Fiscal que investiga a banda “Los Pulpos” de Trujillo es amenazado de muerte

William Rabanal Palacios, fiscal provincial de la lucha contra el crimen organizado, denunció ante las autoridades que la banda de secuestradores “Los Pulpos” de Trujillo lo ha amenazado de muerte, incluso, la organización criminal ha mencionado a la familia del magistrado.

El letrado conversó con los medios de información locales y aseguró que investigación ha detectado que estas amenazas vienen desde el penal de Challapalca y El Milagro.

“Efectivamente, a través de los penales de Challapalca y El Milagro y también de información de inteligencia, se ha obtenido relevante de comunicación en la cual este se está planificando un atentado contra el que habla y con toda mi familia, pero felizmente estamos haciendo resguardado y vamos a seguir investigando a este grupo”, señaló William Rabanal para Exitosa.

El magistrado reveló que Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de ‘Los Pulpos’, tendría la intención de crear un cartel en Trujillo, tal cual como los criminales de México y Colombia.

“Se ha aumentado el resguardo policial y vamos a seguir investigando este grupo criminal porque ya ustedes tendrán conocimiento de los planes que se está estableciendo acá en Trujillo. Es decir, de establecer un cartel. Entonces hay que trabajar mucho”, señaló.

El fiscal William Rabanal aseguró que conocieron de esta información tras una investigación y no descartan que el posible atentado contra su integridad provienen de manera indirecta, pues son los internos de los establecimientos penitenciarios, donde se encuentran algunos sujetos vinculados a esta organización criminal que tienen más de 20 años secuestrando a personas.

“Seguimos no solo contra este grupo criminal, sino también con otros grupos. Lo que pasa es que eso es parte del trabajo, que es un fiscal, enfrentarse porque si no imagínense sigue avanzando el crimen común organizado tanto en las relaciones criminales como en bandas criminales. Lo que pasa que no es directo, siempre es a través de testigos, a través de los penales”, precisó.

¿Por qué amenazan de muerte a fiscal?

Según explicó el fiscal William Rabanal, estas amenazan han iniciado desde que solicitó la incautación del dinero que proviene de los actos delictivos con el fin de dejarlos sin solvencias para que compren armas, drogas y otras acciones que atenten contra la integridad de las personas.

Además, el magistrado explicó que lleva más de 10 años trabajando contra organizaciones criminales que operan en Trujillo y que se han convertido en el terror de los ciudadanos.

“Vengo trabajando este tema de la lucha contra la criminalidad desde el 2003 y 2014 hasta la fecha y obviamente, esos señores que dirigían estos grupos criminales jamás van a querer o permiten que se les quite el dinero que vienen ganando de manera ilícita. Y justamente la Fiscalía está para resguardar la propiedad y también la integridad física de los ciudadanos de Trujillo. Conjuntamente con la policía estamos haciendo el mayor esfuerzo y las coordinaciones con la policía para tratar de desarticular no solo a este grupo criminal, sino también a otro grupo”, recalcó.

La banda “Los Pulpos” son los señalados de secuestrar a la empresaria trujillana Nilda Arrascue y al padre de un exalcalde, quien fue asesinado por esta banda de delincuentes y asesinos.

