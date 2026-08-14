Erick García Vilca publica comunicado y anuncia acciones legales si no se rectifican: “Han afectado mi dignidad e imagen”, pero no le creen

El extrabajador de Del Barrio Producciones, Erick García Vilca, emitió un comunicado para negar las acusaciones de realizar un casting inapropiado. En el set de 'Sin más que decir' analizaron punto por punto su defensa y las reacciones que generó. Video: Q / Sin más que decir

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Horas después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera las imágenes del encuentro entre Erick García Vilca y la joven actriz Patricia Villarreal, el exasistente de dirección de Del Barrio Producciones publicó un comunicado en el que niega los cargos, contradice la versión de la denunciante en varios puntos y anuncia posibles acciones legales contra quienes, según afirma, han dañado su imagen y su dignidad.

El texto fue leído en vivo en el programa ‘Sin más que decir’ de América TV, donde los conductores respondieron con dureza a cada argumento del exasistente.

El comunicado llegó un día después de que Michelle Alexander lo llamó “depredador” en un video publicado en Instagram, en que Del Barrio confirmó su separación definitiva de la empresa y en que comenzaron a circular testimonios de otras jóvenes que afirman haber vivido situaciones similares con García Vilca. La conductora Ethel Pozo, quien trabajó con él en tres producciones, fue una de las voces más directas al rebatir su versión.

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El comunicado: las cinco negaciones del exasistente

García Vilca estructuró su descargo en cinco puntos. En el primero, negó haber usado el nombre de Del Barrio Producciones para convocar a Villarreal al supuesto casting, y señaló que la propia denunciante, en la entrevista que dio a ‘Magaly TV La Firme’, habría reconocido que se trataba de un cortometraje.

En su comunicado, Erick García Vilca, exasistente de dirección de Del Barrio Producciones sostuvo que no usó el nombre de la empresa y afirmó que el supuesto casting era para un cortometraje independiente.

En el segundo, afirmó que en ningún momento le indicó que el proyecto sería para una novela de la productora, y reiteró que se trataba de un cortometraje independiente.

El tercer punto fue el más llamativo: García Vilca afirmó que el encuentro no ocurrió en su departamento, cuando nunca se reportó eso, ya que desde un inicio se indicó que era el domicilio de la propia Villarreal. Añadió también que sabía que la madre de la joven se encontraba en el segundo piso durante el supuesto casting.

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“Si yo hubiera tenido algún tipo de mala intención, como se pretende hacer creer, no habría acudido precisamente a su domicilio, sabiendo que su madre se encontraba ahí”, indicó en el comunicado, según la lectura realizada en ‘Sin más que decir’.

En el cuarto punto negó haber pedido a la joven que realizara escenas con él, aunque en el video sí se escucha lo contrario. Y en el quinto, señaló que las imágenes difundidas muestran a Villarreal desenvolviéndose con naturalidad al posar en bikini, sin mostrar incomodidad.

Erick García Vilca publicó un comunicado, negó los cargos y anunció acciones legales si no hay rectificación por la afectación a su dignidad y su imagen.

El comunicado cerró con una advertencia legal. “Dicha señorita tendrá que probar todo lo que menciona, al igual que el resto de involucrados, quienes hoy han afectado mi dignidad y mi imagen. Por ello pienso tomar las medidas necesarias si no se rectifican, ya que me he perjudicado tremendamente, tanto en mi entorno familiar como laboral”, escribió García Vilca.

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La respuesta de los conductores: “Él trabajaba en esa empresa y usó su nombre para llegar a ella”

La lectura del comunicado en ‘Sin más que decir’ generó reacciones inmediatas entre los conductores del programa. Ethel Pozo fue quien respondió con mayor detalle a los argumentos del exasistente, y su postura fue compartida por el resto del panel.

Pozo rechazó la idea de que García Vilca pudiera presentarse como víctima del caso. “Ahora él es la víctima. Qué locura”, afirmó. Sobre el argumento central del comunicado —que nunca usó el nombre de Del Barrio para convocar a la joven—, la conductora fue directa: “Él trabajaba en esa empresa y él ha tomado el nombre de esa empresa para ir a hacerle un casting. Punto. No hay nada más que decir”.

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Pozo también cuestionó la afirmación de que la denunciante no mostró incomodidad durante el encuentro. Recordó que en las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ se aprecia el momento en que García Vilca le propone grabar determinadas escenas, y que la reacción de Villarreal fue pedir ver el guion antes de continuar. “‘Tendría que ver el guion’, dijo. Obviamente, porque ya empezó a sentir algo raro, una incomodidad”, señaló la conductora.

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Otro de los conductores del programa apuntó a un detalle que consideraron revelador: cuando García Vilca le mencionó a la joven la necesidad de usar ropa interior para las escenas, ella misma propuso sustituirla por un traje de baño. “Mucha suspicacia ahí, él ha querido torcer las cosas”, comentaron.

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Pozo desmonta el argumento del cortometraje y menciona otros testimonios

Uno de los puntos que más cuestionó Pozo fue la justificación del cortometraje independiente. La conductora señaló que ningún elemento del encuentro corresponde a un proceso de producción legítimo: no había guion, no había historia definida y la escena que García Vilca pretendía grabar involucraba a la joven quitándose ropa y estar encima de alguien.

“¿Qué cortometraje ibas a hacer? ¿Qué cortometraje? ¿Dónde está el guion? ¿Cuál era la historia?”, cuestionó Pozo. La conductora también descartó que Alexander pudiera haber estado al tanto de algún proyecto paralelo del exasistente. “Si todo eso fuera algo natural, en todo caso, hasta Michelle hubiera estado enterada de que algo que él quería hacer por su cuenta. Pero no es cierto”, afirmó María Pía Copello.

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Los conductores analizan la grave denuncia de acoso contra el productor Erick García Vilca de Del Barrio Producciones. Discuten las señales de alerta en castings fraudulentos y la importancia de denunciar estos actos. Video: Q / Sin más que decir

Pozo también aludió a los testimonios de otras jóvenes que habrían salido a relatar situaciones similares con García Vilca tras la difusión del caso por parte de ‘Magaly TV La Firme’. “La cantidad de mensajes que han salido después de otras chicas”, señaló el productos, sin entrar en detalles sobre el contenido de esos testimonios.

García Vilca no ha respondido públicamente a las reacciones generadas por su comunicado. Del Barrio Producciones confirmó que el exasistente fue separado de la empresa el mismo lunes en que recibieron la denuncia, y que la empresa continúa a disposición de la denunciante para brindarle apoyo legal y psicológico.

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