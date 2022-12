Yahaira Plasencia se quebró mientras cantaba: “Vengo con semanas complicadas”

Yahaira Plasencia fue una de las invitadas del programa especial de Gisela Valcárcel por Navidad. La salsera fue la primera entrevistada y la conductora le recordó sus inicios en la televisión con un video del 2015, en el que la cantante mostró su anterior casa del Rímac y recordó todo lo que vivió para estar en dónde se encuentra.

Tras ello, hablaron de su carrera musical y en especial de una canción que interpretó la artista en el 2021. Se trata de ‘Gracias mi Dios’, un tema cristiano que, según comentó Plasencia, lo hizo por sus padres, quienes siempre quisieron que interpretara una alabanza.

Es así que, en esta noche Navideña, Yahaira se dispuso a cantar este tema en este especial, sin imaginar lo que pasaría más adelante. En medio del tema, la popular ‘Reina del Totó' rompió en llanto causando el aplauso del público, quien le dio sus mejores vibras para seguir en el escenario. Incluso, Gisela Valcárcel se le acercó para darle un abrazo de aliento.

Finalmente, pudo interpretar su canción y lo terminó en medio de los aplausos del público. Sin embargo, al regresar a la mesa junto a todos los invitados, Yahaira Plasencia habló un poco sobre lo que le pasó frente al micrófono y confesó que no la viene pasando nada bien.

“Primero pedirle disculpas al público, vengo con semanas complicadas. Aparte que me hiciste acordar mucho de mi niñez, todas las cosas que he luchado por mis papás. Sé que me están viendo ahorita. Son cosas que pasan. Nosotros los artistas a veces entramos al escenario rotos por dentro, la gente no lo sabe, pero es parte de (nuestro trabajo)”, confesó al inicio.

Yahaira Plasencia se quebró en vivo. (GV Producciones)

Tras ello comentó que fue una canción para Dios, a quien agradece todo lo que ha logrado. Además, explicó que pese a mostrarse fuerte, hay momentos en los que puede quebrarse como ahora. “Esta canción es para Dios, porque le agradezco tanto por hacerme fuerte, hace muchos años no me sentía así. Yo me considero una mujer super fuerte, pero a veces uno se vuelve a caer y tiene que volver a levantarse”, sentenció.

¿Quiénes están en el especial de Navidad de Gisela Valcárcel?

Para esta noche especial, la presentadora se dispuso a invitar a una serie de artistas peruanos. Lucía de la Cruz, André Silva, Milena Warthon, Yahaira Plasencia, Gino Pesaressi, Rayza Ortiz, Santiago Suárez y Ruby Palomino comparten una larga mesa en la que comparten una cena de fin de año.

Gisela Valcárcel destacó el trabajo de cada uno de los artistas que están en su programa y agradeció su presencia. Además, presentó a todos y destacó su trayectoria en cada ámbito en el que se desarrollan.

Invitados del especial de Navidad de Gisela Valcárcel. (GV Producciones)

