Mónica Sánchez denuncia ataques racistas y clasistas contra votantes de Roberto Sánchez: “La hipocresía no es patriotismo”

Mónica Sánchez defiende a electores de Roberto Sánchez.

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú, celebrada el 7 de junio, mantiene a la ciudadanía atenta a los resultados oficiales que determinarán si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez asumirá la presidencia. El proceso electoral ha intensificado el debate público, especialmente en redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes y opiniones en torno a los candidatos y sus simpatizantes. En ese contexto, la actriz peruana Mónica Sánchez utilizó sus plataformas digitales para condenar los ataques clasistas y racistas dirigidos a los votantes del candidato de Juntos por el Perú.

A través de sus redes sociales, Mónica Sánchez compartió un mensaje contundente en defensa de los ciudadanos que optaron por Roberto Sánchez. La actriz criticó abiertamente los comentarios despectivos que han circulado en internet y pidió un ejercicio auténtico de respeto y tolerancia. “No los quiero ver en Fiestas Patrias posteando sobre el orgullo de ser peruanos después de haber sido clasistas y racistas con millones de peruanos por ejercer su derecho a voto”, expresó en una publicación que rápidamente generó reacciones y fue compartida por cientos de usuarios.

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Rechaza mensajes discriminatorios

En su mensaje, Sánchez remarcó que la actitud discriminatoria hacia quienes piensan o votan diferente revela prejuicios profundos en la sociedad peruana. “No puedes amar la tierra y despreciar a la gente que vive en ella. La hipocresía no es patriotismo”, sentenció la actriz, exhortando a sus seguidores a reflexionar sobre la coherencia entre el amor al país y el respeto a sus habitantes.

La postura de Mónica Sánchez surge en un contexto en el que la polarización política ha dado paso a insultos y descalificaciones hacia los electores de ambos bandos. Los votantes de Roberto Sánchez, en particular, han sido señalados en redes con calificativos que la actriz calificó de “racistas y clasistas”. Su intervención busca reivindicar el derecho de todos los peruanos a participar del proceso democrático sin ser objeto de menosprecio o discriminación.

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En las horas posteriores a la segunda vuelta, la narrativa en redes sociales ha presentado a Roberto Sánchez como el representante del socialismo, mientras que la candidatura de Keiko Fujimori ha sido asociada con la defensa de la democracia y el orden. Este clima de confrontación ha derivado en episodios de intolerancia y en el uso de estereotipos.

Mónica Sánchez

La actriz también expresó su respaldo a otros mensajes críticos con la situación política, como el que señala: “Cualquier cosa ligeramente humana les parece comunismo”, haciendo alusión a la tendencia de algunos sectores a etiquetar cualquier propuesta social como radical o peligrosa. Además, compartió una publicación que responsabiliza a Keiko Fujimori y a su bancada de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte, evitando que afronte sanciones legales. “Si hoy Dina Boluarte no está detenida o presa, es porque Keiko Fujimori y su bancada la protegieron y blindaron de casi todos los delitos que cometió”, se lee en el mensaje difundido por Sánchez.

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La intervención pública de Mónica Sánchez se suma a las voces que piden una reflexión profunda sobre el respeto a la diversidad de opiniones y la necesidad de erradicar prácticas discriminatorias en la vida política y social del Perú. El mensaje de la actriz ha generado debate y ha sido respaldado por numerosos usuarios que coinciden en que la construcción de una democracia sólida requiere garantizar la inclusión y la igualdad.

Respalda a la hija de Ricardo Belmont

Previo a la segunta vuelata de las Elecciones 2026, la actriz Mónica Sánchez expresó su admiración por Kristen Belmont, hija de Ricardo Belmont, luego de que la joven anunciara públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

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La intérprete elogió la valentía y lucidez de Kristen al posicionarse en un contexto de polarización y presión social. “Cada vez más jóvenes expresan hoy su opinión con valentía y lucidez. Eso genera esperanza. Mi respeto y solidaridad con la hija de Belmont”, escribió la actriz en redes sociales, acompañando el mensaje con el video original de Kristen Belmont. La joven fundamentó su decisión en el temor al control institucional de Fuerza Popular y destacó que su voto busca evitar la consolidación de un modelo político que considera dañino para la democracia.

Mónica Sánchez respalda postura de Kristen Belmont.