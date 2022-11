“He perdonado a mis secuestradores”, asegura Nilda Arrascue, la empresaria trujillana retenida por Los Pulpos

Nilda Ascurre agradece por su libertad a la PNP

Nilda Arrascue ya puede disfrutar de la calidez de su familia, luego que la Policía Nacional del Perú la liberara tras estar más de 10 días en cautiverio, luego que la banda ‘Los Pulpos’ de Trujillo la secuestraran.

Tras un largo proceso de investigación, la División de Secuestros de Trujillo logró dar con su paradero y así ponerle fin a esta organización criminal, la cual está considerada como una de las más sanguinarias del Perú.

Sin embargo, para la negociante, este mal momento quiere dejarlo atrás y volver a su vida cotidiana, haciéndose cargo de las tiendas que dirige en la ciudad de “La Eterna Primavera”.

“Sentía que tenía que aprovechar esos días [que estuve secuestrada], traté de hablar De Dios a los que estaban allí conmigo, y creo que eso es importante, ver que ellos necesitan el amor, conocer que hay otros caminos de vida, no solo la maldad”, declaró para radio Exitosa.

Nilda Alejandra Arrascue Espinoza fue secuestrada por Los Pulpos y vivió para contarlo (Policía Nacional del Perú)

“Tal vez ellos desde niños o jovencitos han sido educados y es lo único que conocen, es por eso que yo desde el primer momento los he perdonado y ruego por ellos, que haya personas que se apiaden de los demás y si vemos a alguien en una situación de dolor, para que no se enduren, consolarles y ayudarles. Ayudémonos todos para que haya esperanza en este mundo y no solo maldad”, agregó.

Con esa nueva mirada de la vida, Arrascue Espinoza consideró que a partir de ahora inicia una nueva etapa para ella y su familia. “Creo que nuestra fe en Dios se ha afirmado y consolidado. Estoy muy contenta de eso”, puntualizó agradeciendo a todos sus amigos, vecinos y medios de comunicación por el apoyo brindado.

Nilda Alejandra Arrascue Espinoza fue rescatada de una vivienda en el distrito de Salaverry, Trujillo (Policía Nacional del Perú)

Detalles de la liberación

En conversación con los medios locales, el coronel PNP Javier Méndez, jefe de la Divincri – La Libertad, la víctima se encontraba en una casa en la manzana C de la calle Miguel Grau, en el Asentamiento Humano Ampliación Nuevo Horizonte, ubicada en la urbanización Salaverry, Trujillo.

Por su parte, el jefe policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, informó que dentro de esta organización criminal se encontraba un suboficial de la PNP, Danny Solano Castañeda, quien estuvo por mucho tiempo en la mira de las autoridades, por lo que fue separado de la División de la Investigación Criminal (Divincri).

“Ya se tenía la información que (Danny Solano) integraría esta organización de Los Pulpos y con mi comando lo sacamos de la Divincri y posteriormente se ha continuado con la carpeta fiscal que ya venía del 2020 para ejecutar una medida limitativa por la información de inteligencia que manejábamos”, declaró el jefe policial de La Libertad.

Según información de la Policía, el suboficial de 28 años sería la persona que brindaba detalles e información de todos los operativos a esta organización criminal incrustada en Trujillo.

Estuvo en un armario de tecnopor

El coronel Mariano Huamán, jefe de secuestros y extorsiones de la PNP, manifestó que Nilda Arrascue estuvo dentro de un armario para que no se escuchen sus llantos ni pedidos de auxilio.

“Ella era obligada a ingresar a esta especie de armario o ataúd de forma vertical que estaba cubierto con planchas de tecnopor que, según comenta la agraviada, le hacían ingresar a este lugar y la encerraban por horas cuando los cuidadores recibían visitas de un tercero, a fin de que no pudiera escuchar. Y si ella gritaba, lógicamente, está aislada contra el ruido”, declaró a América Noticias.

En el momento del rescate, Nilda Arrascue fue encontrada con una biblia en la mano, que los delincuentes accedieron a brindarle a insistencia suya.

