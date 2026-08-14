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Naldy Saldaña declara en la Depincri tras denuncia de acoso y mujer lanzó comentario repudiable: “Di la verdad, te gustó”

La cantante llegó este jueves a la Depincri de San Juan de Lurigancho para rendir su declaración y evitó hablar con los medios. A su ingreso, una mujer la grabó con su celular y le lanzó fuertes calificativos

Imágenes de la accidentada llegada de Naldy Saldaña para rendir su declaración. En medio del tumulto de la prensa, una mujer lanzó un comentario repudiable que ha generado indignación: 'Di la verdad, te gustó'. Youtube/ Q' Bochinche.
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La tensión alrededor de La Bella Luz continúa y este jueves tuvo un nuevo episodio en las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho. La cantante Naldy Saldaña llegó hasta la dependencia policial para brindar su declaración en el marco de la denuncia que involucra a integrantes y exintegrantes de la agrupación musical, pero su ingreso estuvo marcado por un inesperado enfrentamiento verbal.

La artista se presentó en la sede policial alrededor de la 1:15 de la tarde, en medio de una importante expectativa de los medios de comunicación que aguardaban conocer su versión de los hechos. Sin embargo, lejos de detenerse para conversar con los periodistas, Naldy Saldaña ingresó rápidamente al local policial, evitando brindar declaraciones antes de cumplir con la diligencia correspondiente.

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Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

La llegada de la cantante no pasó desapercibida. Mientras se dirigía al interior de la dependencia, una mujer que se encontraba en los exteriores comenzó a increparla y a lanzar fuertes expresiones en su contra. La desconocida, además, grabó a Naldy Saldaña con su celular mientras la cantante continuaba su camino hacia las instalaciones policiales.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña llega a la Depincri de San Juan de Lurigancho

El ingreso de Naldy Saldaña a la Depincri SJL se produjo horas después de que también acudiera a esta dependencia policial Óscar Junior, actual líder de La Bella Luz. Ambos fueron convocados para brindar sus respectivas declaraciones en torno a la situación que viene generando atención pública y que ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la agrupación musical.

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Naldy llegó a la sede policial en un momento de gran movimiento periodístico. Los hombres y mujeres de prensa se encontraban atentos a su presencia, esperando obtener alguna declaración sobre la denuncia y las circunstancias que han rodeado la controversia.

No obstante, la cantante decidió mantener silencio. No brindó declaraciones a los medios de comunicación y optó por ingresar directamente a la dependencia policial. La artista avanzó rápidamente hacia el interior, mientras las cámaras registraban su llegada.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

El momento más incómodo ocurrió precisamente durante ese ingreso. Una mujer que se encontraba en los exteriores comenzó a dirigirle insultos y cuestionamientos, sin que se produjera una conversación entre ambas. Entre las frases que lanzó contra la cantante estuvo: “Di la verdad, te gustó”.

La expresión fue pronunciada mientras la mujer utilizaba su teléfono celular para grabar a Naldy. La situación generó expectativa entre los presentes debido al tono de la confrontación y ocurrió justo cuando la cantante se dirigía a cumplir con su declaración ante las autoridades.

Pese a la agresión verbal, Naldy Saldaña no respondió públicamente a la mujer y continuó su camino hacia el interior de la Depincri. La artista tampoco se detuvo ante la prensa para explicar lo ocurrido ni para pronunciarse sobre las acusaciones que vienen circulando alrededor del caso.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mujer increpa a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Policía

La escena registrada en los exteriores de la Depincri volvió a evidenciar el nivel de expectativa que existe alrededor de la controversia que involucra a La Bella Luz. La presencia de cámaras y periodistas convirtió el ingreso de Naldy en uno de los momentos más comentados de la jornada, especialmente por la aparición de una persona que decidió confrontarla verbalmente.

