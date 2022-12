Rosángela Espinoza se defiende de sus detractores que especularon sobre su viaje a Qatar: “Me esfuerzo para cumplir mis sueños”

Rosángela Espinoza se defiende de sus detractores que especularon sobre su viaje a Qatar. Instagram.

Rosángela Espinoza ha sido una las peruanas más envidiadas por estar presente en los cinco partidos en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Desde que publicó la primera historia de su viaje a ese país del medio oriente, donde dejo ver que viajo en clase business, luego que ingresó a los diferentes estadios para ver jugar a las selecciones de fútbol de Portugal, Marruecos, Argentina y Brasil, la gente comenzó a especular de dónde sacaba los ingresos para cubrir esos gastos tan altos.

Una de las primeras fue Magaly Medina, quien indicó que quizás tenía algún sugar que cubre sus gastos en un país tan costoso. De acuerdo a la conductora de ATV, Rosángela estuvo en la zona palco en varios de esos partidos de futbol, además viajó en clases business en el avión que la llevó hasta Qatar.

“¿Cómo está en un palco así?, ¿Cómo viaja en clases business a Qatar?, pero un pasaje en clases business saldrá unos 8 o 9 mil dólares. Ni Acuña estaba en palco, ella está en palco. ¿Cómo lo explican, tiene plata como cancha también la chica o acaso tiene sugar?”, comentó inicialmente.

La popular ‘Urraca’ dejo entrever que la influencer no estaría visitando Qatar por sus propios medios, sino que habría un caballero que le estaría cubriendo todos sus gastos, ya que no se le ha visto etiquetar, mencionar o agradecer a ninguna empresa como lo han hecho varios peruanos que se encuentran allí.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza enfureció en ‘Esto es Guerra’ por desatinada broma sobre su nivel de estudios

Magaly Medina criticó el viaje de Rosángela Espinoza al Mundial de Qatar 2022. ATV / Magaly TV: La Firme

Pero, Rosángela Espinoza se encargó de responder a todo aquel mal hablado y confirmó que ella cubrió al 100% de su viaje a Qatar, puesto que desde pequeña trabaja y se esfuerza para conseguir sus metas.

La bella influencer publicó varias historias donde contó todo lo que ha venido trabajando y las cosas que ha conseguido producto de su constante esfuerzo.

“Perdí a mi padre, apenas tenía 13 años y no fue fácil para mí y para mi familia y menos para mi madre. Es por eso que mi madre es mi mejor motor. Empecé a trabajar, apenas terminé el colegio a los 16 años y desde ahí no paro. Continuó esforzándome cada día para cumplir mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Rosángela Espinoza confiesa que desde muy pequeña trabaja para conseguir sus metas. Instagram

Además, compartió un video donde le entregan las llaves de su primer departamento. “Todo esfuerzo tiene su recompensa”, dice la descripción del video. Asimismo, publicó un pequeño clip cuando se graduó en la carrera de Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (UPC).

Reveló también que el año 2023 seguirá estudiando y se muestra muy agradecida por la casa de estudios superiores que le brindó la oportunidad de crecer profesionalmente.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza responde a críticas por asistir al último partido de Brasil en el Mundial Qatar 2022

Rosángela Espinoza contó que se fue sola a Qatar

La popular ‘Chica Selfie’ detalló que fue sola hasta el medio oriente y que la gente catarí fue muy amable con ella porque muchos de ellos fueron la que grabaron su estadía en dicho país.

“Hice solita mi contenido, le pedí a varias personas que me tomen una fotito y lo han hecho muy bien. La verdad que me encantó este viaje, uno de los mejores viajes de mi vida, se los recomiendo. Puede ser que me extrañen por mucho tiempo porque no creó que me quede aquí... mi destino está en Los Ángeles”, detalló.

Rosángela Espinoza en Qatar 2022. Instagram

La combatiente también contó cómo fue su experiencia de conocer en persona al exjugador profesional de Brasil, Ronaldo Luis Nazario de Lima, en un lujoso hotel de Doha.

“Me tomé un selfie con Ronaldo. Es que conocí un amigo francés que tiene una aplicación de apuestas y me invitó a cenar en el mismo hotel donde se encontraba Ronaldo... La cosa es que lo conocí, estaba haciendo su check-in y aproveché en tomarme una foto con él, a pesar de que el Hotel tenía muchos controles de seguridad porque tenía hospedados a los trabajadores más importantes de la FIFA”, relató.

Rosángela se tomó foto con Ronaldo. instagram.

SEGUIR LEYENDO