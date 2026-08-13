Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

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Hoy, jueves 13 de agosto, será una jornada con partidazos que definirán el futuro de los equipos en los diferentes torneos internacionales: Cienciano empezará su camino en octavos de final frente Botafogo en la Copa Sudamericana, Corinthians de André Carrillo hará lo suyo con Rosario Central por la Libertadores, y mucho más.

La clasificación del ‘papá’ a la siguiente fase marcó un punto de inflexión para el conjunto cusqueño, que ahora tiene la mirada puesta en el ‘fogao’, frente su gente y con la altura cusueña como mejor aliado. El plantel peruano mantiene el impulso adquirido luego de una serie que resultó exigente frente a Lanús.

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Para los hinchas y analistas, la clasificación ante Lanús validó el carácter del equipo y revitalizó la ilusión de alcanzar una instancia superior en la copa. La serie ante Botafogo representa una nueva oportunidad para que el conjunto del Cusco consolide su nombre en el escenario internacional y continúe cosechando logros fuera de las fronteras peruanas.

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Por otro lado, el equipo rosarino a la competencia internacional genera expectativa entre sus aficionados, especialmente por la oportunidad de disputar el primer duelo en casa. El cuadro de Ángel Di María buscará establecer una diferencia favorable antes de trasladarse a San Pablo para la revancha.

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Del otro lado estará ‘timao’ que llega con una campaña irregular. El fin de semana anterior, el club paulista derrotó a RB Bragantino por 2-0 fuera de casa en el torneo local, lo que le permitió ubicarse en el séptimo puesto del Brasileirão. Además, el cuadro albinegro superó 2-1 a Internacional en su estadio, aunque no le alcanzó para avanzar en la Copa do Brasil tras la derrota 2-0 en el partido de ida.

Partidos de Copa Sudamericana

- Santos vs Macará (17:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Vasco da Gama vs Olimpia (17:00 horas / DSports, DGO, Paramount+, DAZN)

- Cienciano vs Botafogo (19:30 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- Mirassol vs LDU Quito (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Rosario Central vs Corinthians (19:30 horas / ESPN, Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV)

Partidos de Europa League

- Gornik Zabrze vs Ferencvaros (12:00 horas / OneFootball)

- CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv (13:00 horas / OneFootball)

Partidos de Conference League

- RFS Riga vs FKB Jablonec (11:30 horas / OneFootball)

- Hammarby vs Rakow (12:00 horas / OneFootball)

- Vaduz vs FC Inter Turku (12:30 horas / OneFootball)

- St. Gallen vs FC Sheriff (13:00 horas / OneFootball)

- Austria Wien - Beitar Jerusalem (13:30 horas / OneFootball)

- Shelbourne FC vs Ajax (13:45 horas / OneFootball)

Partidos de Leagues Cup

- Philadelphia Union vs Santos Laguna (18:00 horas / Apple TV)

- New York City vs Necaxa (18:30 horas / Apple TV)

- América vs Austin FC (19:30 horas / Apple TV)

- Cruz Azul vs Chicago Fire (20:00 horas / Apple TV)

- Portland Timbers vs Tijuana (21:30 horas / Apple TV)

Partidos de Central American Cup

- ACSD Alianza FC vs UMECIT FC (19:00 horas / Disney+)

- Antigua vs Marathón (21:00 horas / Disney+)

- Luis Ángel Firpo vs Diriangén FC (21:00 horas / Disney+)