Alexandra Balarezo denuncia a su expareja Hernán del Pozo por maltrato: “Tengo mucho miedo”

Alexandra Balarezo denuncia a su expareja Hernán del Pozo por maltrato.

Se encontraba viviendo un infierno. La modelo Alexandra Balarezo, quien se hizo conocida en nuestro país por haber tenido un breve romance con Hugo García, denunció públicamente a su expareja Hernán Del Pozo de haberla maltratado.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la joven admitió que su relación era bastante tóxica; sin embargo, consideró que no merecía recibir este tipo de tratos por parte de su entonces enamorado.

“Me doy cuenta que simplemente estaba en una relación tóxica. Si bien es cierto, yo tampoco le puedo echar toda la culpa a él, yo también tengo que asumir la consecuencia de mis actos”, empezó diciendo.

De inmediato, Rodrigo González refutó las palabras de Alexandra Balarezo y le precisó que ella no merecía ser maltratada física y psicológicamente por el ecuatoriano.

“Yo no siento que hice nada (...) Yo no he sido perfecta, yo también en su momento cuando se sacaba desquicio le respondía. A veces lo insultada y le decía que ya no quería estar en la relación, pero luego me tranquilizaba”, añadió.

Asimismo, la modelo peruana salió en defensa de la mamá de Hernán del Pozo y pidió que no la involucren en el problema que ellos tienen. “Yo estaba enamorada de este chico y de verdad yo ahorita no me siento bien, me siento mal por la mamá que nos recibió, ella no tiene culpa de nada, no tiene que estar metida en esto”, dijo.

De otro lado, el popular ‘Peluchín’ mencionó que la influencer se ha visto manipulada por su expareja, esto debido a que hasta la fecha intenta defenderlo pese a que existen pruebas de que el exparticipante de ‘El Poder del Amor’ es una persona bastante agresiva.

“Como dije, el me terminó el día de ayer en la mañana, después de eso yo estuve haciendo mis fotos, pues me encuentro en Máncora trabajando, tenía que seguir trabajando por más mal que me sentía. Después me empezó a mandar fotos, las cuales también se las mandó a ustedes”, comentó.

“Cuando él me terminó, yo lloré y todo, pero cuando dejé mi celular, es más yo le di mi celular a una de mis amigas que estaba al costado para simplemente no caer en responderle por paz mental. Entonces ahí es cuando él empieza a mandar todo esto y le dije que no lo haga porque me mete en un problema a mí que vivo acá en el Perú, pues me van a buscar a mí”, añadió.

Alexandra Balarezo y Hernán del Pozo. (Instagram)

Niega agresiones

Rodrigo González le preguntó directamente a Alexandra Balarezo si en algún momento sufrió algún tipo de agresión por parte de su expareja, a lo que ella respondió con un no, aunque luego fue refutada por el conductor de televisión. “No, la agresión nunca sucedió”, señaló.

Al escuchar su respuesta, el presentador de ‘Amor y Fuego’ le recordó que durante su estancia en ‘El Poder del Amor’, ella comentó detrás de cámaras que él la había empujado. “Es que eso pasó en Turquía”, fue su respuesta.

‘Peluchín’ al notar que la modelo peruana seguía defendiendo al ecuatoriano le pidió a los familiares de la influencer que estén a su lado para que no vuelva con su agresor, pues notó que todavía se encuentra bajo su influencia.

