maternidad.

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Recién casados: Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven al Perú y aclaran si agrandarán la familia. Captura: Amor y Fuego.

“Para el próximo año. Sí hay planes, porque ya tengo 43. Y entonces uno tiene que ser muy responsable al momento de decidir tener hijos y en esta oportunidad va a ser una decisión de ambas partes”, afirmó. Al ser consultada sobre si tiene preferencia por el sexo del bebé, respondió sin dudar: “A la segura, la niña”.

La pareja también fue interceptada a su regreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras el viaje a Estados Unidos que realizaron días después de la boda. Tarazona fue igualmente tajante al descartar el embarazo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’: “No, no, no, no, olvídate, olvídate”, declaró entre risas, de acuerdo con Caretas. Sobre las críticas de las exparejas de Domínguez, la conductora optó por el mismo tono que ya había mostrado antes: “Mientras uno sea feliz”.

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Las críticas de Leonard León, Olenka Cuba y el hermetismo de Domínguez

La boda continuó generando reacciones en el espectáculo peruano. Olenka Cuba, esposa del cantante Leonard León —primer esposo de Tarazona—, se pronunció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ con comentarios duros sobre la celebración. Cuba calificó la recepción de “circo”, cuestionó el uso de canjes para la boda y criticó la sesión de fotos que la pareja publicó en una bañera.

“Espantoso. Es lo único que te puedo decir. ¡Huachafo!”, afirmó. También apuntó contra la elección del lugar de la recepción: “¡Yo jamás me casaría en un restaurante, es la verdad! Jamás me casaría en un restaurante, porque se ve horrible”. León, por su parte, se limitó a señalar que su propia boda “fue chiquita, elegante y bonita”.

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Las cámaras de 'Amor y Fuego' interceptaron a los recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez, a su regreso de su luna de miel en Estados Unidos. La pareja habló sobre su viaje y su felicidad, pero la tensión apareció ante las preguntas incómodas. Willax/Amor y Fuego.

Domínguez respondió a ese frente —y al de sus exparejas Melanie Martínez y Pamela Franco, quienes también habían lanzado críticas— con una postura de indiferencia.

“El día que mi nombre o el de mi esposa se rija por lo que dice el resto, pues me voy a sentir un fracasado, una persona inútil. Nosotros hacemos lo que mejor nos parece a nosotros, lo que sentimos y queremos”, declaró el cantante. Al ser consultado sobre las críticas de Martínez y el lanzamiento de una canción de Franco junto a León, respondió con un escueto “sin comentarios”.

El cantante también evitó pronunciarse sobre la ausencia de su hija mayor Camila en la boda. Ante la pregunta de los reporteros sobre una posible tregua familiar, fue hermético: “Todos esos temas son personales y privados. Yo no los he expuesto nunca y tampoco lo voy a exponer”, sentenció anteriormente.

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