La desconocida no solo lanzó cuestionamientos contra la cantante, sino que también decidió registrar todo con su teléfono móvil. La frase “Di la verdad, te gustó” fue una de las expresiones que se escuchó durante el momento de tensión.

Hasta el momento, según la información proporcionada sobre esta diligencia, no se ha precisado la identidad de la mujer que increpó a Naldy Saldaña ni cuál sería su relación con el caso. Tampoco se informó que la cantante haya respondido a sus acusaciones.

La artista mantuvo su decisión de no declarar ante la prensa y concentró su presencia en la diligencia policial. Su llegada se produjo en un contexto en el que las declaraciones de otros integrantes de La Bella Luz también han generado interés.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña evitó declarar ante los medios

Antes de ingresar a la Depincri, los periodistas buscaron obtener alguna palabra de Naldy Saldaña, pero la cantante no se detuvo. Su decisión de no hablar públicamente contrasta con la atención que ha despertado su presencia en la sede policial y con las diferentes versiones que se han conocido alrededor de la controversia.

La diligencia de este jueves forma parte de las actuaciones que se vienen desarrollando en la investigación. Por ello, la cantante acudió a la dependencia policial para brindar su versión ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, la prensa permaneció en los exteriores de la sede policial siguiendo los movimientos de los involucrados. La presencia de Naldy ocurrió pocas horas después de la llegada de Óscar Junior, quien también fue consultado por los periodistas antes de cumplir con su propia declaración.

La jornada, de esta manera, concentró a dos de los rostros vinculados actualmente con La Bella Luz, aunque ambos tuvieron reacciones diferentes ante las cámaras. Mientras Naldy optó por ingresar sin emitir comentarios, Óscar Junior sí respondió algunas preguntas de los medios.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Óscar Junior descarta regreso de César Sánchez Chavesta a La Bella Luz

Horas antes de la llegada de Naldy Saldaña, Óscar Junior, nuevo director y líder de La Bella Luz, acudió a la misma dependencia policial para brindar su declaración. Su presencia también generó una importante expectativa entre los periodistas que aguardaban conocer su posición respecto a la situación que atraviesa la agrupación.

Durante sus declaraciones ante la prensa, Óscar Junior fue consultado directamente sobre la posibilidad de que su tío, César Sánchez Chavesta, vuelva a desempeñarse en la agrupación como director musical.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta del joven cantante fue contundente. “No, no va regresar”, afirmó de manera tajante cuando fue cuestionado sobre un eventual retorno de su tío a La Bella Luz.

De esta manera, Óscar Junior descartó públicamente la posibilidad de que César Sánchez Chavesta retome sus funciones dentro de la agrupación. Su respuesta marca una posición clara respecto al futuro del exdirector musical, cuya situación también forma parte de la controversia que viene siendo investigada.

La declaración de Óscar Junior se produjo horas antes de que Naldy Saldaña llegara a la misma sede policial. Ambos episodios terminaron convirtiendo a la Depincri de San Juan de Lurigancho en el centro de atención durante la jornada, debido a la presencia de diferentes protagonistas relacionados con el caso.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

César Sánchez Chavesta declararía este viernes

En medio de las diligencias que se vienen desarrollando, trascendió que César Sánchez Chavesta acudiría este viernes a declarar ante las autoridades por la denuncia presentada en su contra.

El exdirector musical de La Bella Luz se convertiría así en otro de los involucrados que deberá acudir a la dependencia policial para brindar su versión de los hechos. Su eventual presencia en la Depincri podría generar nuevamente expectativa entre los medios de comunicación que vienen siguiendo de cerca el caso.

Por ahora, la jornada de este jueves dejó las declaraciones de Óscar Junior y la llegada de Naldy Saldaña como los principales acontecimientos. El primero fue categórico al señalar que César Sánchez Chavesta “no va regresar” a la agrupación, mientras que la segunda evitó cualquier pronunciamiento ante la prensa y se dirigió directamente a cumplir con su diligencia.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

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