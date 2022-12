Nicola Porcella cuenta que su vecina puso a la venta su departamento para no vivir cerca a él. | América Hoy.

Aunque Nicola Porcella actualmente se encuentra alejado de la televisión, su vida privada sigue dando de qué hablar, especialmente luego que sus vecinos lo denunciaran por alterar el orden del edificio que comparten. Ellos acudieron al programa de Magaly Medina para hacer públicas sus quejas tras no encontrar una solución.

De acuerdo a los residentes de dicho lugar ubicado en Miraflores, el exchico reality hacía ruido con las fiestas que organizaba los días de semana, por lo que ya estaban cansados de vivir al lado de él.

En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, Nicola Porcella afirmó que no todos los vecinos se quejaban, además que él consideraba que no realizaba mucha bulla, pues solo tenía reuniones sociales con amigos y no fiestas, como señaló una de sus vecinas.

Asimismo, contó que antes de irse a México, uno de sus vecinos puso a la venta su departamento para alejarse de él, pero que al enterarse que posiblemente el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ya no iba a volver más a Perú, decidió sacar el letrero de venta.

“La vecina que siempre se queja estaba vendiendo su departamento y un día llego y ya había sacado el letrero y le pregunto al portero y me dice que pensaba que me iba a ir a vivir en México. Yo le dije que me quedo y otra vez lo puso en venta”, indicó.

Nicola Porcella también se defendió y sostuvo que las reuniones que hace son en la terraza de su edificio, por lo que posiblemente el ruido se filtre en las viviendas de algunos de sus vecinos, ocasionando que se incomoden.

“Me imagino que sale un poquito la bulla, hace un mes que no hago nada. Solo hago una reunión a la semana, pero los fines de semana no, porque está mi hijo en la casa. Siempre los jueves, pero les juro que no se escucha”, comentó.

Para cerrar el tema, el modelo indicó que no todos los vecinos de su edificio se quejan de él, sino solo un par. “Solo es una vecina que me odia y un vecino de la manzana de atrás”, acotó.

¿Por qué Nicola no se mudó a México?

Nicola Porcella inició su carrera en México hace casi tres años cuando lo llamaron para formar parte de ‘Guerreros’. Desde esa fecha, el exchico reality estuvo involucrado en varios proyectos de Televisa, por lo que planeó mudarse al país azteca; sin embargo, con el pasar del tiempo, desistió de esta propuesta.

“Mis planes estaban quedarme en México, pero hay algo que vuelvo explicar, mi hijo ya tiene casi 11 años, y hace tres años ya no vivo acá. (A medida que crecen) los niños se alejan un poquito y para mí era muy importante comenzar a compartir con él. De repente era sacrificar algunas cosas, pero uno por los hijos hace sacrificios”, dijo.

