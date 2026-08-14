¿Qué hacer si te sorprende un sismo dentro de un bus o tren? Estas son las recomendaciones de la ATU para evacuar sin riesgos

¿Qué hacer si te sorprende un sismo dentro de un bus o tren? - crédito composición Infobae Perú

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Vas camino al trabajo, a estudiar o de regreso a casa y, de pronto, el vehículo empieza a detenerse. Afuera, las personas miran hacia los edificios mientras el movimiento continúa. ¿Conviene bajar del bus, abrir las puertas o salir del tren? La respuesta cambia según el transporte en el que ocurra el sismo.

Este tipo de situaciones forma parte de los escenarios que conviene tener presentes durante una emergencia. Un pasajero puede encontrarse dentro de un bus del Metropolitano, en un tren de la Línea 1 o Línea 2, en un corredor complementario o viajando en taxi. En cada caso existen indicaciones específicas para evitar que una reacción apresurada aumente el riesgo.

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Este viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro, una jornada que busca poner a prueba la respuesta de la población ante situaciones de emergencia. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recuerda que, frente a un sismo, lo primero es mantener la calma y esperar a que el vehículo se detenga de manera segura antes de intentar descender.

La ATU brinda recomendaciones para pasajeros ante un sismo en el Metropolitano, Línea 1, Línea 2, corredores complementarios y taxis. Conoce cuándo permanecer dentro del vehículo y cómo realizar una evacuación segura. Fuente: X / ATU

Si el sismo te sorprende en el Metropolitano, ¿debes bajar del bus?

Si el Metropolitano está en movimiento cuando empieza el sismo, la indicación es permanecer dentro de la unidad. El conductor reducirá la velocidad y buscará un lugar seguro para detenerse. Durante ese momento, los pasajeros deben evitar forzar las puertas o intentar salir por cuenta propia.

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El bus mantendrá las puertas cerradas y las luces de emergencia encendidas mientras permanezca detenido. Después, el conductor se dirigirá hacia la estación más cercana para que los pasajeros puedan evacuar cuando existan condiciones adecuadas.

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

La situación cambia para las unidades que ya se encuentran en las zonas de embarque. En esos casos, las puertas permanecerán abiertas para facilitar la salida. Los agentes de seguridad y orientadores actuarán como brigadistas y guiarán a los pasajeros hacia las zonas seguras, incluidos los círculos amarillos señalizados.

¿Qué pasa si estás dentro de un tren de la Línea 1 o Línea 2?

Sentir un sismo dentro de un tren puede generar una reacción inmediata: querer salir cuanto antes. Sin embargo, si el convoy se encuentra entre estaciones, la ATU indica que los pasajeros deben permanecer dentro del vagón y esperar las instrucciones del conductor y del personal de seguridad.

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Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025. Foto: Perú Construye

El tren detendrá su marcha y mantendrá las puertas cerradas mientras permanezca entre estaciones. Una indicación resulta especialmente importante: los pasajeros no deben bajar a la vía. La evacuación se realizará cuando el tren llegue a una estación y existan condiciones para desplazarse por las rutas señalizadas.

Si el pasajero se encuentra en un andén cuando ocurre el movimiento, deberá seguir las instrucciones del personal. Los trabajadores utilizarán citófonos y megáfonos para orientar a los usuarios hacia las zonas seguras externas y las salidas de emergencia.

En los corredores complementarios, ¿hacia dónde deben ir los pasajeros?

En los corredores complementarios, el procedimiento también comienza dentro del vehículo. El conductor deberá reducir la velocidad y detenerse al lado derecho de la vía, siempre que encuentre un espacio seguro. Las puertas permanecerán cerradas hasta que pueda realizarse una evacuación sin exponer a los pasajeros.

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Una vez que sea posible salir, los controladores de vía ubicados en los paraderos ayudarán a identificar los lugares adecuados para concentrarse. La recomendación es alejarse de edificios con ventanas, postes de luz, árboles y otras estructuras que puedan representar un peligro.

Corredores complementarios

Los pasajeros deberán seguir las instrucciones de los orientadores y controladores durante todo el proceso. El personal también podrá restringir temporalmente el ingreso a los buses y estaciones si las condiciones representan algún riesgo para los usuarios.

¿Y si el sismo ocurre mientras viajas en taxi?

En un taxi, la recomendación de la ATU también apunta a evitar una salida apresurada. Si el vehículo continúa en movimiento cuando ocurre el sismo, el pasajero debe permanecer dentro de la unidad mientras el conductor busca un lugar seguro para estacionar.

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Una vez detenido el vehículo en un espacio adecuado, el conductor podrá evaluar las condiciones del entorno y determinar cuándo resulta seguro descender. La prioridad es evitar que los pasajeros queden expuestos al tránsito vehicular, postes, árboles u otras estructuras que puedan representar un peligro.

Nueva infracción dirigida principalmente a los taxistas que hacen 'colectivos'. - Crédito Andina/Norman Córdova

La ATU también señala que estas unidades deben contar con kit de emergencia, extintor y botiquín de primeros auxilios debidamente implementados. Para los pasajeros, la recomendación que atraviesa todos los escenarios es sencilla: mantener la calma, esperar una detención segura y seguir las instrucciones del personal.

El simulacro de este viernes permite practicar estas respuestas antes de que ocurra una emergencia real. Saber qué hacer mientras se viaja puede evitar decisiones impulsivas y ayudar a que la evacuación se realice de manera ordenada.

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