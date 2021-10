Hugo García confirma su soltería, pero Alexandra Balarezo niega que hayan terminado

Hugo García y Alexandra Balarezo ya no estarían juntos, así lo dio a conocer el chico reality. (Foto: Instagram)

¿Se acabó el amor? Hugo García habría puesto fin a su relación sentimental con Alexandra Balarezo, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde confesó que en estos momentos se encuentra soltero.

Sin embargo, la modelo no estaría de acuerdo con el integrante de Esto es Guerra, pues en comunicación con el programa Amor y Fuego señaló que su romance con el chico reality se encontraba viento en popa.

“ No está todo bien. No, no sé de dónde habrás sacado esa información , solo porque el fin de semana no hemos estado juntos. Yo solo fui al cumpleaños de mi mejor amigo”, comentó.

Asimismo, Alexandra Balarezo descartó haber peleado con el modelo luego que él publicara en sus redes sociales que se había encontrado con una amiga de su ex Mafer Neyra.

“No, para nada, porque Natalia es súper amiga de él también, entonces él no va a dejar de tener amigas por cosas de otras personas su pasado. No tengo porque prohibirle nada a Hugo. Él puede hacer lo que quiera, tener los amigos que quiera ”, indicó.

De otro lado, de acuerdo a Rodrigo González, Hugo García sería el que terminó la relación, y es de acuerdo a sus fuentes, la influencer era “más intensa que Alejandra Baigorria”, actitud que habría aburrido al chico reality.

HUGO GARCÍA FUE INTERVENIDO POR LA POLICÍA

Hugo García fue captado hace unas semanas incumpliendo el toque de queda. El influencer fue intervenido por la Policía cuando se desplazaba por las calles de La Molina a las 3 a.m.

Hugo portaba un pase vehicular vencido a nombre de América TV, que solo lo deben utilizar las personas que deben trabajar de noche por extrema necesidad. Llamó la atención, que el chico reality también utilizó el argumento de que era embajador de la marca del auto que usaba.

Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego, comentó que hechos así hacen quedar mal a la marca. “Justamente quedas mal al usar un caro que te lo dan para que lo luzcas ”, sentenció.

Hugo García en el momento que fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. (Willax)

HUGO GARCIA ENTRE LOS ROSTROS MÁS BELLOS DEL MUNDO

Luciana Fuster y Hugo García han sido nominados en el concurso ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’, que se realiza anualmente por TC Candler & The Independent Critics.

Esta competencia, que se realiza desde 1990, tiene como objetivo principal premiar la belleza de celebridades masculinas y femeninas alrededor del mundo. Los chicos reality representarán al Perú este año.

Sin embargo, Luciana Fuster y Hugo García no son los únicos peruanos considerados en la lista. Andrés Wiese también ha sido nominado para competir en este prestigioso ranking.

Recordemos que el recordado ‘Nicolás de las Casas’ figuró en la lista de ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2020′ en el puesto 37, superando a estrellas como Brad Pitt, Chris Evans y William Levy.

Este año, Luciana Fuster, Hugo García y Andrés Wiese compiten contra otros actores, influencers y cantantes de talla internacional como Dua Lipa, Natalie Portman, Ester Expósito, Henry Cavill, Chris Hemsworth, entre otros.

Se espera que en las próximas horas más peruanos sean nominados en ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’. Mientras tanto, los cibernautas se encuentran dando ‘me gusta’ a las fotografías de los artistas peruanos.

Los chicos reality representarán al Perú en este reñido concurso de belleza. (Foto: Instagram)

