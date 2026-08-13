Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Lima arranca la semana con una agenda cultural de formato mayor. El ballet y la ópera ocupan escenarios emblemáticos, las galerías abren nuevas exposiciones en San Isidro, Miraflores y Barranco, y el teatro despliega comedias, monólogos y obras de texto en varios distritos. A eso se suman un laboratorio audiovisual con figuras de Disney y Netflix, la presentación de un poemario en San Isidro y conciertos de salsa que convocan a varias generaciones. La semana no deja espacios vacíos.
BALLET Y DANZA
Resonancias
El Ballet San Marcos celebra 62 años de vida artística con Resonancias, una función que reúne cuatro obras de danza contemporánea y el célebre Pas de Deux de El Corsario. El programa abre con Concertante, creación de María Elena Riera y Luis Antonio Valdivia sobre música del compositor peruano Celso Garrido-Lecca. Le sigue el Pas de Deux de El Corsario, a cargo de Leila León y Raúl Trujillo. La segunda mitad incluye El eco de los pasos, coreografía de Dionarah Herrera; Niños de gasa, niños del mundo, de Olivia Vallejos Montalván; y Mall, de Juan Salas Ariza. Fundada en 1964, la compañía es la primera de carácter profesional establecida en el Perú.
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- Lugar: Auditorio Ella Dunbar Temple, Ciudad Universitaria de la UNMSM, Av. Carlos Germán Amézaga s/n. Ingreso por Puerta N.° 5
- Cuándo: Miércoles 13 de agosto, 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
CONCIERTOS
Les Luthiers Trascendental
Más de 15 artistas subirán al escenario del Teatro Claretiano para celebrar, en formato coral y de gran ensamble, la obra de Les Luthiers. La puesta en escena incluye piano, violín, guitarra, cello, bajo, batería y percusión, y recorre piezas como Teorema de Tales, Aria Agraria y Chacarera de Santiago. La producción es de Artefacto, con dirección coral y musical de David Nomberto Vargas. Se trata del primer homenaje de este formato realizado en el Perú al grupo argentino.
- Lugar: Teatro Claretiano
- Cuándo: Miércoles 13 de agosto, 8:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Teleticket
Temporada Lírica 2026
La Municipalidad de Santiago de Surco presenta la Temporada Lírica 2026 en el Teatro Municipal de Surco. El programa alterna dos espectáculos: La Dolorosa + Antología de la Zarzuela —con piezas como Ronda de los enamorados, Aria del cuchillo y Costas las de Levante— y Escenas de la Vida Bohemia + Recital Lírico, basado en momentos de La Bohème de Giacomo Puccini.
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- Lugar: Teatro Municipal de Surco, Sacramento 278, Parque de la Amistad, Surco
- Hasta cuándo: 16 de agosto
- Horarios: Funciones a las 8:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus.
Cavalleria Rusticana y Pagliacci
El Teatro Municipal de Lima recibe una nueva producción del Teatro Colón de Buenos Aires con el díptico verista por excelencia. Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, concentra en un solo acto una historia de pasión, celos y honor en un pueblo de los Andes durante el Domingo de Pascua. Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, sigue a una compañía de comediantes ambulantes donde la ficción y la realidad se confunden hasta el quiebre, con el aria “Vesti la giubba” como uno de sus momentos más reconocidos. La Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y el Coro Nacional del Perú acompañan bajo la batuta del maestro Christopher Franklin.
- Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Lima
- Cuándo: 14 y 16 de agosto, 6:00 p. m.
- Entrada: Desde 32 soles en Ticketmaster
La trilogía de salsa 90’s
Salsa Kids, en su 35 aniversario, comparte escenario con El Reencuentro X-Salserín y El Reencuentro X-Adolescentes en una noche de salsa juvenil de los noventa. El evento reúne canciones que marcaron a una generación —De sol a sol, Yo sin ti, Virgen, Clase social, La magia de tus 15 años— en un formato de gran producción en la Costa Verde.
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- Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel
- Cuándo: Jueves 14 de agosto. Inicio a las 6:00 p. m.
- Entrada: Desde 128 soles en Teleticket
Daniela Darcourt
La cantante peruana Daniela Darcourt se presenta en el Kallpa Club de San Juan de Miraflores con un espectáculo de salsa nacional e internacional.
- Lugar: Kallpa Club, Av. Pedro Miotta, San Juan de Miraflores
- Cuándo: Sábado 15 de agosto
- Entrada: Desde 40 soles en Joinnus
Festival Internacional Chimpum Callao
El festival más tradicional del Callao regresa con una cartelera que incluye el retorno, tras 25 años de ausencia, del Grupo Niche de Colombia. Los acompañan Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz con su homenaje a Frankie Ruiz, Nino Segarra, Willie González y Moncho Rivera en tributo a Ismael Rivera, además de orquestas nacionales del Callao.
