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Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Tal como ocurrió hace cuatro ediciones el ‘tri’ y los ‘bafana bafana’ vuelven a inaugurar la Copa del Mundo. El mítico estadio Azteca acogerá el primer duelo de una cita histórica. Conoce cómo seguir el compromiso

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Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú: partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.
Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú: partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

La espera terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón con un duelo cargado de simbolismo entre México y Sudáfrica hoy, jueves 11 de junio, en el estadio Azteca, escenario elegido para albergar el partido inaugural de la máxima fiesta del fútbol. El mítico recinto de Ciudad de México volverá a inscribir su nombre en la historia al convertirse en el primer estadio en acoger tres inauguraciones mundialistas, después de haber sido sede de los comienzos de las ediciones de 1970 y 1986.

Ahora, ante miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del planeta, el combinado local buscará arrancar con el pie derecho un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. A continuación, conoce dónde ver el encuentro desde Perú y repasa todos los detalles de un enfrentamiento con antecedentes mundialistas.

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Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026

El México vs Sudáfrica de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Azteca y la transmisión en Perú estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. América TV, a través de los canales 4 y 704, y su aplicativo América TV GO, también emitirán el encuentro.

Futbolistas de México y Sudáfrica juegan bajo lluvia intensa y relámpagos en un estadio. Banderas de ambos países y el trofeo del Mundial son visibles.
El partido inaugural del Mundial 2026 cita a México y Sudáfrica en el estadio Azteca. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

De la misma manera, en territorio ‘azteca’, este esperado duelo se podrá ver por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, El Nueve, TUDN y ViX Premium.

La cobertura digital incluirá la página web de Infobae, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.

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Horario de México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026

El encuentro inaugural del Mundial 2026, que enfrentará a México y Sudáfrica, se disputará el jueves 11 de junio a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión está programada para las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami).

En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 16:00 horas. En México, el partido arrancará a las 13:00 horas, mientras que en España está previsto para las 21:00 horas.

México y Sudáfrica están listos para inaugurar nuevamente un Mundial tras 16 años, con figuras como Raúl Jiménez y Lyle Foster listos para dar la cara por sus países. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
México y Sudáfrica están listos para inaugurar nuevamente un Mundial tras 16 años, con figuras como Raúl Jiménez y Lyle Foster listos para dar la cara por sus países. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

México y Sudáfrica vuelven a inaugurar un Mundial

El destino ha querido que México y Sudáfrica vuelvan a cruzarse en el partido que abre una Copa del Mundo, tal como ocurrió hace 16 años en una jornada que permanece grabada en la memoria de los aficionados.

El 11 de junio de 2010, ambas selecciones protagonizaron el encuentro inaugural del Mundial celebrado en Sudáfrica, el primero organizado en territorio africano. Aquel compromiso se disputó en el Soccer City de Johannesburgo y terminó igualado 1-1, resultado que dejó sensaciones encontradas para los dos equipos.

Los anfitriones tomaron ventaja gracias a una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales. El delantero Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con un potente remate y celebró con un baile que rápidamente se convirtió en símbolo de aquella Copa del Mundo. Cuando parecía que Sudáfrica se quedaba con la victoria, apareció el experimentado defensor Rafael Márquez para decretar el empate mexicano.

La icónica celebración de Tshabalala en el primer gol de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2010. Crédito: Action Images / Carl Recine/File Photo
La icónica celebración de Tshabalala en el primer gol de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2010. Crédito: Action Images / Carl Recine/File Photo

Ahora, exactamente cuatro ediciones después, ambos combinados volverán a encontrarse en el escenario de una inauguración mundialista. México intentará aprovechar su condición de local para comenzar con una victoria, mientras que los ‘bafana bafana’ buscarán dar la sorpresa y repetir la competitividad que mostraron en aquella histórica presentación de 2010.

Fixture de México en el Mundial 2026

Fecha 1: México vs Sudáfrica

11 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 14:00 horas

Fecha 2: México vs Corea del Sur

17 de junio | Estadio Akron (Guadalajara) | 22:00 horas

Fecha 3: México vs Suiza

24 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 22:00 horas

Póster oficial con la convocatoria de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026, mostrando los rostros de 26 jugadores organizados por posición y el logo de la FMF
La Federación Mexicana de Fútbol presenta la lista oficial de 26 jugadores convocados por el director técnico Javier Aguirre para el Mundial de la FIFA 2026, con imágenes individuales de cada futbolista. (FMF)

Fixture de Sudáfrica en el Mundial 2026

Fecha 1: Sudáfrica vs México

11 de junio | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 14:00 horas

Fecha 2: Sudáfrica vs Suiza

18 de junio | Estadio BBVA (Monterrey) | 17:00 horas

Fecha 3: Sudáfrica vs Corea del Sur

24 de junio | Estadio BBVA (Monterrey) | 21:00 horas

Sudáfrica ya se encuentra en Pachuca y está lista para enfrentar a México en el Mundial 2026 (REUTERS)
Sudáfrica se encuentra en Pachuca y está lista para enfrentar a México en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

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