Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

La espera terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón con un duelo cargado de simbolismo entre México y Sudáfrica hoy, jueves 11 de junio, en el estadio Azteca, escenario elegido para albergar el partido inaugural de la máxima fiesta del fútbol. El mítico recinto de Ciudad de México volverá a inscribir su nombre en la historia al convertirse en el primer estadio en acoger tres inauguraciones mundialistas, después de haber sido sede de los comienzos de las ediciones de 1970 y 1986.
Ahora, ante miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del planeta, el combinado local buscará arrancar con el pie derecho un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. A continuación, conoce dónde ver el encuentro desde Perú y repasa todos los detalles de un enfrentamiento con antecedentes mundialistas.
PUBLICIDAD
Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026
El México vs Sudáfrica de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Azteca y la transmisión en Perú estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. América TV, a través de los canales 4 y 704, y su aplicativo América TV GO, también emitirán el encuentro.
De la misma manera, en territorio ‘azteca’, este esperado duelo se podrá ver por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, El Nueve, TUDN y ViX Premium.
La cobertura digital incluirá la página web de Infobae, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.
PUBLICIDAD
Horario de México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026
El encuentro inaugural del Mundial 2026, que enfrentará a México y Sudáfrica, se disputará el jueves 11 de junio a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión está programada para las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami).
En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 16:00 horas. En México, el partido arrancará a las 13:00 horas, mientras que en España está previsto para las 21:00 horas.
México y Sudáfrica vuelven a inaugurar un Mundial
El destino ha querido que México y Sudáfrica vuelvan a cruzarse en el partido que abre una Copa del Mundo, tal como ocurrió hace 16 años en una jornada que permanece grabada en la memoria de los aficionados.
PUBLICIDAD
El 11 de junio de 2010, ambas selecciones protagonizaron el encuentro inaugural del Mundial celebrado en Sudáfrica, el primero organizado en territorio africano. Aquel compromiso se disputó en el Soccer City de Johannesburgo y terminó igualado 1-1, resultado que dejó sensaciones encontradas para los dos equipos.
Los anfitriones tomaron ventaja gracias a una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales. El delantero Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con un potente remate y celebró con un baile que rápidamente se convirtió en símbolo de aquella Copa del Mundo. Cuando parecía que Sudáfrica se quedaba con la victoria, apareció el experimentado defensor Rafael Márquez para decretar el empate mexicano.
PUBLICIDAD
Ahora, exactamente cuatro ediciones después, ambos combinados volverán a encontrarse en el escenario de una inauguración mundialista. México intentará aprovechar su condición de local para comenzar con una victoria, mientras que los ‘bafana bafana’ buscarán dar la sorpresa y repetir la competitividad que mostraron en aquella histórica presentación de 2010.
Fixture de México en el Mundial 2026
Fecha 1: México vs Sudáfrica
11 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 14:00 horas
Fecha 2: México vs Corea del Sur
17 de junio | Estadio Akron (Guadalajara) | 22:00 horas
Fecha 3: México vs Suiza
24 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 22:00 horas
Fixture de Sudáfrica en el Mundial 2026
Fecha 1: Sudáfrica vs México
11 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 14:00 horas
Fecha 2: Sudáfrica vs Suiza
18 de junio | Estadio BBVA (Monterrey) | 17:00 horas
Fecha 3: Sudáfrica vs Corea del Sur
24 de junio | Estadio BBVA (Monterrey) | 21:00 horas
Más Noticias
Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú HOY: canal tv online del evento FIFA
La cuenta regresiva ha terminado. Millones de personas centrarán su atención en Norteamérica para disfrutar la primera gran cita con 48 selecciones y en tres países.
Thiago Kosloski con Infobae: lo que hay que mejorar en menores, liderazgo futuro de Maxloren Castro en Perú y el secreto para que Piero Cari crezca
El entrenador de la selección nacional Sub-20 ofrece una larga entrevista en la que diagnostica la realidad del fútbol formativo al tiempo que pone foco en los jugadores de mayor proyección en el plano local y en el grupo de legionarios
Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023
La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda presentada por Alianza Lima y ordenó revisar la sanción económica de 450 UIT impuesta por INDECOPI
A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 HOY en Perú: ceremonia oficial en el Estadio Azteca
La Copa del Mundo tendrá un arranque histórico con tres ceremonias inaugurales en los países anfitriones. Conoce los horarios del magno evento en tierras mexicanas
A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026
Los ‘aztecas’ abrirán el telón de la Copa del Mundo frente a los sudafricanos por la primera jornada del Grupo A. Conoce los horarios del encuentro que, seguro dará mucho que hablar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD