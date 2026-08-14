Perú
Agregar Infobae enGoogle

Erick García Vilca publica comunicado y anuncia acciones legales si no se rectifican: “Han afectado mi dignidad e imagen”, pero no le creen

El exasistente de dirección difundió su descargo, rechazó haber usado a Del Barrio Producciones para el supuesto casting y aseguró que tomará medidas por el daño a su entorno familiar y laboral

El extrabajador de Del Barrio Producciones, Erick García Vilca, emitió un comunicado para negar las acusaciones de realizar un casting inapropiado. En el set de 'Sin más que decir' analizaron punto por punto su defensa y las reacciones que generó. Video: Q / Sin más que decir
Guardar

Horas después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera las imágenes del encuentro entre Erick García Vilca y la joven actriz Patricia Villarreal, el exasistente de dirección de Del Barrio Producciones publicó un comunicado en el que niega los cargos, contradice la versión de la denunciante en varios puntos y anuncia posibles acciones legales contra quienes, según afirma, han dañado su imagen y su dignidad.

El texto fue leído en vivo en el programa ‘Sin más que decir’ de América TV, donde los conductores respondieron con dureza a cada argumento del exasistente.

El comunicado llegó un día después de que Michelle Alexander lo llamó “depredador” en un video publicado en Instagram, en que Del Barrio confirmó su separación definitiva de la empresa y en que comenzaron a circular testimonios de otras jóvenes que afirman haber vivido situaciones similares con García Vilca. La conductora Ethel Pozo, quien trabajó con él en tres producciones, fue una de las voces más directas al rebatir su versión.

PUBLICIDAD

El comunicado: las cinco negaciones del exasistente

García Vilca estructuró su descargo en cinco puntos. En el primero, negó haber usado el nombre de Del Barrio Producciones para convocar a Villarreal al supuesto casting, y señaló que la propia denunciante, en la entrevista que dio a ‘Magaly TV La Firme’, habría reconocido que se trataba de un cortometraje.

Comunicado de texto en formato digital sobre fondo blanco con el título "Buenas noches, Soy Eric García Vilca" y varios párrafos
En su comunicado, Erick García Vilca, exasistente de dirección de Del Barrio Producciones sostuvo que no usó el nombre de la empresa y afirmó que el supuesto casting era para un cortometraje independiente.

En el segundo, afirmó que en ningún momento le indicó que el proyecto sería para una novela de la productora, y reiteró que se trataba de un cortometraje independiente.

El tercer punto fue el más llamativo: García Vilca afirmó que el encuentro no ocurrió en su departamento, cuando nunca se reportó eso, ya que desde un inicio se indicó que era el domicilio de la propia Villarreal. Añadió también que sabía que la madre de la joven se encontraba en el segundo piso durante el supuesto casting.

PUBLICIDAD

“Si yo hubiera tenido algún tipo de mala intención, como se pretende hacer creer, no habría acudido precisamente a su domicilio, sabiendo que su madre se encontraba ahí”, indicó en el comunicado, según la lectura realizada en ‘Sin más que decir’.

En el cuarto punto negó haber pedido a la joven que realizara escenas con él, aunque en el video sí se escucha lo contrario. Y en el quinto, señaló que las imágenes difundidas muestran a Villarreal desenvolviéndose con naturalidad al posar en bikini, sin mostrar incomodidad.

Un hombre en sudadera oscura y una mujer con blazer beige, en imágenes separadas, con un comunicado escrito en el centro
Erick García Vilca publicó un comunicado, negó los cargos y anunció acciones legales si no hay rectificación por la afectación a su dignidad y su imagen.

El comunicado cerró con una advertencia legal. “Dicha señorita tendrá que probar todo lo que menciona, al igual que el resto de involucrados, quienes hoy han afectado mi dignidad y mi imagen. Por ello pienso tomar las medidas necesarias si no se rectifican, ya que me he perjudicado tremendamente, tanto en mi entorno familiar como laboral”, escribió García Vilca.

La respuesta de los conductores: “Él trabajaba en esa empresa y usó su nombre para llegar a ella”

La lectura del comunicado en ‘Sin más que decir’ generó reacciones inmediatas entre los conductores del programa. Ethel Pozo fue quien respondió con mayor detalle a los argumentos del exasistente, y su postura fue compartida por el resto del panel.

Pozo rechazó la idea de que García Vilca pudiera presentarse como víctima del caso. “Ahora él es la víctima. Qué locura”, afirmó. Sobre el argumento central del comunicado —que nunca usó el nombre de Del Barrio para convocar a la joven—, la conductora fue directa: “Él trabajaba en esa empresa y él ha tomado el nombre de esa empresa para ir a hacerle un casting. Punto. No hay nada más que decir”.

Pozo también cuestionó la afirmación de que la denunciante no mostró incomodidad durante el encuentro. Recordó que en las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ se aprecia el momento en que García Vilca le propone grabar determinadas escenas, y que la reacción de Villarreal fue pedir ver el guion antes de continuar. “‘Tendría que ver el guion’, dijo. Obviamente, porque ya empezó a sentir algo raro, una incomodidad”, señaló la conductora.

