Magaly Medina responde furiosa a Mayra Goñi por responsabilizarla por su estado emocional

Magaly Medina decidió responder a Mayra Goñi por sus últimas declaraciones en su cuenta de Instagram, donde asegura que las críticas de la periodista la afectaron emocionalmente. Incluso, indicó que estas ayudaron a que su depresión crecieron.

La periodista reaccionó bastante fastidiada, e indicó que no tiene nada personal contra ella. Asimismo, le pidió que no se tome tan en serio sus palabras, pues ella solo ha preguntado qué hace y a qué se dedica en Estados Unidos, pese a que sabe muchas cosas.

“No me voy a callar, no me da la gana porque sí sé un montón de cosas, por supuesto, pero hasta que podamos probarlas, yo pregunto y si no tienen la respuesta, deberían quedarse calladitas, antes de andar buscando la conmiseración del público”, dijo Magaly Medina.

Te puede interesar: Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez: “Ya se siente de ATV”

La conductora de TV pidió, una y otra vez, a Mayra Goñi que sea transparente y responda a qué se dedica mientras logra hacerse conocida artísticamente allá. Además, aclaró que ella no critica a las personas que viajan al extranjero y trabajan duro con el fin de lograr su sueño americano.

“A ellos son los que apoyo, pero a esta chica dice, ‘yo he venido a lograr un futuro’, pero contesta, en qué trabajas, cómo lo haces. Esa es la pregunta que ella no contesta. Y cuando uno tiene las cosas claras, y es una persona honesta y transparente, cacheteas al resto con esa respuesta. Dime y te reto a que nos cuentes, ¿en qué trabajas?, ¿cómo haces mientras te llega el casting, mientras te llega la gran oportunidad artística de tu vida?, ¿cómo haces para mantener en un buen departamento, para vestirte, las fiestas en las que apareces?, porque es lo que vemos”, señaló la periodista.

“Acá no es personal, estoy hablando de la gente del espectáculo y de la farándula, que quieren que uno alcahuetee lo que hacen”, acotó la conductora de ATV.

Magaly Medina respondió a Mayra Goñi.

Finalmente, mencionó una frase muy sonada y que hace referencia a la familia de un conocido personaje, “plata como cancha”.

“Si me dijera, ‘yo trabajo de moza, trabajo de cajeras, limpio casas’, porque el trabajo adecenta a la gente, pero en el caso de Mayra Goñi, cómo se mantiene en Estados unidos? me parece que la chica tiene suerte, chica con suerte, una chica con suerte, parece que tiene suerte ‘como cancha’, ah, ¿Mayra Goñi? ¿Suerte como cancha?, ¿ah?”, concluyó entre sonoras carcajadas.

¿Qué dijo Mayra Goñi contra Magaly Medina?

Mayra Goñi usó sus redes sociales para referirse a Magaly Medina e indicar que sus críticas perjudicaron mucho su salud emocional.

“Magaly está envidiosa. A mí me resbala, ,me basta con la gente que me conoce, de alguna manera rating le daré porque habla de mí. Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques”, señaló a través de un video.

“Una de estas personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona (señala a Magaly Medina) que hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, acotó.

La actriz señaló que ha tratado de entender a las personas y comprende que si critican a los demás es porque no son felices consigo mismos.

“Entiendo que pena, algunas personas que tienen que hacer eso para sentirse mejor. No sé, me he vuelto muy empática y he aprendido a entender a las personas y no solo a la que me estoy refiriendo. Si alguien está bien, no le deseas el mal a nadie. Las personas que critican realmente no creo que sean tan felices, no me importa la vida de nadie, no juzgo a las personas porque las entiendo, todos pasamos por cosas distintas”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO