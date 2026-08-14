Senamhi alerta por lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa del 14 al 16 de agosto

Las temperaturas seguirán descendiendo esta semana en Lima.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que entre el 14 y el 16 de agosto se registrarán lloviznas de moderada a extrema intensidad en distintos sectores de la costa peruana. El evento estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento, informó Andina Noticias.

Según especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones están asociadas con la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. El aviso N.° 318 fue emitido con nivel extremo, debido a que se prevén fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) publica un aviso sobre lloviznas y ráfagas de viento de moderadas a extremas en la costa peruana del 14 al 16 de agosto, afectando varias regiones. (X/@Senamhi)

Niebla y sensación de frío

El Senamhi también pronosticó la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. Estas condiciones incrementarán la sensación de frío en las zonas donde se presenten.

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Para el viernes 14 de agosto, se esperan acumulados de 1 milímetro por día (mm/día) en la costa de Lima, incluido el Callao, e Ica. En la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, los valores se aproximarían a 2 mm/día, precisó Andina Noticias.

Vía expresa de Paseo de la República vista desde un edificio - crédito T-GONZ Clima y Temperaturas

Regiones más afectadas

El sábado 15 de agosto, los acumulados serían cercanos a 0.5 mm/día en la costa de La Libertad y alrededor de 1 mm/día en Lima e Ica. En tanto, Arequipa, Moquegua y Tacna registrarían valores próximos a 2.5 mm/día.

Para el domingo 16 de agosto, el pronóstico contempla acumulados de 0.5 mm/día en la costa de La Libertad y de alrededor de 1 mm/día en Lima e Ica. En Arequipa se prevén cerca de 3.7 mm/día, mientras que Tacna y Moquegua tendrían valores próximos a 2 mm/día, según el Senamhi.

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Baja temperatura seguirá presente esta semana en la capital. Crédito Perú21.

Lluvias en Lima continuarán

El Senamhi informó que Lima Metropolitana y la costa central permanecerán bajo la influencia de precipitaciones localizadas al menos hasta el martes 18 de agosto. El pronóstico abarca los sectores sur y centro de la capital, así como zonas costeras entre La Libertad y Tacna. Los acumulados de agua estimados para Lima oscilarán entre 2 y 3 milímetros, con mayor probabilidad de lluvia durante las noches, madrugadas y primeras horas del día.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), atribuyó el fenómeno al fortalecimiento de los vientos del sur frente al litoral peruano, lo que aceleró la formación de nubes densas y el descenso de temperaturas. “La presencia de humedad y la cobertura nubosa responden al fortalecimiento de los vientos del sur frente al litoral peruano”, precisó un vocero del Senamhi. El organismo advirtió además que los episodios de lluvia podrían venir acompañados de niebla o neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral.

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Lluvia en el Rímac hoy domingo 22 de junio - Rímac Opina

El panorama climático se extiende a otras regiones del país. En la sierra se esperan lluvias, granizo y nieve de intensidad ligera a moderada, mientras que en la selva se prevén chubascos de variada intensidad con posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El Senamhi incluyó en su aviso meteorológico a departamentos como Ica, Pasco, Junín, Huánuco, Loreto, Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Puno, e instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante posibles variaciones del clima.