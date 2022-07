Yiddá Eslava revela cuánto le pagaban en Combate: “La gente cree que nosotros ganábamos millones”

Yiddá Eslava recibió poco sueldo en sus primeros meses en Combate. (Foto: Captura)

Yiddá Eslava es uno de los rostros más representativos del fenecido programa ‘Combate’. La integrante del equipo verde se convirtió en una de las participantes más queridas del reality desde que se estrenó el 27 de junio del 2011 a través de la señal de ATV.

A pesar de haber pasado más de 10 años, la actriz aún sigue contando detalles poco conocidos de su estadía en el espacio televisivo. Durante una entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube ‘La Linares’, la también cantante recordó su etapa como chica reality.

Yiddá Eslava comenzó relatando que estuvo a punto de rechazar la oportunidad de participar en Combate, ya que tras las primeras dos etapas del casting decidió dar marcha atrás y viajó al Norte del país para trabajar. Sin embargo, la producción la llamó para informarle que había sido elegida como parte del elenco.

Asimismo reveló que, a pesar de que Combate comenzó a tener altos puntos de rating y gran acogida, no recibió el sueldo que esperaba. Eslava contó que en las dos temporadas que estuvo no llegó a ganar grandes sumas de dinero.

“Ganábamos muy poco. La gente cree que nosotros ganábamos millones, pero la verdad que las primeras temporadas ganábamos nuestros pasajes nomás. Ya después que empezaron a arrancarse a la gente de los canales, ya subió”, contó.

En conversación con la periodista, la exfigura de ATV confesó que la primera vez que renunció al reality fue porque quería trabajar en otro rubro. “Yo me fui porque me salió la oportunidad de hacer radio y me gusta alimentar mi curriculum, cambiar. Estuve dos años sumando entre la primera y segunda temporada”, agregó.

Finalmente, su salida definitiva del programa se debió a que no estuvo de acuerdo con algunas cosas que pasaban fuera de pantalla. “Yo renuncié en vivo porque no me gustaba lo que estaba ocurriendo (...) yo le venía diciendo a la producción (que no me gustaban ciertas situaciones) y no me hicieron caso. Yo salí al aire y dije ‘renuncio’. Nunca más volví. Hasta me querían demandar“.

JULIÁN ZUCCHI Y YIDDÁ ESLAVA NO QUIEREN SER RECORDADOS COMO CHICOS REALITY

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se han desenvuelto en la actuación. Juntos han logrado grabar dos películas que son ‘Sí, mi amor’ y la secuela ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor′. Su producción ha conseguido internacionalizarse con su aparición en Netflix. Lograr este sueño les ha costado incluso hipotecar su casa. Con el temor de poder haber perdido todo, la pareja luchó por el éxito y lo logró. Pese a ello, muchos aún los recuerdan como ‘exchicos reality’, un título que prefieren que no sea el principal para sus carreras.

Así lo hizo saber el argentino, quien en abril de este año compartió un video en redes sociales sobre este tema. En el clip se describía: “Cuando ya protagonicé dos películas , hice series de tv, teatro, etc y me siguen diciendo ‘exchico reality”. En la descripción del video aclaró que está agradecido con todas las etapas de su vida porque lo ayudaron a formar la persona que hoy es.

Por su parte, Yiddá Eslava explicó que siente que es muy fuerte que solo la gente la recuerde con la etiqueta de chica reality, porque ha trabajado en muchas otras cosas más. “No sé si muchos saben que la película que hemos realizado con Julián es nuestra. La rodamos, escribimos el guion, actuamos, hicimos la producción. Nosotros estuvimos un periodo muy corto en ‘Combate’. Es muy fuerte que se queden en eso”, explicó para Trome.

