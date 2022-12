‘Zumba’ desmiente a Rosángela Espinoza y asegura que su romance en ‘Combate’ fue real

‘Zumba’ desmiente a Rosángela Espinoza y asegura que su relación amorosa fue real | YouTube

Uno de los romances más sonados de ‘Combate’ fue el que involucró a ‘Zumba’ y Rosángela Espinoza. La pareja se ganó el cariño del público por su divertida relación, aunque mucho se habló de que fue armada para el show, el bailarín salió a defender lo que realmente pasó.

Y es que, en anteriores oportunidades, la popular ‘Chica selfie’ ha señalado que todo fue parte del programa y que realmente ambos no tenían ningún vínculo. Además, aseguró que se arrepentía de haberse ‘prestado para este juego’ y que ahora no lo volvería a hacer.

Pero, este martes 13 de diciembre, se emitió a través de YouTube un nuevo episodio del podcast ‘Com FM’ de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, quienes tuvieron de invitado al icónico personaje de Combate. Allí, fue consultado sobre esta relación y ‘Zumba’ contó cómo fue que inició todo.

“Rosángela es una chica inteligente y ahora es una profesional, por eso se fijó en mí. Vio a puro chico modelo, guapo, pero hay chicas que les gustan los chicos naturales, les gusta ver a los chicos tal como son. Ella cuando llegó, nadie la había visto y dijo que yo le gustaba y me sorprendió. Le gustaba mi carisma, mi emprendimiento, me dijo mi mamá te sigue, te quiere”, confesó al inicio, sobre la primera impresión que tuvo de la modelo.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza presenció el partido en el que Brasil quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022

Tras ello, fue consultado si es que realmente pasó algo más fuera de cámaras entre ambos. Allí, el exchico reality señaló que tuvieron algunos besos, incluso son amigos hasta la actualidad.

Zumba habla de su relación con Rosángela Espinoza en Combate.

“Hubo besos, es más hasta hace poco, pasando el programa, me invitó a su casa en su cumpleaños y no pude ir. Y cuando la veo siempre nos acordamos, pero fue una relación bonita”, agregó.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de ‘Rous’, quien en más de una ocasión se ha encargado de señalar que esta relación fue armada y que no había sucedido nada entre ambos. Sobre ello, ‘Zumba’ aseguró que él nunca armó nada, señalando que verdaderamente sucedió.

“Ella salió en varios programas a decir que lo mío fue armado. A mí no me gusta jurar, pero nunca armé esto, yo nunca armé eso”, confesó.

Te puede interesar: ‘Esto es Bacán’: Rossana Fernández Maldonado lanzó fuerte bofetada a ‘Zumba’ por robarle un beso

Pero, explicó que hubo una situación que fue grabada en la que si fue un show para el programa. Se trató de una cita que tendría la pareja, pero que ‘Zumba’ terminó por arruinar. “Lo de la cena que me fui sin pagar, eso si fue armado por producción. Fui con un traje de payaso, yo no tenía para pagar y me dio una cachetada”, comentó.

Finalmente, admitió que sí tuvo sentimiento hacia ella e incluso la considera una mujer muy guapa. Finalmente, confesó que sí se enamoró, pero sintió que jugaron con su corazón. “Me gustaba porque era una chica guapa. Yo sí me enamoré y jugaron con mis sentimientos”, finalizó sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO