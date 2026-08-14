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Erick Noriega recibió duro castigo por parte de la CONMEBOL tras expulsión en Gremio de la Copa Sudamericana: fuerte sanción y multa desmedida

El seleccionado peruano afronta un nuevo problema en la institución de Porto Alegre. El Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL elevó un correctivo mayor por “conducta violenta contra otros jugadores”

Erick Noriega atraviesa una delicada situación con Gremio. - Crédito: Difusión
Erick Noriega atraviesa una delicada situación con Gremio. - Crédito: Difusión
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Erick Noriega está en apuros. El futbolista de la selección peruana ha recibido una dura sanción por parte de la CONMEBOL tras los acontecimientos advenidos en el Gremio vs Bolívar, por el desquite de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El ‘Samurái’ ha sido castigado con cuatro partidos de la Sudamericana. La medida empezará a correr no bien participe en el escenario internacional ya sea con el ‘tricolor’ o con cualquier otra entidad. Conviene agregar que, además, fue sancionado económicamente con una multa de 8 mil dólares, que será amortizada desde los derechos de transmisión del club brasileño.

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Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio a manos de Bolívar. - Crédito: Difusión
Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio a manos de Bolívar. - Crédito: Difusión

Inicialmente, Noriega había visto la cartulina roja en el último tramo de la revancha contra Bolívar tras involucrarse en un pleito producto de una infracción a la que era ajena. Por la magnitud de la bronca, en la que ya estaba inmerso el peruano, el silbante expulsó sin titubeos al jugador, quien no logró salir de su asombro por la fuerte medida arbitral.

Para el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL, la reacción de Erick revistió una “conducta violenta contra otros jugadores” y “conducta antideportiva contra un oficial de partido”. Por tal motivo se le aplicó un duro correctivo que no deja de ser considerado como una exageración tanto por el peruano como por su entorno.

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El peruano cayó en una provocación rival, lo que generó que perdiera la compostura y fuera echado a los 90' minutos. | VIDEO: DSPORTS

Comunicado oficial

Comisión Disciplinaria: Juez Única Amarilis Belisario – Vicepresidente

La Juez Única de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, RESUELVE

1°. SUSPENDER al jugador ERICK CARLOS NORIEGA LORET DE MOLA por 4 (cuatro) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesta. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

2°. IMPONER al jugador ERICK CARLOS NORIEGA LORET DE MOLA una MULTA de USD 8.000 (OCHO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a ser recibido por el Club bajo el concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

Erick Noriega ha solicitado expresamente un cambio de ubicación en Gremio. - Crédito: Difusión
Erick Noriega ha solicitado expresamente un cambio de ubicación en Gremio. - Crédito: Difusión

3°. NOTIFICAR la presente decisión a ERICK CARLOS NORIEGA LORET DE MOLA y al Club GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE.

Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos conforme al artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, en los fundamentos de esta decisión. El recurso deberá cumplir con las formalidades y requisitos estipulados en el Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá ser presentado en el idioma oficial de la CONMEBOL (español, portugués o inglés). La sanción impuesta no será suspendida mientras se resuelve el recurso, salvo decisión en contrario de la Comisión de Apelaciones.

El defensa peruano se salvó de milagro en el certamen internacional tras dura entrada contra rival - Crédito: ESPN.

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