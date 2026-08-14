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Fuertes vientos dañan 47 ambientes de 21 colegios en La Libertad y obligan a suspender clases en dos escuelas de Santiago de Chuco

El Senamhi mantiene un aviso por vientos en la sierra norte, con ráfagas que pueden superar los 55 km/h. Las condiciones también provocaron daños en Piura

Fuertes vientos afectaron distintas localidades del norte del país, con incidencias en Piura y La Libertad. Composición: Infobae
Fuertes vientos afectaron distintas localidades del norte del país, con incidencias en Piura y La Libertad. Composición: Infobae
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Las fuertes ráfagas registradas en los últimos días en la zona andina de La Libertad provocaron daños en infraestructura educativa de cinco provincias. El impacto alcanzó a instituciones de Trujillo, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Gran Chimú, con afectaciones en decenas de ambientes escolares.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez, informó que 21 instituciones educativas registraron daños en 47 ambientes. La situación más delicada se presentó en el centro poblado de Ake, en Santiago de Chuco, donde dos colegios sufrieron deterioro severo en sus techos.

El problema obligó a suspender las actividades escolares en ambos planteles durante tres días. La interrupción afectó a 321 estudiantes, quienes no pudieron asistir a sus clases debido a las condiciones de los locales educativos.

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Las autoridades educativas coordinan medidas para recuperar la atención escolar en Ake mientras se ejecutan acciones destinadas a reparar la infraestructura dañada. La Municipalidad de Santiago de Chuco asumió el compromiso de intervenir los techos mediante una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOAR).

Dos colegios de Ake concentran los mayores daños

Las instituciones educativas del centro poblado de Ake registraron los daños más graves entre los 21 colegios afectados por los vientos. El deterioro de los techos impidió el desarrollo normal de las actividades académicas y obligó a establecer una medida temporal para atender a los estudiantes.

Rufino Rodríguez explicó que las clases fueron suspendidas durante miércoles, jueves y viernes. El gerente regional de Educación indicó: “Se tuvo que suspender las clases el miércoles, el jueves y el viernes. Ya se ha coordinado con las autoridades de ambos colegios y se ha acordado que se trabajará a doble turno a partir de la próxima semana: inicial y primaria por la mañana, mientras que secundaria irá por la tarde”.

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La programación permitirá distribuir a los estudiantes en dos jornadas mientras se atiende el problema de infraestructura. La medida contempla a los niveles de inicial, primaria y secundaria con horarios diferenciados.

Municipalidad prevé reparar los techos

Fuertes vientos dañan 47 ambientes de 21 colegios en La Libertad y obligan a suspender clases en dos escuelas de Santiago de Chuco
Fuertes vientos dañan 47 ambientes de 21 colegios en La Libertad y obligan a suspender clases en dos escuelas de Santiago de Chuco

La recuperación de los ambientes afectados en Ake dependerá de la intervención municipal prevista para ambos colegios. Según el gerente regional de Educación, la Municipalidad de Santiago de Chuco se comprometió a ejecutar la recuperación de los techos mediante una IOAR.

Este mecanismo permitirá atender la reposición de los elementos dañados de los locales educativos. La intervención se plantea como respuesta a los perjuicios provocados por las condiciones meteorológicas registradas en la zona.

Los daños forman parte de un reporte regional que incluye instituciones educativas ubicadas en cinco provincias. La información proporcionada por la Gerencia Regional de Educación establece que el impacto total comprende 47 ambientes de 21 colegios.

La situación meteorológica también coincide con la presencia de incendios forestales en sectores de la zona andina de La Libertad. Sin embargo, Rufino Rodríguez señaló que la Gerencia Regional de Educación no recibió reportes de daños directos en instituciones educativas por causa de estos siniestros.

El funcionario señaló que las autoridades educativas mantienen vigilancia ante las emergencias para proteger a los estudiantes y garantizar el servicio educativo. “Nos mantenemos vigilantes ante todas estas emergencias para asegurar el derecho a la educación de los menores, pero también queremos que estén seguros; por eso, pedimos a las autoridades competentes actuar de forma oportuna frente a este difícil escenario”, afirmó.

Senamhi mantiene aviso por vientos en la sierra norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene un aviso para la sierra norte del país por la presencia de vientos que superan los 30 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora.

La información meteorológica incluida en el reporte atribuye estas condiciones a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema de alta presión que durante el invierno se desplaza desde las costas de Chile hacia el norte y puede acercarse al territorio peruano entre mayo y septiembre.

El relieve de las zonas andinas también influye en la intensidad de las ráfagas. Quebradas y sectores montañosos pueden favorecer la aceleración del viento y generar cambios repentinos en las condiciones locales.

Vientos también generan daños en Piura

Las ráfagas también provocaron afectaciones en localidades de Piura, donde se reportaron árboles caídos, interrupciones del suministro eléctrico y daños en infraestructura. Entre los sectores mencionados figuran Canchque, Palambla y el Faique.

En Huancabamba, Huarmaca y Frías se registraron problemas vinculados con la caída de árboles y el desprendimiento de techos. Estos elementos entraron en contacto con líneas eléctricas y provocaron cortocircuitos e interrupciones temporales del servicio.

La empresa Enosa informó sobre la presencia de equipos técnicos en los sectores afectados para identificar los puntos con daños y ejecutar las reparaciones necesarias. Entre las localidades con interrupciones figuraron Tunal, Nueva Jimaca, Tierra Amarilla, Chotopampa Alto, Carmen de la Frontera, Pingula y Señor de los Milagros.

También se reportaron incidencias en Rosario Alto y Bajo, Peña Rica, Hormigueros, Carmen de El Alto, Bellavista, Tres Acequias, Sapún Alto y Bajo, Quispe Alto y Bajo y Las Pampas. Enosa solicitó a los usuarios comunicar las incidencias mediante sus canales de atención para facilitar la intervención de sus equipos.

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