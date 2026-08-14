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Paro de transportistas se intensifica en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna por el alza del combustible

Bloqueos, paralizaciones y suspensión de clases marcan la protesta en varias regiones, mientras los gremios exigen acciones urgentes ante el incremento del diésel y la crisis de abastecimiento

Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.
Protestas y bloqueos por el precio del combustible afectan a cuatro regiones.
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Las manifestaciones contra el incremento del precio de los combustibles se han expandido por UcayaliLoretoArequipa y Tacna, donde transportistas y otros sectores implementaron paros, bloqueos de carreteras y movilizaciones para exigir medidas frente a una situación que impacta la economía de miles de familias.

En Ucayali, la paralización ha generado dificultades para el transporte y el abastecimiento. Pucallpa enfrenta escasez de combustible, largas colas en los grifos y un alza en los precios, afectando el traslado de productos y pasajeros. Los manifestantes cuestionan el efecto del encarecimiento de los combustibles sobre el transporte público, el comercio y otros servicios.

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En Loreto, la protesta también ha restringido el tránsito y generado inquietud por el abastecimiento de insumos básicos, dada la dependencia regional del transporte para movilizar mercancías y pasajeros. Los reclamos se concentran en el aumento de los costos y en la necesidad de una respuesta por parte de las autoridades.

En el sur del país, Arequipa y Tacna registran jornadas de protestas que incluyen bloqueos y paralizaciones. El sector sostiene que el incremento del combustible eleva directamente los costos de operación, lo que podría trasladarse a las tarifas y al precio de productos y servicios. Las movilizaciones reflejan el malestar creciente de los transportistas frente a la escalada de precios y las dificultades para acceder al combustible.

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La protesta evidencia el impacto del costo de los carburantes sobre diversas actividades económicas, especialmente en regiones donde el transporte es esencial para el abastecimiento.

Las vías restringidas han afectado el desplazamiento de ciudadanos en las cuatro regiones, mientras los manifestantes mantienen sus demandas y esperan una respuesta estatal.

Este reportaje periodístico cubre el paro indefinido de transportistas en Pucallpa. El video inicia con un mapa satelital de la región, seguido de gráficos de noticias y una presentadora en estudio. Las imágenes de campo, grabadas de noche en Pucallpa, muestran un reportero junto a un grupo de manifestantes, así como camiones de carga de color amarillo y rojo bloqueando una vía. El paro responde al alza de precios en los combustibles.

Crisis de abastecimiento y suspensión de clases

La medida de fuerza, iniciada el lunes 10 de agosto, se ha extendido con bloqueos en la carretera Federico Basadre y otros puntos, afectando el ingreso de productos a Pucallpa.

Los transportistas mantienen un paro indefinido, dificultando la distribución de combustible y el funcionamiento de los grifos. Algunos establecimientos solo consiguen atender durante las primeras horas, cuando ciertos vehículos logran abastecerse.

En Arequipa, la paralización del transporte urbano ha dejado a miles de pasajeros sin servicio y provocó la suspensión de clases presenciales. Según datos difundidos durante la jornada, alrededor de 220,000 estudiantes resultaron afectados.

Los conductores afirman que el precio del diésel pasó de aproximadamente S/16 a cerca de S/24 por galón, y en algunos casos hasta S/27. El conflicto también involucra la tarifa del pasaje: los transportistas defienden S/1,30, mientras que la autoridad municipal plantea reducirla a S/1.

En Tacna, la protesta se desarrolla con una reducción del servicio público y suspensión de clases. El gobernador regional, Luis Torres, expresó su respaldo a la medida y señaló que los altos costos hacen inviable mantener el servicio en condiciones actuales.

En algunos puntos bloqueados se permite el paso de ambulancias y personas con emergencias médicas. Tras una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, OsinergminPetroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso, se anunció un subsidio de corto plazo para mitigar el impacto en la selva, aunque aún no se detallan monto, fecha ni beneficiarios.

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