- Cuándo: Sábado 15 de agosto, desde las 3:00 p. m.
- Lugar: Estadio Campolo Alcalde (Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, La Perla, Callao).
- Entrada: Desde 33 soles en Teleticket
Cuando seas grande Vol. VII
El Coro Nacional de Niños del Perú, bajo la dirección de la maestra Mónica Canales, presenta el séptimo volumen de su producción “Cuando seas grande”. Más de 100 niñas y niños recorren grandes éxitos del pop y el rock de las últimas décadas en el Gran Teatro Nacional.
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- Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: Sábado 15 de agosto, 8:00 p. m. / Domingo 16 de agosto, 5:30 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus
EVENTOS GRATUITOS
InterFaz
El artista visual peruano André Daza presenta InterFaz, su primera exposición individual, con curaduría de Mariana Linares Olivera. A través de esculturas, instalaciones, objetos y dispositivos tecnológicos, la muestra cuestiona la aparente neutralidad de los sistemas digitales: algoritmos, filtros de belleza y reconocimiento facial que reproducen jerarquías sociales y raciales. Incorpora además referencias al centralismo y la discriminación territorial desde su experiencia entre Arequipa y Lima.
- Lugar: Galería Más Arte, calle Mariano Odicio 282, Miraflores
- Hasta cuándo: 17 de agosto
- Horarios: Lunes a viernes, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Entrada: Libre
Entre el cielo y la tierra
La artista visual Ana Masías (Áncash, 1987) presenta ocho pinturas al óleo en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo. El recorrido abre con una obra de 2017 del pintor José Tola, concebida por la artista como un homenaje al maestro que la impulsó hacia el arte. Las siete piezas siguientes, creadas entre 2024 y 2026, desarrollan un lenguaje figurativo que aborda la memoria, la violencia, la guerra, el desplazamiento y la saturación de imágenes en el mundo contemporáneo.
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- Lugar: Galería MAD, Museo de Minerales Andrés del Castillo, Jr. de la Unión 1030, Centro de Lima
- Hasta cuándo: 28 de agosto
- Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
Tiempo sin tiempo
El artista ecuatoriano Olmedo Quimbita (Latacunga, 1963) exhibe 17 pinturas en óleo y acrílico más una instalación en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Entre las obras destaca Retorno al Infinito, un díptico de 2,10 x 1,30 m que el curador Rubén Ramos describe como un universo donde “la figura humana, la naturaleza y los paisajes andinos trascienden su condición descriptiva para transformarse en metáforas de la existencia”.
- Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. José Larco 770, Miraflores
- Hasta cuándo: 16 de agosto
- Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: Libre
Experiencia Vivencial
Bajo la curaduría de Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, la Galería Casa Cultural Grau de Barranco reúne a 23 artistas en una muestra que convoca pintura, escultura y otras expresiones contemporáneas. Entre los participantes figuran Ana Ruiz de Somocurcio, Anneli Vértiz, Carlo Calanche, Cecilia Flores, Elecktra Brown, Gabriel Rodríguez, Marcela Paz, Marisol Sánchez, Oscar Dextre y Vanessa Martínez, entre otros.
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- Lugar: Galería Casa Cultural Grau, Av. Grau 178, Barranco
- Hasta cuándo: 29 de agosto
- Horarios: Miércoles a domingo, 4:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: Libre
La estructura del instante
La muestra del artista trujillano Paolo Vigo (1980) reúne 19 obras —siete pinturas, diez impresiones giclée y dos esculturas— en las que personajes con antifaces de los que brotan ramas y hojas representan las limitaciones que condicionan la mirada: normas sociales, prejuicios, miedos. “Mi trabajo muchas veces es una forma de expresar mi preocupación por la contaminación social y ambiental”, afirma el artista.
- Lugar: Galería Índigo, Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 260, San Isidro
- Hasta cuándo: 10 de setiembre
- Horarios: Lunes a sábado, 10:30 a. m. a 8:30 p. m.; domingos y feriados, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
Presentación del poemario Huaca de la noche
El literato y diplomático peruano Jesús Salazar Paiva presenta Huaca de la noche, poemario publicado en enero de 2026 por la editorial Andesgraund de Santiago de Chile. Los comentarios estarán a cargo del escritor y exministro de Cultura Alejandro Neyra y del poeta y catedrático Luis Fernando Chueca. Modera la poeta e investigadora Rashell Díaz Castillo.
