Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Entre el 13 y el 19 de agosto, Lima ofrece ópera, teatro, exposiciones, conciertos y mucho más.

Guardar

Lima arranca la semana con una agenda cultural de formato mayor. El ballet y la ópera ocupan escenarios emblemáticos, las galerías abren nuevas exposiciones en San Isidro, Miraflores y Barranco, y el teatro despliega comedias, monólogos y obras de texto en varios distritos. A eso se suman un laboratorio audiovisual con figuras de Disney y Netflix, la presentación de un poemario en San Isidro y conciertos de salsa que convocan a varias generaciones. La semana no deja espacios vacíos.

BALLET Y DANZA

Resonancias

El Ballet San Marcos celebra 62 años de vida artística con Resonancias, una función que reúne cuatro obras de danza contemporánea y el célebre Pas de Deux de El Corsario. El programa abre con Concertante, creación de María Elena Riera y Luis Antonio Valdivia sobre música del compositor peruano Celso Garrido-Lecca. Le sigue el Pas de Deux de El Corsario, a cargo de Leila León y Raúl Trujillo. La segunda mitad incluye El eco de los pasos, coreografía de Dionarah Herrera; Niños de gasa, niños del mundo, de Olivia Vallejos Montalván; y Mall, de Juan Salas Ariza. Fundada en 1964, la compañía es la primera de carácter profesional establecida en el Perú.

PUBLICIDAD

Lugar: Auditorio Ella Dunbar Temple, Ciudad Universitaria de la UNMSM, Av. Carlos Germán Amézaga s/n. Ingreso por Puerta N.° 5

Cuándo: Miércoles 13 de agosto, 7:00 p. m.

Entrada: Libre

Bailarines del Ballet San Marcos ejecutan movimientos de danza contemporánea en un parque urbano de Lima como parte de la función “Resonancias”.

CONCIERTOS

Les Luthiers Trascendental

Más de 15 artistas subirán al escenario del Teatro Claretiano para celebrar, en formato coral y de gran ensamble, la obra de Les Luthiers. La puesta en escena incluye piano, violín, guitarra, cello, bajo, batería y percusión, y recorre piezas como Teorema de Tales, Aria Agraria y Chacarera de Santiago. La producción es de Artefacto, con dirección coral y musical de David Nomberto Vargas. Se trata del primer homenaje de este formato realizado en el Perú al grupo argentino.

Lugar: Teatro Claretiano

Cuándo: Miércoles 13 de agosto, 8:00 p. m.

Entrada: A la venta en Teleticket

Músicos y artistas performáticos del homenaje a Les Luthiers se presentan en el Teatro Claretiano de Lima, Perú.

Temporada Lírica 2026

La Municipalidad de Santiago de Surco presenta la Temporada Lírica 2026 en el Teatro Municipal de Surco. El programa alterna dos espectáculos: La Dolorosa + Antología de la Zarzuela —con piezas como Ronda de los enamorados, Aria del cuchillo y Costas las de Levante— y Escenas de la Vida Bohemia + Recital Lírico, basado en momentos de La Bohème de Giacomo Puccini.

PUBLICIDAD

Lugar: Teatro Municipal de Surco, Sacramento 278, Parque de la Amistad, Surco

Hasta cuándo: 16 de agosto

Horarios: Funciones a las 8:00 p. m.

Entrada: A la venta en Joinnus.

El Teatro Municipal de Surco presenta hasta el 16 de agosto ocho funciones con orquesta en vivo que alternan la zarzuela española, con piezas de La Dolorosa, y escenas de La Bohème de Puccini.

Cavalleria Rusticana y Pagliacci

El Teatro Municipal de Lima recibe una nueva producción del Teatro Colón de Buenos Aires con el díptico verista por excelencia. Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, concentra en un solo acto una historia de pasión, celos y honor en un pueblo de los Andes durante el Domingo de Pascua. Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, sigue a una compañía de comediantes ambulantes donde la ficción y la realidad se confunden hasta el quiebre, con el aria “Vesti la giubba” como uno de sus momentos más reconocidos. La Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y el Coro Nacional del Perú acompañan bajo la batuta del maestro Christopher Franklin.

Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Lima

Cuándo: 14 y 16 de agosto, 6:00 p. m.

Entrada: Desde 32 soles en Ticketmaster

Un afiche promociona la presentación de las óperas "Cavalleria Rusticana" y "Pagliacci" en el Teatro Municipal de Lima durante agosto.

La trilogía de salsa 90’s

Salsa Kids, en su 35 aniversario, comparte escenario con El Reencuentro X-Salserín y El Reencuentro X-Adolescentes en una noche de salsa juvenil de los noventa. El evento reúne canciones que marcaron a una generación —De sol a sol, Yo sin ti, Virgen, Clase social, La magia de tus 15 años— en un formato de gran producción en la Costa Verde.