¡Cuidado con las estafas! Los conductores de 'Sin más que decir' reaccionan con indignación al caso de un supuesto director que intentó aprovecharse de una joven actriz. Entérate de cómo identificar estos peligrosos engaños y proteger tus sueños. Video: Q / Sin más que decir

Otro de los conductores del programa apuntó a un detalle que consideraron revelador: cuando García Vilca le mencionó a la joven la necesidad de usar ropa interior para las escenas, ella misma propuso sustituirla por un traje de baño. “Mucha suspicacia ahí, él ha querido torcer las cosas”, comentaron.

Pozo desmonta el argumento del cortometraje y menciona otros testimonios

Uno de los puntos que más cuestionó Pozo fue la justificación del cortometraje independiente. La conductora señaló que ningún elemento del encuentro corresponde a un proceso de producción legítimo: no había guion, no había historia definida y la escena que García Vilca pretendía grabar involucraba a la joven quitándose ropa y estar encima de alguien.

“¿Qué cortometraje ibas a hacer? ¿Qué cortometraje? ¿Dónde está el guion? ¿Cuál era la historia?”, cuestionó Pozo. La conductora también descartó que Alexander pudiera haber estado al tanto de algún proyecto paralelo del exasistente. “Si todo eso fuera algo natural, en todo caso, hasta Michelle hubiera estado enterada de que algo que él quería hacer por su cuenta. Pero no es cierto”, afirmó María Pía Copello.

Los conductores analizan la grave denuncia de acoso contra el productor Erick García Vilca de Del Barrio Producciones. Discuten las señales de alerta en castings fraudulentos y la importancia de denunciar estos actos. Video: Q / Sin más que decir

Pozo también aludió a los testimonios de otras jóvenes que habrían salido a relatar situaciones similares con García Vilca tras la difusión del caso por parte de ‘Magaly TV La Firme’. “La cantidad de mensajes que han salido después de otras chicas”, señaló el productos, sin entrar en detalles sobre el contenido de esos testimonios.

García Vilca no ha respondido públicamente a las reacciones generadas por su comunicado. Del Barrio Producciones confirmó que el exasistente fue separado de la empresa el mismo lunes en que recibieron la denuncia, y que la empresa continúa a disposición de la denunciante para brindarle apoyo legal y psicológico.

Temas Relacionados

Erick García VilcaDel Barrio ProduccionesPatricia VillarrealMichelle AlexanderEthel Pozoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Niño 2026 pone bajo presión el mar peruano: pesca, fauna y turismo enfrentan un escenario de mayor riesgo

El calentamiento del océano ya modifica la distribución de la anchoveta y favorece la presencia de especies de aguas cálidas. Especialistas plantean que los planes de contingencia también consideren a las comunidades pesqueras, la biodiversidad y las economías que dependen del litoral

El Niño 2026 pone bajo presión el mar peruano: pesca, fauna y turismo enfrentan un escenario de mayor riesgo

Cienciano 0-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Sin Carlos Garcés por suspensión, el ‘papá’ busca el triunfo ante los brasileños en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias del encuentro

Cienciano 0-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Zorro andino sorprendió al aparecer corriendo por las calles de Manchay: Serfor recuperó al ejemplar tras alerta de vecinos

El ejemplar no presentaba lesiones visibles y quedó bajo evaluación y atención especializada. La entidad pidió evitar cualquier intento de captura y reportar estos casos

Zorro andino sorprendió al aparecer corriendo por las calles de Manchay: Serfor recuperó al ejemplar tras alerta de vecinos

PNP decomisa más de 72 kilos de cocaína ocultos en la carrocería de una camioneta y detiene a seis presuntos integrantes de una banda

La droga estaba distribuida en 70 paquetes ocultos en una estructura acondicionada de la carrocería. La Policía también incautó siete celulares y S/ 470 mil

PNP decomisa más de 72 kilos de cocaína ocultos en la carrocería de una camioneta y detiene a seis presuntos integrantes de una banda

Solo 42% de peruanos logró ahorrar en el último año: ¿cómo convertir ese dinero en patrimonio?

El acceso a productos financieros viene en aumento, pero persisten retos para que los recursos disponibles se gestionen de manera estratégica y contribuyan a alcanzar metas de largo plazo

Solo 42% de peruanos logró ahorrar en el último año: ¿cómo convertir ese dinero en patrimonio?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

Ciudadana de Tumbes grita a Keiko Fujimori y se arrodilla: “Ninguna autoridad nos ha escuchado, le ruego que nos ayude”

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Ministro de Justicia desmonta propuesta de Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte IDH: “No es posible, no ahora”

Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

Ethel Pozo cuenta su sorpresa por Erick García Vilca luego de trabajar con él en tres novelas: "Es una doble vida, me sentí decepcionada"

DEPORTES

Cienciano 0-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-0 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Erick Noriega recibió duro castigo por parte de la CONMEBOL tras expulsión en Gremio de la Copa Sudamericana: fuerte sanción y multa desmedida

Antonio Rizola apunta al podio con Perú en el Sudamericano 2026 y reconoce el gran reto ante Brasil: “Un sueño casi imposible”

Luis Ramos supera lesión: empieza a agarrar forma física en los entrenamientos de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026

DT de selección peruana de vóley Sub 17 no oculta su dolor tras eliminación del Mundial: “Por la forma en que jugamos”