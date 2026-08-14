Cienciano no perdona en Cusco: las goleadas del ‘papá’ que hicieron historia en la Copa Sudamericana

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

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Cienciano volvió a escribir una página dorada en la historia de la Copa Sudamericana. Este jueves 13 de agosto, el conjunto cusqueño protagonizó una actuación memorable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y goleó 6-1 a Botafogo de Brasil por el partido de ida de los octavos de final del torneo continental.

El resultado no solo le permite afrontar con enorme ventaja el encuentro de vuelta, sino que también coloca a esta generación de futbolistas junto a algunos de los equipos más recordados que defendieron la camiseta del ‘Papá de América’.

La goleada ante el conjunto brasileño adquiere una dimensión especial porque Cienciano ya tenía una relación particular con las grandes noches y los marcadores abultados en la Sudamericana. De hecho, antes de este encuentro, su máxima victoria internacional como local era el histórico 6-1 conseguido frente a Carabobo de Venezuela el 31 de agosto de 2004. Aquel resultado permanece registrado como una de las mayores goleadas de un club peruano en la historia de la competición.

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Ahora, 22 años después de aquella exhibición ante el cuadro venezolano, Cienciano vuelve a alcanzar un 6-1 en la Copa Sudamericana, esta vez ante un rival brasileño que había llegado a Cusco con una campaña sobresaliente. Botafogo había terminado como líder de su grupo con 16 puntos, producto de cinco triunfos y un empate, y llegaba invicto a los octavos de final.

El vendaval rojo que volvió a aparecer en Cusco

(Cienciano)

El encuentro frente a Botafogo tuvo desde sus primeros minutos el sello de aquellas grandes noches internacionales de Cienciano. El equipo cusqueño salió decidido a aprovechar la localía y la altura, y rápidamente convirtió el estadio Inca Garcilaso de la Vega en el escenario de una nueva pesadilla para un gigante brasileño.

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La primera mitad fue particularmente contundente. Cienciano consiguió marcar cuatro goles en apenas 34 minutos y se fue al descanso con un espectacular 4-0. Matías Succar apareció dos veces en el marcador, mientras que Neri Bandiera y Marcos Martinich también participaron en la fiesta ofensiva del cuadro imperial.

El resultado final de 6-1 llevó la goleada a otra dimensión y permitió que Cienciano igualara el marcador más amplio de su historia en la Copa Sudamericana. Pero, sobre todo, ratificó una característica que parece acompañar al club cada vez que juega noches decisivas en Cusco: su capacidad para transformar el estadio Garcilaso en una fortaleza continental.

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2003: el comienzo de una historia inolvidable

(Cienciano)

Para entender la relación de Cienciano con las goleadas en la Sudamericana hay que retroceder hasta 2003, el año de la consagración internacional más importante del fútbol peruano.

El 25 de septiembre de aquel año, Cienciano derrotó 4-0 a Universidad Católica de Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Germán Carty, un autogol de un defensor chileno, Santiago Acasiete y Paolo Maldonado fueron los autores de los goles de aquella contundente victoria.

Ese 4-0 fue mucho más que una goleada. Fue una de las primeras señales de que el equipo dirigido en aquella época podía competir de igual a igual con importantes clubes del continente. Cienciano continuaría avanzando en el torneo y terminaría levantando la Copa Sudamericana, luego de superar a Santos, Atlético Nacional y River Plate.

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La campaña de 2003 permanece hasta hoy como el mayor logro internacional de un club peruano. La propia Conmebol recuerda aquella conquista como una campaña histórica que incluyó triunfos frente a Universidad Católica, Santos, Atlético Nacional y River Plate

2004: el histórico 6-1 a Carabobo

(Fox Sports)

Un año después llegaría la que hasta ahora era considerada la máxima goleada internacional del club. El 31 de agosto de 2004, Cienciano recibió a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana y lo derrotó 6-1.

El equipo cusqueño ya había ganado el partido de ida por 2-1 en Venezuela, por lo que llegó al duelo de vuelta con una ventaja importante. Sin embargo, lejos de conformarse con administrar la serie, Cienciano protagonizó una exhibición ofensiva y terminó imponiéndose por cinco goles de diferencia.

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El 6-1 frente a Carabobo quedó durante más de dos décadas como el marcador más contundente del ‘Papá de América’ en torneos internacionales. Incluso los registros históricos de la Copa Sudamericana lo ubican entre los partidos con mayores diferencias de gol de la competición Ahora, el 6-1 ante Botafogo vuelve a colocar aquel resultado en perspectiva.

2025: Cienciano vuelve a golear

La historia reciente también muestra que las grandes goleadas no pertenecen únicamente al pasado. En mayo de 2025, Cienciano derrotó 4-0 a Deportes Iquique en Cusco. La Conmebol incluye ese resultado entre las cuatro victorias del cuadro peruano por cuatro goles de diferencia o más en la historia de la Sudamericana*

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En aquella oportunidad, Gaspar Gentile tuvo una actuación sobresaliente al marcar dos goles y aportar una asistencia. La Conmebol destacó que, desde 2023, solo dos futbolistas habían conseguido marcar más de un gol y dar una asistencia en un primer tiempo de un partido de la Sudamericana: Gentile con Cienciano ante Iquique y Carlos Garcés frente a Lanús en 2026.

2026: 4-0 a Lanús y 6-1 a Botafogo

(Cienciano)

La actual campaña parece recuperar aquella vieja mística internacional. El 29 de julio, Cienciano volvió a protagonizar una noche inolvidable al derrotar 4-0 a Lanús y remontar una serie que había comenzado con una derrota 2-0 en Argentina.

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Carlos Garcés y Alejandro Hohberg marcaron dos goles cada uno en aquella victoria, mientras que Cristian Souza aportó dos asistencias. Con el resultado, Cienciano eliminó al vigente campeón de la Copa Sudamericana y avanzó a los octavos de final.

Y apenas unas semanas después llegó Botafogo.

El 6-1 de este jueves no es, por tanto, un resultado aislado. Es la continuación de una tradición que comenzó en 2003, se consolidó con el 6-1 a Carabobo en 2004, tuvo nuevas expresiones con el 4-0 a Lanús en 2026 y el 4-0 a Iquique en 2025, y ahora vuelve a explotar con una goleada histórica ante un gigante brasileño.

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La diferencia es que esta vez Cienciano no solo goleó: lo hizo en una instancia decisiva y ante un Botafogo que había llegado invicto a los octavos de final.

El ‘Papá de América’ tendrá que completar la tarea en el partido de vuelta, pero el 6-1 conseguido en Cusco ya ocupa un lugar especial en su historia. En el Garcilaso, donde nació buena parte de su leyenda continental, Cienciano volvió a demostrar que las grandes noches internacionales forman parte de su identidad.