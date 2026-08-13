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Ciudadana de Tumbes grita a Keiko Fujimori y se arrodilla: “Ninguna autoridad nos ha escuchado, le ruego que nos ayude”

Tras las intensas lluvias y desbordes del río Tumbes, la pobladora de Cerro Blanco aprovechó la visita presidencial para exigir medidas ante el riesgo que enfrenta su comunidad

Tras las intensas lluvias y desbordes del río Tumbes, la pobladora de Cerro Blanco aprovechó la visita presidencial para exigir medidas ante el riesgo que enfrenta su comunidad

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Una ciudadana increpó este jueves a la presidenta Keiko Fujimori durante su visita oficial a la región norteña de Tumbes y le pidió apoyo para los damnificados del caserío Cerro Blanco, afectado el año pasado por intensas lluvias en la cuenca alta y desbordes del río Tumbes.

“Este año estamos más vulnerables. Nosotros esperábamos en el centro de Cerro Blanco para que usted nos escuche, ya que ninguna de estas autoridades nos ha escuchado, presidenta”, gritó la ciudadana frente a la jefa de Estado, según el video difundido por la radio Exitosa.

“Y aquí a la señora gobernadora, ¿cuántas reuniones le hemos pedido como damnificados? Y ninguna reunión nos ha aceptado. Entonces, le ruego, presidenta, que nos ayude para que nosotros no volvamos a sufrir. La voz del pueblo es la voz de Dios", agregó mientras se arrodillaba.

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Fujimori la levantó de inmediato y continuó escuchando su pedido, sin que interviniera la seguridad del Estado, antes de señalar que se evaluará la reubicación de Cerro Blanco para reducir el riesgo al que están expuestos sus pobladores.

Keiko Fujimori
La pobladora denunció que ninguna autoridad ha atendido sus pedidos de reunión y se arrodilló ante la presidenta para solicitar su intervención

Durante su visita, la mandataria también anunció medidas de prevención ante el Fenómeno El Niño, que calificó como “muy fuerte”, supervisó la limpieza y descolmatación de cauces y pidió acelerar las acciones para reducir el riesgo de la población.

“A cada región a la que vamos convocamos a las autoridades sin mirar el color político. Acá lo importante es cuidar primero la vida humana”, afirmó al destacar la maquinaria desplegada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejecutar labores de prevención en ríos y cauces.

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“Solo preparándonos vamos a poder tomar nuestras precauciones”, sostuvo.

En otro momento, anunció el inicio de la vacunación contra el dengue para niños y adolescentes de 10 a 20 años y pidió a los padres de familia estar atentos para completar el proceso de inmunización.

Keiko Fujimori
La mandataria anunció medidas de prevención ante un Fenómeno El Niño “muy fuerte”, además de un hospital de campaña y la vacunación contra el dengue para personas de 10 a 20 años

Asimismo, informó que la cartera de Defensa dispuso el traslado de un hospital de campaña a la región. Su ubicación será definida en coordinación con el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades de la población.

Fujimori señaló que la ministra Maritza Canales (Desarrollo e Inclusión Social) y Juan Carlos Requejo (Producción) también se encuentran en Tumbes para atender las necesidades de las familias dedicadas a la pesca artesanal.

Afirmó seguidamente haber constatado el deterioro de algunas infraestructuras, entre ellas una posta médica y aulas de un colegio, por lo que consideró necesarios trabajos de mantenimiento. Y anunció que las obras paralizadas serán revisadas para encontrar soluciones y avanzar con su recuperación.

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