PUBLICIDAD

Lugar: Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel

Cuándo: Jueves 14 de agosto. Inicio a las 6:00 p. m.

Entrada: Desde 128 soles en Teleticket

Salsa Kids, El Reencuentro X-Salserín y El Reencuentro X-Adolescentes se reúnen el 14 de agosto en Costa 21, San Miguel, para una noche de salsa juvenil de los noventa. Salsa Kids celebra en este encuentro sus 35 años de trayectoria.

Daniela Darcourt

La cantante peruana Daniela Darcourt se presenta en el Kallpa Club de San Juan de Miraflores con un espectáculo de salsa nacional e internacional.

Lugar: Kallpa Club, Av. Pedro Miotta, San Juan de Miraflores

Cuándo: Sábado 15 de agosto

Entrada: Desde 40 soles en Joinnus

El cartel promociona el concierto de la cantante Daniela Darcourt en el Kallpa Club de San Juan de Miraflores, programado para el sábado 15 de agosto.

Festival Internacional Chimpum Callao

El festival más tradicional del Callao regresa con una cartelera que incluye el retorno, tras 25 años de ausencia, del Grupo Niche de Colombia. Los acompañan Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz con su homenaje a Frankie Ruiz, Nino Segarra, Willie González y Moncho Rivera en tributo a Ismael Rivera, además de orquestas nacionales del Callao.

Cuándo: Sábado 15 de agosto, desde las 3:00 p. m.

Lugar: Estadio Campolo Alcalde (Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, La Perla, Callao).

Entrada: Desde 33 soles en Teleticket

El festival más tradicional del Callao regresa el 15 de agosto con el Grupo Niche como figura central, tras 25 años de ausencia del escenario chalaco, acompañado por Nino Segarra, Willie González, Viti Ruiz y Moncho Rivera, entre otros artistas.

Cuando seas grande Vol. VII

El Coro Nacional de Niños del Perú, bajo la dirección de la maestra Mónica Canales, presenta el séptimo volumen de su producción “Cuando seas grande”. Más de 100 niñas y niños recorren grandes éxitos del pop y el rock de las últimas décadas en el Gran Teatro Nacional.

PUBLICIDAD

Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Cuándo: Sábado 15 de agosto, 8:00 p. m. / Domingo 16 de agosto, 5:30 p. m.

Entrada: A la venta en Joinnus

La gráfica promocional del Coro Nacional de Niños del Perú anuncia las fechas y horarios del séptimo volumen de su espectáculo 'Cuando seas grande' en el Gran Teatro Nacional de Lima.

EVENTOS GRATUITOS

InterFaz

El artista visual peruano André Daza presenta InterFaz, su primera exposición individual, con curaduría de Mariana Linares Olivera. A través de esculturas, instalaciones, objetos y dispositivos tecnológicos, la muestra cuestiona la aparente neutralidad de los sistemas digitales: algoritmos, filtros de belleza y reconocimiento facial que reproducen jerarquías sociales y raciales. Incorpora además referencias al centralismo y la discriminación territorial desde su experiencia entre Arequipa y Lima.

Lugar: Galería Más Arte, calle Mariano Odicio 282, Miraflores

Hasta cuándo: 17 de agosto

Horarios: Lunes a viernes, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Entrada: Libre

La exposición del artista arequipeño André Daza explora, a través de esculturas, instalaciones y dispositivos tecnológicos, cómo los algoritmos y el reconocimiento facial condicionan la identidad en la sociedad contemporánea.

Entre el cielo y la tierra

La artista visual Ana Masías (Áncash, 1987) presenta ocho pinturas al óleo en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo. El recorrido abre con una obra de 2017 del pintor José Tola, concebida por la artista como un homenaje al maestro que la impulsó hacia el arte. Las siete piezas siguientes, creadas entre 2024 y 2026, desarrollan un lenguaje figurativo que aborda la memoria, la violencia, la guerra, el desplazamiento y la saturación de imágenes en el mundo contemporáneo.

PUBLICIDAD

Lugar: Galería MAD, Museo de Minerales Andrés del Castillo, Jr. de la Unión 1030, Centro de Lima

Hasta cuándo: 28 de agosto

Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada: Libre

La artista visual Ana Masías presenta ocho pinturas al óleo en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo, en el Centro de Lima.

