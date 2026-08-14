Camila Domínguez es coronada Miss Teen Supreme Perú 2026 y ya tiene la mira puesta en Bogotá: "Hoy comienza una nueva etapa"

En el set de MQM, la flamante Teen Supreme Perú 2026, Camila Domínguez, comparte su emoción y nerviosismo antes de viajar a Colombia para el certamen internacional. ¡Conoce a nuestra bella representante! Video: América TV / MMQ

Guardar

Con una corona sobre la cabeza y un vestido azul que ella misma describió como símbolo de una nueva etapa, Camila Domínguez se convirtió en la nueva ‘Miss Teen Supreme Perú 2026’. La joven de 17 años, hija del cantante Christian Domínguez y de la también artista Melanie Martínez, fue presentada en el programa ‘Mande Quien Mande’ de América Televisión como la candidata elegida para llevar la representación peruana al certamen internacional que se disputará en Bogotá, Colombia, del 24 al 30 de noviembre próximo.

La designación estuvo a cargo de Will Reyes, director nacional de la franquicia en el Perú y preparador de reinas, quien la eligió entre otras candidatas. Camila hizo su primer desfile en vivo ante las cámaras del programa y recibió la banda y la corona que la distinguen como reina nacional.

PUBLICIDAD

Al día siguiente se presentó en ‘Arriba Mi Gente’, donde los conductores Ricardo Rondón y Micheille Soifer la interrogaron sobre su relación con su padre, un tema que ella prefirió dejar fuera del foco mediático.

Camila Domínguez fue coronada como Miss Teen Supreme Perú 2026 y representará al Perú en Bogotá en noviembre.

La nueva reina que se abre paso con disciplina y un mensaje propio

La coronación de Camila Domínguez como ‘Miss Teen Supreme Perú 2026’ marca su debut formal en el mundo de los concursos de belleza, un terreno que ya venía explorando desde el modelaje. Reyes explicó los motivos de su elección con claridad: “Por qué escogí a Camila Domínguez, porque es una niña súper comprometida, disciplinada y me ha demostrado que tiene un mensaje enorme para todas estas teen de todo el mundo y es un mensaje que tocará no solamente al Perú sino a nivel internacional”, declaró el preparador en el programa de América Televisión.

PUBLICIDAD

La propia Camila recibió el título con palabras que reflejaban tanto orgullo como determinación. “Súper agradecida, súper emocionada. Estoy súper feliz de poder cargar con este título en el que voy a representar a mi Perú. Con toda la disciplina y siempre dándolo todo para llegar hasta allá y dejar al Perú en alto”, afirmó ante las cámaras de ‘Mande Quien Mande’.

En sus redes sociales, la joven publicó un mensaje en el que describió la coronación como un momento que “no solo se vive, se queda para siempre en el corazón”. Agradeció a Reyes por “confiar en mí y darme la oportunidad de llevar esta corona con tanto amor, compromiso y orgullo”, y anunció que su próxima meta es representar al Perú “con todo mi corazón en el escenario internacional”.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez afirmó que asumirá el título de Miss Teen Supreme Perú 2026 con disciplina para dejar al Perú en alto.

El certamen de Bogotá en noviembre será su primera gran prueba fuera del país. Camila Díaz fue designada en paralelo como representante peruana en la categoría ‘Miss Supreme Perú’, por lo que el país contará con dos candidatas en la competencia internacional.

La relación con Christian Domínguez: un vínculo en reconstrucción que ella protege

La trayectoria de Camila Domínguez hacia la corona no estuvo exenta de turbulencias personales. Durante meses, la adolescente fue protagonista involuntaria de una polémica familiar al hacer públicos sus conflictos con su padre, a quien acusó de no brindarle tiempo de calidad y de priorizar su relación con Karla Tarazona.

La situación llegó a instancias legales: Christian Domínguez llegó a denunciar a Melanie Martínez en relación con las declaraciones de su hija. El reencuentro entre padre e hija se produjo de forma circunstancial: ambos coincidieron en una audiencia judicial, y a partir de ese momento retomaron el contacto después de ocho meses de silencio.

PUBLICIDAD

Melanie Martínez reveló en ‘América Hoy’ que Camila decidió darle una segunda oportunidad a su padre, pero con una condición: que ambos lleven terapia psicológica. Esa exigencia marcó el inicio de una reconciliación que, según la propia joven, todavía está en construcción. Cuando los conductores de ‘Arriba Mi Gente’ le preguntaron por el estado de esa relación, Camila fue directa pero mesurada.

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, se embarca en su primera aventura en los certámenes de belleza. Representará a Perú en el Teen Supreme que se realizará en Colombia. Video: Instagram América TV

“Va tranquila, es un tema que prefiero mantenerlo alejado en el tema ahora que voy participando en el reinado, estoy súper bien con él porque eso es lindo (…) Es algo que prefiero mantenerlo en privado, recién se está construyendo (la relación con él)”, respondió con firmeza, sin entrar en detalles. El propio Christian Domínguez había reconocido el peso de la situación en una aparición anterior en televisión.

PUBLICIDAD

“Hablar con mi hija ha sido lo más duro y fue lo primero que hice, tuve que tomar fuerzas para eso, fue muy doloroso, muy doloroso”, sostuvo el cantante. En esa misma oportunidad, pidió al público que no involucrara a sus hijos en las críticas dirigidas a él: “Lo único que les pediría a las personas es que no se metan con mis hijos, no tienen nada que ver”, indicó.

Un primer paso con mensaje para otras adolescentes

Más allá del título, Camila Domínguez dejó en claro que su participación en el certamen tiene un componente personal que va más allá de la pasarela. En ‘Arriba Mi Gente’, aprovechó el espacio para dirigirse a otras jóvenes que atraviesan momentos difíciles.

PUBLICIDAD

“A las jovencitas de mi edad que pasan por altos y bajos, como toda adolescente se puede sentir, tienes que creer en ti, los sueños se hacen realidad, no permitas que nada ni nadie te detenga. Aunque pase millones de problemas y cosas que te hacen sentir que no puedes alcanzar ese sueño ignóralo, todo se puede con lo que tienes en tu corazón”, declaró.

La designación de Camila Domínguez como Miss Teen Supreme Perú 2026 estuvo a cargo de Will Reyes, director nacional de la franquicia en el Perú.

La joven también agradeció el espacio televisivo que le permitió presentarse ante el público peruano con su nueva identidad como reina. “Estoy muy agradecida con la invitación, este espacio, por haberme dejado contarle a la gente que estoy iniciando un camino, un sueño que quizás pensé que nunca se podía hacer real, estoy agradecida por las puertas que me han podido brindar para contarles un poco de lo que yo quiero ser y mis sueños poder cumplirlos poco a poco”, señaló.

PUBLICIDAD

Melanie Martínez también estuvo presente en la presentación de su hija en ‘Mande Quien Mande’ y desfiló junto a ella ante las cámaras, en un gesto que sus seguidores interpretaron como un respaldo abierto a esta nueva etapa. La madre de Camila se mostró orgullosa de acompañar a su hija en el inicio de este camino, sin importar el contexto mediático que rodea a la familia.