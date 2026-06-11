La revisión de actas observadas y el recuento de votos retrasan el desenlace electoral en Perú

La definición del nuevo presidente de Perú se encuentra detenida por la presencia de más de 1.500 actas observadas que aguardan resolución tras la segunda vuelta electoral celebrada el 7 de junio. El desarrollo de este proceso, que enfrenta a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, depende en gran medida de la manera en que estos expedientes sean revisados e incorporados al cómputo oficial, según informaron diversas fuentes periodísticas.
Para dar seguimiento a la resolución de las actas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una plataforma digital que permite consultar en tiempo real el avance de los trámites en los Jurados Electorales Especiales (JEE). El sistema electoral peruano activó 60 Jurados Electorales Especiales en todo el país para este proceso, organismos encargados de dirigir y supervisar el cumplimiento de los procedimientos en sus circunscripciones.
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Un acta observada es aquella que no puede ser computada inmediatamente debido a errores materiales, inconsistencias numéricas o fallas de transcripción detectadas durante el procesamiento de resultados. Mientras exista una observación pendiente, los votos contenidos en esa acta quedan fuera del conteo oficial y, por tanto, del resultado preliminar.
El recorrido de las actas observadas: del error al pronunciamiento
El acta electoral está compuesta por tres secciones: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio. Cada acta registra los actos e incidencias de la jornada, desde la apertura hasta el cierre de la votación. Si durante el procesamiento se detecta algún error, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) remite el acta observada al JEE correspondiente junto con un informe y el ejemplar para su revisión.
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El JEE, tras cotejar la documentación, emite un pronunciamiento en primera instancia. Si alguna de las organizaciones políticas involucradas no queda conforme, puede apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de los tres días siguientes a la publicación del fallo. El JNE revisa entonces el expediente en audiencia pública y emite una decisión final que ya no admite recurso. Solo después de este ciclo, el acta regresa a la ODPE para ser incorporada al cómputo oficial.
Este circuito explica por qué, en elecciones reñidas, el ritmo de resolución de las actas observadas puede influir directamente en los plazos de proclamación del ganador. Los expertos consultados subrayan la importancia de que el proceso sea ágil y transparente para evitar incertidumbre y alimentar discursos de desconfianza en el sistema electoral.
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Recuento de votos: cuándo y cómo procede
El recuento de votos constituye una medida excepcional. El JEE puede disponer el recuento físico de votos cuando el acta presenta información incompleta, ilegible, o no puede ser integrada por cotejo debido a la falta de firmas, datos o legibilidad. También se recurre a este mecanismo si la suma de votos preferenciales de una lista supera el doble de los votos de las organizaciones políticas, si un candidato individual totaliza más votos que su partido, o si se pierden ejemplares del acta por causas fortuitas.
En este acto participan obligatoriamente el presidente y los miembros del pleno del JEE, el secretario y personal técnico. Están autorizados a presenciar el recuento los personeros legales de los partidos y un representante del Ministerio Público, aunque su ausencia no detiene el procedimiento. El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas y realiza el conteo a la vista de los asistentes, mostrando cada voto de forma individual mediante medios tecnológicos para garantizar la transparencia.
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Durante el recuento, el contenido de cada cédula debe leerse en voz alta y ser confirmado por los miembros del JEE, mientras los personeros pueden examinar cada voto a través de los medios dispuestos. Al concluir, se levanta un acta con los resultados finales que firman los participantes; los personeros no pueden impugnar cédulas ni cuestionar la identidad de los votantes en ese momento.
Apelaciones y el papel del Jurado Nacional de Elecciones
La decisión del JEE de realizar un recuento, así como el resultado del mismo, no pueden ser impugnados en esa etapa. La vía para cuestionar lo actuado es la apelación ante el pleno del JNE, que debe resolverse en un plazo de tres días. Este procedimiento busca mantener la agilidad y certeza jurídica, evitando que los litigios secundarios demoren la incorporación de los votos válidos al cómputo nacional.
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El proceso tiene especial relevancia en la actual segunda vuelta, en la que la diferencia entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú es estrecha y el desenlace depende de cada acta contabilizada. El trabajo de los JEE y la celeridad en resolver las observaciones son factores señalados como determinantes para evitar que se prolongue la incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia de Perú.
El impacto de la resolución de actas en el resultado final
Especialistas en derecho electoral han advertido que la satisfacción de los personeros de ambas fuerzas políticas frente a las decisiones de los JEE podría reducir el número de apelaciones y acelerar el procesamiento de las actas. “Si las resoluciones logran conformar a los representantes de los partidos, se podría avanzar de manera más rápida en el cómputo oficial”, expresó un experto consultado por medios locales.
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El mismo especialista recomendó que la labor de los JEE se lleve adelante con la mayor rapidez posible para no generar suspicacias o alimentar discursos en contra de la legitimidad del proceso electoral. La transparencia y la eficiencia en la gestión de las actas observadas y los eventuales recuentos resultan claves para garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas se traduzca en la proclamación oportuna del nuevo presidente.
El papel de los organismos electorales y la vigilancia de los partidos sobre el proceso de resolución de actas observadas han cobrado protagonismo en la segunda vuelta peruana, donde cada voto puede definir el futuro político del país. La tecnología implementada por el JNE para el monitoreo ciudadano y la participación de representantes partidarios en cada etapa apuntan a reforzar la confianza en la limpieza del resultado final.
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