Tiempo sin tiempo

El artista ecuatoriano Olmedo Quimbita (Latacunga, 1963) exhibe 17 pinturas en óleo y acrílico más una instalación en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Entre las obras destaca Retorno al Infinito, un díptico de 2,10 x 1,30 m que el curador Rubén Ramos describe como un universo donde “la figura humana, la naturaleza y los paisajes andinos trascienden su condición descriptiva para transformarse en metáforas de la existencia”.

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. José Larco 770, Miraflores

Hasta cuándo: 16 de agosto

Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Entrada: Libre

El artista ecuatoriano Olmedo Quimbita posa entre sus pinturas al óleo y acrílico, que se exhiben en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, Lima.

Experiencia Vivencial

Bajo la curaduría de Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, la Galería Casa Cultural Grau de Barranco reúne a 23 artistas en una muestra que convoca pintura, escultura y otras expresiones contemporáneas. Entre los participantes figuran Ana Ruiz de Somocurcio, Anneli Vértiz, Carlo Calanche, Cecilia Flores, Elecktra Brown, Gabriel Rodríguez, Marcela Paz, Marisol Sánchez, Oscar Dextre y Vanessa Martínez, entre otros.

PUBLICIDAD

Lugar: Galería Casa Cultural Grau, Av. Grau 178, Barranco

Hasta cuándo: 29 de agosto

Horarios: Miércoles a domingo, 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada: Libre

Bajo la curaduría de Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, la Galería Casa Cultural Grau de Barranco reúne a 23 artistas en una exposición colectiva de pintura, escultura y expresiones contemporáneas.

La estructura del instante

La muestra del artista trujillano Paolo Vigo (1980) reúne 19 obras —siete pinturas, diez impresiones giclée y dos esculturas— en las que personajes con antifaces de los que brotan ramas y hojas representan las limitaciones que condicionan la mirada: normas sociales, prejuicios, miedos. “Mi trabajo muchas veces es una forma de expresar mi preocupación por la contaminación social y ambiental”, afirma el artista.

Lugar: Galería Índigo, Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 260, San Isidro

Hasta cuándo: 10 de setiembre

Horarios: Lunes a sábado, 10:30 a. m. a 8:30 p. m.; domingos y feriados, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada: Libre

El artista trujillano Paolo Vigo posa frente a sus obras expuestas en la Galería Índigo de San Isidro, Lima, como parte de su muestra individual "La estructura del instante".

Presentación del poemario Huaca de la noche

El literato y diplomático peruano Jesús Salazar Paiva presenta Huaca de la noche, poemario publicado en enero de 2026 por la editorial Andesgraund de Santiago de Chile. Los comentarios estarán a cargo del escritor y exministro de Cultura Alejandro Neyra y del poeta y catedrático Luis Fernando Chueca. Modera la poeta e investigadora Rashell Díaz Castillo.

PUBLICIDAD

Lugar: Vallejo Librería Café, Av. Camino Real 1119, San Isidro

Cuándo: Lunes 17 de agosto, 7:00 p. m.

Entrada: Libre

El literato y diplomático peruano Jesús Salazar Paiva sostiene el ejemplar de su poemario “Huaca de la noche”, presentado en San Isidro, Lima.

EVENTOS INFANTILES

El zorrito audaz y el ave voraz

La segunda aventura del zorrito Blas regresa al escenario. En esta entrega, Blas y la Taruca conocen a Segisfredo, un despistado caracol, y a Carmela, una anciana tortuga, mientras un personaje peligroso amenaza con quitarles sus pertenencias. La obra es producida por la Asociación Cultural Coladecometa, con dramaturgia y dirección de Celeste Viale Yerovi y composición musical de Norma Alvizuri. El elenco incluye a Briscila Degregori, Kali Granados, Renato Medina-Vassallo, Lorena Rodríguez Vera, Jhair Bustamante y Beth Bellina.

Lugar: Teatro Ricardo Blume, Jr. Huiracocha 2160, Jesús María

Cuándo: Sábado 15 y domingo 16 de agosto, 4:00 p. m.

Entrada: Desde 35 soles en Ticketmaster

Una ilustración de la obra teatral Blas y la Taruca, escrita y dirigida por Celeste Viale Yerovi, presenta a los protagonistas zorrito Blas y taruca, acompañados por una tortuga y un caracol.

La Granja de Zenón: Héroes en Acción

Bartolito, Tito, el Lobo Beto y sus amigos se convierten en superhéroes para salvar la granja en esta nueva propuesta de La Granja de Zenón. El espectáculo combina canciones, juegos, bailes e interacción con el público en el Centro de Convenciones Maracaná.

PUBLICIDAD

Lugar: Centro de Convenciones Maracaná, Jr. Huáscar 1652, Jesús María

Cuándo: Sábado 15 y domingo 16 de agosto, 2:00 p. m. y 5:30 p. m.

