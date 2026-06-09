Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Los hinchas no solo se alistan para vivir el Mundial 2026, también la Copa de la Liga peruana 2026. La competencia nacional que reunirá a clubes de la Liga 1 y Liga 2 arrancará este jueves 11 de junio.
La expectativa gira en torno a los enfrentamientos programados para la jornada inaugural. Universitario de Deportes asumirá el desafío de visitar a Pirata FC en el estadio Mansiche de Trujillo, mientras que Alianza Lima, vigente campeón del Apertura, tendrá que desplazarse para medirse ante César Vallejo. Sporting Cristal, por su parte, abrirá su participación chocando contra Comerciantes FCen la selva peruana.
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Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
- Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
- Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
Sábado 13 de junio
- San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
- Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar
Dónde ver la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
El anuncio de la Federación Peruana de Fútbol sobre la transmisión de la Copa de la Liga peruana marca un cambio en la forma en que los aficionados podrán seguir el certamen. La señal estará disponible a través del servicio de streaming de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube administrada por la federación.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la primera fecha de la competición con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, resultados, tabla de posiciones y mucho más.
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Grupos de la Copa de la Liga 2026
El sistema de clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga ya fue establecido y presenta reglas diferenciadas según la cantidad de equipos en cada grupo. En los bloques conformados por cuatro clubes, los dos primeros puestos avanzarán de manera directa a la siguiente etapa del torneo.
Para las zonas donde solo participan tres equipos, la competencia será aún más ajustada: únicamente el primero de cada grupo obtendrá su boleto seguro a octavos de final. A estos se sumarán los dos mejores segundos entre todas las series de tres equipos, para así completar el listado de los 16 clubes que continuarán en carrera.
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- Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.
- Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.
- Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.
- Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.
- Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.
- Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.
- Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.
- Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.
- Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.
- Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.
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