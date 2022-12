Trujillo: Extorsionadores dejan explosivos en casa de electo alcalde del Porvenir y exigen que pague 20 mil soles

Trujillo: Extorsionadores dejan explosivos en casa de electo alcalde del Porvenir

Juan Carranza Ventura, electo alcalde del distrito del Porvenir en Trujillo, denunció ante la Policía Nacional del Perú que está siendo extorsionado por una banda que le exige el pago de 20 mil soles para que no atienden contra su vida y la de su familia.

El pasado lunes 19, la próxima autoridad edil expresó que ya van dos veces que estos sicarios dejan en su vivienda ubicada en la cuadra 7 de Mateo Remigio (a media cuadra de la Comisaría Sánchez Carrión), dos petardos para amedrentarlo.

“Sin embargo, a ellos les digo que no pierdan su tiempo, porque así me lancen 20 bombas, no me van a intimidar”, expresó la autoridad, que actualmente se desempeña como Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

“Antes ya han intentado extorsionarme, pero yo no he caído en ese juego; sin embargo, ahora es diferente, por eso todo el barrio nos hemos unido y estamos instalando cámaras de seguridad. Aún no asumo y estos delincuentes ya quieren amedrentar e intimidar”, apuntó.

Al ser informado que hubo otros atentados en el sector Gran Chimú, invocó a los microempresarios no dejarse intimidar por las mafias de extorsionadores, ya que si es que ellos pagan esos “cupos”, estarían reforzando para que estas organizaciones sigan amedrentando y operando de lanera ilícita.

Tras lo sucedido con su persona, el alcalde electo afirmó enfáticamente que no dará su brazo a torcer con los delincuentes o extorsionadores y anunció que se reunirá con el general de la III Región Policial, para luego solicitar una cita con el Ministro del Interior a efectos de demandar un mayor contingente policial para el distrito que es conocido por su alta producción de zapatos.

“No podemos tolerar que los extorsionadores nos hagan vivir en zozobra, no solamente a mi persona como autoridad electa, que no asume el cargo y ya están que nos piden cupos a cambio de no matar a mi familia. Nunca voy a tolerar esas maniobras de estos delincuentes”, manifestó.

PNP investiga

Luego de dar a conocer su denuncia, el futuro burgomaestre indicó que la PNP ya tomó cartas en el asunto y que las autoridades se encuentran investigando quiénes son los autores de estas amenazas. Además, indicó que los efectivos policiales le han recomendado estar muy vigilante.

Por otro lado, mencionó que cuando ingrese a conducir la alcaldía del Porvenir pondrá mucho énfasis en la lucha contra la delincuencia, pues entiende a la perfección cómo es que estas organizaciones laboran y cómo es que intentan amedrentar a la población.

“Combatiré este flagelo que tanto daño hace a la sociedad para garantizar la vida de los microbuseros, conductores de combis, empresarios de la construcción y del calzado, bodegueros o cualquier persona con un pequeño negocio”; expresó.

“No voy a permitir que se siga amenazando y extorsionando a los vecinos y microempresarios, como ha ocurrido en la casa de un vecino de la calle Junín y en mi domicilio queriendo cobrar cupos”, enfatizó.

