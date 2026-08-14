Decretan en emergencia nacional el agua y desagüe: cambios urgentes ante crisis sanitaria

sedapal - agua potable

Guardar

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, anunció la declaratoria de emergencia del sistema de agua y desagüe a nivel nacional durante una actividad en el Estadio Olímpico de Ciudad de Dios, Arequipa.

La decisión responde a las severas deficiencias que afectan la cobertura y calidad del servicio en diversas zonas del país. “Nos han pedido presentar una norma porque van a sacar un decreto de urgencia y esa norma básicamente lo que haces es quitar toda la burocracia que existe vamos a declarar en emergencia el servicio de agua potable en todo el Perú y a través de esa declaratoria vamos a borrar muchas normativas, muchos caminos burocráticos que existen”, dijo.

PUBLICIDAD

La nueva medida promete un marco normativo excepcional para agilizar la asignación de recursos e intervenciones directas en redes colapsadas. El titular del sector subrayó que el objetivo es “reducir la burocracia y destrabar expedientes técnicos que permanecen detenidos por exigencias administrativas en las distintas instancias del Estado”.

Como parte de la estrategia, el ministro presentó la modalidad de Obras por Impuestos express, diseñada para acelerar la adjudicación y ejecución de infraestructura prioritaria en todo el país. En la misma jornada, Arnillas se reunió en la Municipalidad Distrital de Cayma con alcaldes locales para coordinar la intervención urgente en el puente Chullo, colapsado en la última temporada de lluvias.

PUBLICIDAD

Se estableció un cronograma técnico para garantizar presupuesto inmediato y el inicio de obras, buscando restablecer el tránsito y la seguridad antes del próximo periodo estacional.

Estas acciones buscan consolidar una respuesta articulada entre los tres niveles de gobierno para enfrentar emergencias viales y mejorar los servicios básicos. El Ministerio de Vivienda apunta a que el nuevo marco normativo facilite intervenciones rápidas en beneficio de las familias afectadas por la crisis sanitaria.

Un camión cisterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento distribuye agua potable en un sector de la región Junín, Perú, para familias afectadas por el sismo. (Andina Noticias)

Refuerzos ante El Niño: Sedapal y cooperación internacional en acción

La llegada de un fuerte Fenómeno El Niño, prevista para su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, ha encendido las alarmas sobre el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao.

PUBLICIDAD

Según la agencia Andina, Sedapal aseguró la continuidad del servicio a pesar de los desafíos climáticos, ejecutando un plan de prevención y refuerzo de infraestructura hidráulica con una inversión superior a 12 millones 500 mil soles para obras hasta octubre de 2026.

Entre las acciones prioritarias, Sedapal destacó la descolmatación del río Rímac con maquinaria pesada para retirar sedimentos y residuos, optimizando el flujo de agua y protegiendo la infraestructura de captación.

Además, implementó un proceso de infiltración artificial mediante 60 pantallas instaladas a lo largo de 6 kilómetros del río, contribuyendo a la recarga del acuífero y aumentando la disponibilidad de agua subterránea.

PUBLICIDAD

El plan preventivo incluye la revisión de los pozos y el monitoreo constante de infraestructuras, coordinando con otras entidades para responder a emergencias relacionadas con el suministro de agua. Sedapal reafirmó su compromiso de trabajar de manera preventiva y garantizar un servicio continuo y de calidad para las familias de Lima y Callao.

La preocupación por El Niño ha movilizado también al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, que coordina con nueve agencias internacionales acciones de prevención y respuesta, especialmente en regiones vulnerables.

Rossana Dudziak, coordinadora residente, afirmó: “El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana”.

PUBLICIDAD

El plan internacional incluye el traslado anticipado de bienes humanitarios, fortalecimiento de servicios de salud y vigilancia epidemiológica. ACNUR, OPS/OMS y el Programa Mundial de Alimentos participan con insumos, formación de personal y asistencia directa a familias, mientras la FAO apoya la recuperación de medios de vida en zonas rurales afectadas.