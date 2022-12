Zaperoko vive drama en Arequipa tras quedar varados por manifestaciones: “Nos quieren agredir”

Zaperoko vive drama en Arequipa tras quedar varados por manifestaciones | ATV

Zaperoko llegó a Arequipa el viernes 9 de diciembre para ofrecer dos conciertos en una conocida mina. Desde entonces, la orquesta salsera se encuentra sin poder salir de la región debido a las manifestaciones que se vienen realizando en el interior del país tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y su consecuente vacancia.

Según contó el director Johnny Peña, la agrupación tenía un vuelo programado a Lima para el lunes 12 de diciembre. Sin embargo, no pudieron subir al avión porque cerca de 400 manifestantes rompieron las mallas de seguridad del Puente Añashuayco e irrumpieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón.

Desesperados por regresar a casa, los 20 integrantes de Zaperoko, entre artistas, músicos y miembros del staff, optaron por volver a la capital por vía terrestre. “Contratamos un minibus y saliendo de Arequipa tomamos otro, pero el trayecto de Camaná hacia acá está lleno de piedras. Acá nos dimos cuenta que Ocoña está todo cerrado”, dijo para ‘ATV Noticias’.

La agrupación Zaperoko se encuentra varada en Ocoña desde el martes 13 de diciembre.

“Vamos dos días esperando, pero hay familias que van como una semana. Hemos visto a los niños llorando en los carros, en carpas y comiendo en ollas. Acá no hay nada de presencia militar, ni policial. No hay solución, siguen las manifestaciones. No hay forma de salir de esto. Pedimos a las autoridades que vengan a ver esto porque es una fila larga de tráiler y buses. Es una desesperación total”, fue el pedido de auxilio de Peña.

El director musical de Zaperoko resaltó que temen por su seguridad y por la de los demás afectados porque las protestas se realizan cerca de los vehículos. “Si nos ven grabando, piensan que somos periodistas y nos quieren agredir. Sabemos que todos tenemos derecho a la protesta, pero no a este tipo de bloqueo. Todo está hecho un caos”, sostuvo.

Zaperoko pide la ayuda de las autoridades regionales. (Instagram)

Miembros envían mensajes

Antes de cortar con la entrevista, los conductores de ATV dieron la oportunidad para que los integrantes de Zaperoko enviaran un mensaje a sus familias, quienes los esperan en casa desde hace días. El primero en tomar la palabra fue Manuel Martínez, cantante de la agrupación.

“Quiero mandar un mensaje a mi hijo Nicolás y a mi esposa Blanca, a mis hermanos, a mis papás, a toda mi familia. Ya pronto llegaremos. Tenemos mucho fe, pero tenemos que esperar con calma”, expresó vía telefónica.

Henry Tapia, la popular ‘Pantera’ de la orquesta, añadió: “Un saludo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Ya nos estamos viendo muy pronto, no se preocupen que ya estamos llegando”.

Orquesta Zaperoko mantiene la esperanza de retornar a Lima en medio de las manifestaciones.

