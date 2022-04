El penal de Challapalca, el temido hogar de los presos más peligrosos del Perú

Challapalca, considerado el penal más temido del país. Composición: Infobae Perú.

El Perú es uno de los países que presenta una sobrepoblación en las cárceles dispuestas a nivel nacional, hecho que agrava el hacinamiento de los reclusos, quienes tienen que buscar cubrir sus necesidades básicas en medio de este entorno. Para mayo del 2021, la expresidenta del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Susana Silva Hasembank, informó ante el pleno del TC que el INPE viene realizando acciones para velar por el buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.

Hasta abril del mencionado año, en los 69 penales en el país existe una capacidad de albergue de 412111, teniendo a una población penitenciara ascendente a un total de 86825 personas, causando un 111% de hacinamiento.

En este escenario se encuentra uno de los establecimientos más alejados de la población, donde el clima y el no acceso a recursos se convierte en uno de los castigos que viven los prisioneros. Se trata del penal de Challapalca, ubicado a 4800 msnm, entre Tacna y Puno. Este responde a la oficina regional del altiplano. Su nombre ha marcado la historia de la criminalidad en nuestro país al ser el reclusorio en el que conviven delincuentes de alta peligrosidad. En los próximos días, este será el nuevo hogar de Juan Antonio Enríquez García, conocido como el ‘Monstruo de Chiclayo’, quien pasará allí la prisión preventiva por secuestras y abusar sexualmente de una menor de edad de 3 años.

SOBRE EL PENAL DE CHALLAPALCA

Se encuentra ubicada sobre la cordillera de los Andes hacia la frontera de Perú con Bolivia al sureste del país, cerca del fuerte militar Inclán de la Caballería, a 211 kilómetros de la ciudad de Puno, por vía terrestre en malas condiciones (trocha), cruzando parajes despoblados y en un tiempo aproximado de seis horas desde la ciudad de Puno y de acuerdo como se encuentre la vía. La población más cercana es Mazocruz, ubicada a aproximadamente a dos horas de distancia.

Así viven los internos del penal de Challapalca, ubicado en el altiplano del Perú. Captura: Cuarto Poder.

Las instalaciones del penal fueron construidas en 1997. Posee una estructura relativamente moderna y terminada. Ocupa un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de cinco bloques de edificios, uno para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado donde se encuentran cuatro celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería.

Para noviembre del 2003, el programa de D’ 6 a 9 de Canal N remitió un comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que recomienda a Perú cerrar la cárcel de Challapalca porque “los presos son torturados y sobreviven en condiciones inhumanas”. Hicieron referencia a que los delincuentes son víctimas de maltratos físicos y psicológicos, son afectados por las bajas temperaturas, no tenían luz por gran parte del día y las condiciones higiénicas fueron calificadas de deplorables. Además, se precisó que las autoridades peruanas debían de acatar sus recomendaciones para el traslado de medio millar de reos que se ubica en la zona de altura entre Tacna y Puno.

Así viven los internos del penal de Challapalca, ubicado en el altiplano del Perú. Captura: Cuarto Poder.

¿POR QUÉ ES UNO DE LOS PENALES MÁS PELIGROSOS EN PERÚ?

Se le denomina así por los criminales que alberga, siendo una poderosa razón para que las autoridades penitenciarias realicen una separación entre ellos mismos para que no organicen enfrentamientos y/o motines. Por medidas de seguridad, algunos reos son retirados de las habitaciones compartidas para ser aislados en cubículos independientes, pero vigilados.

Ninguno de los residentes tiene acceso a la tecnología de manera privada, por lo que su único medio de entretenimiento son las caminatas en los patios y lecturas. Por la lejanía, las visitas no son frecuentes y estas son programadas por las autoridades. Estas fechas de ingreso se hacen públicas a través de la plataforma única del gobierno.

Para el año 2018, en el “alcatraz de las altiplano” se registró una serie de actos violentos que dejó como saldo a agentes del INPE como rehenes y un fallecido en la gresca entre internos. Esta fue una oportunidad que vieron muchos de ellos para solicitar que sean reubicados. El llamado lo hicieron con carteles colgados desde las torres de control y pidiendo que las organizaciones que velan por los derechos humanos se hagan presentes y analicen las condiciones en que viven.

En una reciente entrevista, César Roque Quispe, director del recinto, revela que “todos los internos temen venir a este establecimiento. No tienen celular, televisor y muchas gollerías que en su penal anterior tenían”. Aunque se intente ingresar algún artefacto, este no funcionaría porque no llega la señal de ningún operador.

Challapalca es un centro penitenciario ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna, a más de 4800 m.s.n.m. Créditos: Latina

¿QUIÉNES SON LOS CRIMINALES QUE ESTÁN RELCUIDOS EN EL CHALLAPALCA?

Tomando como referencia un informe especial realizado por el programa Cuarto Poder para octubre del 2021, en la actualidad se encuentran recluidos menos de 220 presidiarios, quienes son considerados de “muy difícil rehabilitación” por parte de la presidenta del INPE, Susana Silva.

- Renzo Espinoza Brissolesi: brazo armado de una mafia de tráfico ilícito de drogas que lideraba Gerald Oropeza.

- Giancarlo Zegarra Cuadros: miembro de los asaltantes “Los capuchas negras”.

Dato: a las 6:00 a.m. el personal hace una revisión por las celdas preguntando si los reclusos se encuentran en buen estado, sobre todo por las bajas temperaturas que se registran en esa zona.

- Luis Murga Constantino y José Angulo Casas.

- John Smith Cruz Arce, cabecillo de “Los pulpos”.

- John Salas Pezo, integrante de “Los sanguinarios de Bagua”.

- Roberto Carlos Gutiérrez Guzmán, homicida y cabecilla de “Los malditos de río seco”.

- Joran van der Sloot, el “asesino de la maleta”.

- Gerson Gálvez Falla alias ‘Caracol’, el líder de la banda criminal Barrio King.