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- Lugar: Vallejo Librería Café, Av. Camino Real 1119, San Isidro
- Cuándo: Lunes 17 de agosto, 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
EVENTOS INFANTILES
El zorrito audaz y el ave voraz
La segunda aventura del zorrito Blas regresa al escenario. En esta entrega, Blas y la Taruca conocen a Segisfredo, un despistado caracol, y a Carmela, una anciana tortuga, mientras un personaje peligroso amenaza con quitarles sus pertenencias. La obra es producida por la Asociación Cultural Coladecometa, con dramaturgia y dirección de Celeste Viale Yerovi y composición musical de Norma Alvizuri. El elenco incluye a Briscila Degregori, Kali Granados, Renato Medina-Vassallo, Lorena Rodríguez Vera, Jhair Bustamante y Beth Bellina.
- Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María
- Cuándo: Sábado 15 y domingo 16 de agosto, 4:00 p. m.
- Entrada: Desde 35 soles en Ticketmaster
La Granja de Zenón: Héroes en Acción
Bartolito, Tito, el Lobo Beto y sus amigos se convierten en superhéroes para salvar la granja en esta nueva propuesta de La Granja de Zenón. El espectáculo combina canciones, juegos, bailes e interacción con el público en el Centro de Convenciones Maracaná.
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- Lugar: Centro de Convenciones Maracaná, Jr. Huáscar 1652, Jesús María
- Cuándo: Sábado 15 y domingo 16 de agosto, 2:00 p. m. y 5:30 p. m.
- Entrada: Desde 110 soles en Ticketmaster
Jugando con el Lobo Feroz
Lobualdo Ferozino se queda solo en el bosque encantado porque todos se fueron de vacaciones, y necesita la ayuda del público para contar los cuentos. Un espectáculo interactivo donde niños, niñas y adultos se convierten en protagonistas de las historias.
- Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (ex Mocha Graña), Sáenz Peña 105, Barranco
- Cuándo: Sábado 15 de agosto (y también 22 y 29 de agosto), 4:00 p. m.
- Entrada: 34 soles en Teleticket
TEATRO
Inmaduros — 2da temporada
Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres protagonizan esta comedia sobre dos amigos de mundos opuestos: Alfi, que vive sin frenos entre fiestas y tecnología, y Fideo, recién separado y sin rumbo. La condición para que Fideo se quede es acompañarlo en los legendarios “miércoles de diversión”, hasta que un secreto explosivo pone a prueba su amistad. La dirección es de Ximena Arroyo y Marco Paulo Meléndez. Completan el elenco Ebelin Ortiz, Fiorella Díaz, Gia Rosalino y Ximena Galiano. Producción de la Asociación Cultural La Pasión.
- Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Psj. Porta 132, Miraflores
- Hasta cuándo: 30 de agosto
- Horarios: Jueves a domingo, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 35 soles en Joinnus
La señora K
Hilda, una anciana de firmes convicciones políticas, entra en coma tras una fuerte impresión. Al despertar, su nieta Laura y su enfermero Benhur intentan ocultarle que el partido que tanto ama atraviesa sus peores momentos. Una comedia sobre la dificultad de sostener una mentira.
- Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco
- Cuándo: Sábado 15 de agosto, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 52 soles en Teleticket
Noche de enredos
Una marquesa ingenua, un cura encantador, un gasfitero sospechoso y un inspector demasiado astuto se cruzan en esta comedia de enredos escrita por Alberto Papa-Fragomén y Rodrigo Sopeña. Nadie es quien dice ser y todos esconden algo. Éxito en España, llega a Lima con un elenco conformado por Lia Camilo, Carlos Bañuelos, Pedro Olórtegui y Hugo Salazar, bajo la dirección del propio Bañuelos.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Horarios: El evento puede comenzar a las 8:30 p. m.
- Entrada: Desde 50 soles en Teleticket
STAND UP Y MONÓLOGOS
‘Se busca marido cama afuera’
Johanna San Miguel presenta ocho funciones de la edición especial de ‘Se Busca Marido Cama Afuera’, una comedia con anécdotas, música en vivo y personajes sobre la reinvención personal tras la caída.
- Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco
- Hasta cuándo: 24 de setiembre (de jueves a domingo)
- Horarios: 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 51 soles en Teleticket
CINE
30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP — Últimas jornadas
El Festival Internacional de Cine de Lima PUCP cierra su 30ª edición el 15 de agosto con las jornadas finales de una programación que supera los 130 títulos y reúne a cerca de 100 invitados nacionales e internacionales. El festival despliega hasta su último día películas de la Competencia Latinoamericana, además de funciones gratuitas de clásicos restaurados del cine peruano a cargo de la Filmoteca PUCP.
- Lugar: Centro Cultural PUCP, NOS PUCP, Cineplanet Alcázar, Cineplanet San Miguel, Alianza Francesa de Lima
- Hasta cuándo: 15 de agosto
- Entrada: Venta virtual en festivaldelima.com y en Joinnus. Venta presencial en la boletería del CCPUCP, de lunes a domingo, 11:00 a. m. a 8:30 p. m. Algunas funciones son de ingreso libre
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