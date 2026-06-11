Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 11 de junio de 2026

Estación de servicio en Lima muestra surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel mientras autos hacen fila, con el tótem de Osinergmin y Facilito destacando la información de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú refleja una tendencia descendente después de un periodo caracterizado por volatilidad y amplias diferencias entre las tarifas ofrecidas en las estaciones de servicio. De acuerdo con los reportes del 11 de junio de 2026, la reducción en los valores proporciona un respiro tanto para conductores particulares como para el sector del transporte, que se había visto obligado a modificar patrones de consumo ante el incremento sostenido de los costos en los meses anteriores.

Ante este escenario, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, adquiere relevancia como herramienta para los usuarios. El sistema permite consultar en tiempo real los precios actualizados en los grifos del país, comparar tarifas y organizar la carga de combustible con mayor eficiencia. Esta funcionalidad ayuda a identificar los puntos de venta más convenientes y aprovechar las diferencias de precios que pueden presentarse entre distintas zonas geográficas.

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Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible moderno que muestra precios digitales de gasolina y diésel, con el logo de Facilito visible, reflejando el acto de pagar y comparar costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 11 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Diésel B5 S-50 UV:

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible que muestra opciones como gasohol, diésel y GLP, reflejando la decisión económica diaria de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,19. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,59, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,97 dentro del mismo distrito.

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En el Cercado de Lima:

En Los Olivos:

En el Callao:

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se consolida como un recurso clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible en Perú. Su diseño adaptable a dispositivos móviles permite a los conductores acceder de manera ágil a información relevante sobre precios y puntos de venta, beneficiando tanto a particulares como a transportistas que requieren ajustar sus recorridos y presupuestos.

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El proceso para utilizar Facilito resulta sencillo y accesible. Los usuarios deben ingresar a la página web desde cualquier navegador. Una vez dentro, se puede navegar hasta la sección “Combustibles”, donde se despliega la opción para elegir el tipo de producto que se desea consultar, como gasoholes, diésel o GLP. Posteriormente, el sistema permite especificar la ubicación, ya sea seleccionando el distrito o provincia de interés, o bien activando la función de localización en el propio dispositivo para obtener resultados personalizados.

Composición: Infobae Perú

Cuando el usuario completa estos pasos, Facilito genera un listado con las estaciones de servicio cercanas y sus respectivos precios, actualizados en tiempo real. La plataforma ofrece la posibilidad de ordenar los resultados según el costo del combustible o la distancia al punto de abastecimiento, facilitando la identificación de la opción más conveniente. Además, se muestra la dirección exacta de cada grifo, lo que simplifica la planificación de rutas y reduce el tiempo dedicado a la búsqueda.

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Pasos para consultar precios en Facilito:

Acceder al sitio web de Facilito desde un navegador.

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación deseada o activar la localización automática.

Revisar el listado de grifos con precios actualizados y ordenar según preferencia (precio o distancia).

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados

Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.

Factores principales del aumento:

El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.

FILE PHOTO: A car is filled with gasoline at a Sunoco gas station ahead of the Memorial Day weekend in Philadelphia, Pennsylvania, U.S. May, 21 2026. REUTERS/Seth Herald/File Photo

El subsidio estatal al sector transporte en Perú

El Estado peruano otorga subsidios económicos a los transportistas con el objetivo de mitigar el impacto de los incrementos en los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de los servicios de transporte público y de carga. Este apoyo se canaliza a través de compensaciones directas y mecanismos que buscan equilibrar los costos operativos, evitando aumentos abruptos en las tarifas para los usuarios finales.

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Estas medidas permiten que los transportistas accedan a recursos que contribuyen a la estabilidad del sector, especialmente en contextos de volatilidad en el mercado internacional de combustibles. El subsidio facilita la operación regular de buses urbanos, taxis y camiones, favoreciendo la movilidad de personas y bienes en todo el país.

La incorporación de los vehículos al sistema de monitoreo tendrá utilidades que van más allá de la entrega del subsidio. Foto: Gobierno del Perú

En qué consiste el apoyo económico a los transportistas

El apoyo económico implementado por el Estado peruano se traduce en la entrega de compensaciones monetarias a través de programas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo cubre parte del diferencial entre el precio internacional y el precio local, permitiendo que los transportistas puedan acceder a combustibles a un costo menor.

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Además del FEPC, existen incentivos adicionales, como créditos blandos o facilidades tributarias, que buscan aliviar la carga financiera de los operadores de transporte. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger la cadena de suministros y asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios de transporte en el país.

Una mano entrega un fajo de billetes de 100 Soles peruanos a otra, sobre una mesa con un documento que lleva el logo de la ATU, simbolizando la transferencia de un subsidio estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio y su impacto en la suspensión del paro del 2 de junio

El anuncio y la aplicación de subsidios económicos resultaron determinantes para evitar el paro total de transportistas programado para el 2 de junio en Lima y Callao. Las organizaciones del sector condicionaron la suspensión de la medida de fuerza a la aprobación de estos apoyos directos, los cuales permitieron atender las principales demandas del gremio.

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Desde un moderno centro de control en Lima, un operador de la ATU supervisa en tiempo real las rutas y el desempeño del transporte urbano, clave para la optimización y control del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención estatal generó un espacio de diálogo y negociación, promoviendo acuerdos que garantizaron la operación normal de los servicios. De este modo, el subsidio no solo alivió la presión financiera sobre los transportistas, sino que también contribuyó a evitar la paralización del transporte en dos de las zonas más críticas del país.