Rosángela Espinoza enfureció en ‘Esto es Guerra’ por desatinada broma sobre su nivel de estudios

Rosángela Espinoza no soportó que Mister G y sus propios compañeros de ‘Esto es Guerra’ se burlaran de ella por no ser capaz de responder una pregunta de cultura general. En su defensa, la modelo de 33 años resaltó que, a diferencia de los demás chicos reality, ella sí pasó por las aulas de una universidad.

Todo sucedió en la reciente emisión del reality de competencia, de este miércoles 14 de diciembre. Durante una prueba de conocimientos, la ‘Chica selfie’ tuvo que responder si era verdadero o falso que “la atmósfera solar es el punto más caliente del sol”, equivocándose al afirmar que era cierto.

Fue en ese momento que Mister G, narrador del programa, dijo en tono sarcástico: “Esa pregunta creo que no te la enseñaron en la universidad. Esa es la acumulación de conocimientos, claro. ¿Ese tipo de preguntas está bien o le bajamos el nivel?”. Desconcertada por sus comentarios, Rosángela Espinoza aclaró que no era una “sabelotodo”.

Rosángela Espinoza no soportó las bromas de sus compañeros de 'Esto es Guerra'.

“¿Qué tiene que ver la universidad acá? La universidad no tiene nada que ver, yo he estudiado Marketing. Al menos yo estudié, otros no lo hicieron. Me está ofendiendo, Mister G. ¿Qué hay de malo que no sepa? ¿Acaso soy una sabelotodo?”, respondió furiosa mientras sus compañeros se reían de su error.

Patricio Parodi resaltó que Rosángela también se burlaba de sus compañeras cuando estas respondían de manera correcta, pues decía que las preguntas que les daba la producción eran muy fáciles. “Haces lo mismo con Karen Dejo y luego te quejas”, sostuvo. La influencer solo atinó a decir: “Anda tú a la universidad y me hablas”.

En junio de este año, Rosángela Espinoza se graduó de la carrera Comunicación y Marketing, que estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La modelo ha resaltado que culminar sus estudios no ha sido nada fácil, ya que debía dividir sus tiempos entre la universidad y su trabajo en ‘Esto es Guerra’. Pronto hará su especialización en Marketing Digital.

Rosángela Espinoza tras su ceremonia de graduación. (Foto: Instagram/@ rosangelaeslo)

¿Cómo se hizo popular?

La primera vez que Rosángela Espinoza apareció en televisión fue en el 2013, cuando fue anunciada como la nueva participante de ‘Combate’. Aunque duró poco tiempo en el programa de ATV, se hizo conocida por haber abofeteado a Zumba en plena transmisión en vivo.

En ese entonces, la desconocida modelo era relacionada sentimentalmente con el bailarín Sin embargo, según dijo años después, el supuesto coqueteo fue falso. “Nunca estuve con Zumba, la producción armó todo el tema del romance. Hay que recalcar que era nueva”, confesó.

Eventualmente, Espinoza ingresó a ‘El Gran Show’ y a ‘Esto es Guerra’, donde logró alcanzar el pico de popularidad. Actualmente, es una de las influencers más seguidas del país. Aunque aseguró que no volvería al reality de competencia de América TV, en el 2022 vistió nuevamente los colores rojo y verde.

Rosángela Espinoza modelo peruana. Ha participado en diferentes pasarelas, además del concurso Miss Perú en 2012.

