Naldy Saldaña debuta como solista en ‘El Reventonazo de la Chola’ y brinda más detalles sobre el caso que la alejó de ‘La Bella Luz’

Este sábado, la diversión se apodera de tu pantalla. Celebramos el Día del Niño a lo grande con lo mejor del Circo de la Chola Chabuca. Además, Naldy Saldaña llega al set para contar su verdad en una entrevista conmovedora. Y por si fuera poco, ríe a carcajadas con nuestra parodia 'Toy Story 6'. Video: Instagram La Chola Chabuca

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Naldy Saldaña da un paso adelante en su carrera musical. La excantante de la orquesta ‘La Bella Luz’se presentará este sábado 15 de agosto en ‘El Reventonazo de la Chola’ como artista solista, en lo que sería su debut individual ante las cámaras luego de alejarse de la agrupación que la vio crecer durante tres años.

Las imágenes del avance del programa la muestran cantando en el set de Ernesto Pimentel, acompañada de su familia, en una aparición que combina su proyección artística con el relato de todo lo que ha vivido desde que denunció públicamente al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

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El programa de América TV, que se emite a las 8 p.m., adelantó que la conversación será “seria, respetuosa y sin filtros”. Las imágenes del avance también revelan un momento que va más allá de lo artístico: cuando ‘La Chola Chabuca’ le pregunta si los tocamientos que documentó en video no fueron los únicos, Saldaña responde entre sollozos: “Sí”. Una confirmación que abre un frente nuevo en la investigación fiscal en curso.

Naldy Saldaña debutará como solista en El Reventonazo de la Chola este sábado 15 de agosto tras su salida de La Bella Luz.

El debut como solista: cantando y contando su verdad

El avance publicado en el Instagram oficial de ‘El Reventonazo de la Chola’ muestra a Saldaña en dos momentos distintos: uno en el que canta frente a las cámaras del programa, y otro en el que conversa con Pimentel visiblemente afectada. Ambas escenas juntas definen el tono de una aparición que no es solo mediática, sino también el primer movimiento concreto de su carrera fuera de ‘La Bella Luz’.

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La cantante de 26 años no ha confirmado oficialmente un proyecto solista, pero su presencia en el programa cantando marca un punto de inflexión. Saldaña llegó a ‘La Bella Luz’ como una de sus voces principales y su salida, forzada por las circunstancias del caso que denunció, dejó en el aire el futuro de su trayectoria musical. Esta aparición en ‘El Reventonazo’ es la primera señal pública de que ese futuro sigue adelante.

La excantante de La Bella Luz cantará en el programa de Ernesto Pimentel y dará su versión sobre la denuncia contra César Sánchez Chavesta.

Su familia también estuvo presente en la grabación, lo que refuerza el carácter personal y emotivo de la visita. Sus padres, Gerardo Saldaña y Dermelina Toro, ya habían viajado a Lima semanas atrás para apoyarla durante los momentos más duros del proceso mediático y judicial.

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La revelación que amplía el caso: “Sí, ya había pasado antes”

Más allá del debut artístico, el avance del programa contiene una revelación con peso legal. Cuando Pimentel, en su personaje de ‘La Chola Chabuca’, le pregunta directamente a Saldaña si el episodio del 18 de junio —el que quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue difundido por ‘Magaly TV La Firme’— ya había ocurrido antes, la cantante responde afirmativamente entre lágrimas: “Sí”.

Naldy Saldaña, acompañada por sus padres, participa en una entrevista en el programa El Reventonazo de la Chola.

Esa respuesta confirma lo que la defensa de Saldaña ya había adelantado ante el programa ‘Día D’: que el comportamiento de Sánchez Chavesta seguía un patrón sistemático y que la revisión de la carpeta fiscal evidenciaba que los hechos se extendían más allá del incidente documentado. El abogado de la cantante, Ysrael Castillo, informó además que el Ministerio Público le pidió mantener bajo reserva los detalles de la investigación en curso, bajo advertencia de consecuencias para el ejercicio de su profesión si difunde información no pública.

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Castillo también precisó que Saldaña lleva terapia psicológica como parte del proceso que atraviesa, y que ‘La Bella Luz’ podría ser declarada responsable civil y asumir el pago de una eventual indemnización, dado que los hechos de agresión ocurrieron dentro del centro de labores.

Ernesto Pimentel respaldó públicamente a Naldy Saldaña desde el inicio del caso y cuestionó la revictimización de la cantante.

Pimentel, el conductor que creyó en ella desde el inicio

La elección de ‘El Reventonazo de la Chola’ como espacio para este debut no es casual. Pimentel fue uno de los primeros conductores en pronunciarse a favor de Saldaña cuando el caso se hizo público, y lo hizo de forma contundente y sostenida.

En una entrevista con RPP, el conductor afirmó: “Yo siento profunda tristeza por lo que enfrenta Naldy. Bajo ningún punto de vista ella debe ser cuestionada o sindicada, como ocurre en una sociedad absolutamente machista que busca revictimizar y dañar a quienes se ven afectados”. También valoró la decisión de la cantante de documentar el acoso: “Ella ha tenido el valor y la posibilidad de tener acceso a pruebas que se agenció con su inteligencia y su capacidad, que ponen como indudable el hecho del dolor que ella ha tenido”, señaló.

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En su propio programa, Pimentel le dedicó un segmento especial a Saldaña con un compilado de sus mejores momentos en el espacio, y le envió un mensaje directo: “Naldy, te abrazo. Deseo para ti no solo justicia, sino saber que tu carrera y tu vida continúan porque tu talento, tu simpatía y juventud siguen intactos”, afirmó.

La Chola Chabuca dedica un emotivo mensaje de solidaridad y exige justicia para Naldy Saldaña, vocalista de La Bella Luz. Revive la increíble presentación de la cantante y los conmovedores momentos que compartió en el programa. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola

El conductor también cuestionó el regreso de ‘La Bella Luz’ a los escenarios en Tarapoto, días después de que la agrupación anunciara la suspensión de sus presentaciones. “A La Bella Luz: por supuesto es importante volver a escribir una historia que sé que les costó esfuerzo, pero hoy los cuestionamientos son plenamente justificados. Queremos y necesitamos justicia para Naldy”, afirmó Pimentel en su programa.

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La investigación fiscal contra César Sánchez Chavesta continúa activa en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho. El acusado sigue sin presentarse a declarar ante las autoridades y su paradero permanece desconocido, aunque su abogado ha señalado que se encuentra en Lima.