Entrada: Desde 110 soles en Ticketmaster

Los personajes de La Granja de Zenón se presentan como superhéroes para el espectáculo infantil en el Centro de Convenciones Maracaná de Lima.

Jugando con el Lobo Feroz

Lobualdo Ferozino se queda solo en el bosque encantado porque todos se fueron de vacaciones, y necesita la ayuda del público para contar los cuentos. Un espectáculo interactivo donde niños, niñas y adultos se convierten en protagonistas de las historias.

Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (ex Mocha Graña), Sáenz Peña 105, Barranco

Cuándo: Sábado 15 de agosto (y también 22 y 29 de agosto), 4:00 p. m.

Entrada: 34 soles en Teleticket

La obra infantil "Jugando con el Lobo Feroz" presenta a personajes de cuentos clásicos que interactúan con el público en el Teatro Juanita Tarnawiecki de Barranco.

TEATRO

Inmaduros — 2da temporada

Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres protagonizan esta comedia sobre dos amigos de mundos opuestos: Alfi, que vive sin frenos entre fiestas y tecnología, y Fideo, recién separado y sin rumbo. La condición para que Fideo se quede es acompañarlo en los legendarios “miércoles de diversión”, hasta que un secreto explosivo pone a prueba su amistad. La dirección es de Ximena Arroyo y Marco Paulo Meléndez. Completan el elenco Ebelin Ortiz, Fiorella Díaz, Gia Rosalino y Ximena Galiano. Producción de la Asociación Cultural La Pasión.

Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Psj. Porta 132, Miraflores

Hasta cuándo: 30 de agosto

Horarios: Jueves a domingo, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 35 soles en Joinnus

Seis actores de la comedia “Inmaduros”, con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, posan en la imagen promocional para la segunda temporada de la obra en el Nuevo Teatro Julieta de Lima.

La señora K

Hilda, una anciana de firmes convicciones políticas, entra en coma tras una fuerte impresión. Al despertar, su nieta Laura y su enfermero Benhur intentan ocultarle que el partido que tanto ama atraviesa sus peores momentos. Una comedia sobre la dificultad de sostener una mentira.

Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco

Cuándo: Sábado 15 de agosto, 8:00 p. m.

Entrada: Desde 52 soles en Teleticket

Noche de enredos

Una marquesa ingenua, un cura encantador, un gasfitero sospechoso y un inspector demasiado astuto se cruzan en esta comedia de enredos escrita por Alberto Papa-Fragomén y Rodrigo Sopeña. Nadie es quien dice ser y todos esconden algo. Éxito en España, llega a Lima con un elenco conformado por Lia Camilo, Carlos Bañuelos, Pedro Olórtegui y Hugo Salazar, bajo la dirección del propio Bañuelos.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores

Horarios: El evento puede comenzar a las 8:30 p. m.

Entrada: Desde 50 soles en Teleticket

‘Noche de Enredos’ es protagonizada por Carlos Bañuelos, Pedro Olórtegui, Lía Camilo y Hugo Salazar.

STAND UP Y MONÓLOGOS

‘Se busca marido cama afuera’

Johanna San Miguel presenta ocho funciones de la edición especial de ‘Se Busca Marido Cama Afuera’, una comedia con anécdotas, música en vivo y personajes sobre la reinvención personal tras la caída.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco

Hasta cuándo: 24 de setiembre (de jueves a domingo)

Horarios: 8:00 p. m.

Entrada: Desde 51 soles en Teleticket

Johanna San Miguel, artista principal del monólogo "Se busca marido cama afuera", para la promoción de su espectáculo en Lima.

CINE

30° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP — Últimas jornadas

El Festival Internacional de Cine de Lima PUCP cierra su 30ª edición el 15 de agosto con las jornadas finales de una programación que supera los 130 títulos y reúne a cerca de 100 invitados nacionales e internacionales. El festival despliega hasta su último día películas de la Competencia Latinoamericana, además de funciones gratuitas de clásicos restaurados del cine peruano a cargo de la Filmoteca PUCP.

Lugar: Centro Cultural PUCP, NOS PUCP, Cineplanet Alcázar, Cineplanet San Miguel, Alianza Francesa de Lima

Hasta cuándo: 15 de agosto

Entrada: Venta virtual en festivaldelima.com y en Joinnus. Venta presencial en la boletería del CCPUCP, de lunes a domingo, 11:00 a. m. a 8:30 p. m. Algunas funciones son de ingreso libre

Martha Figueroa, Salvador del Solar y Tatiana Astengo expresan sus preferencias sobre películas nacionales favoritas durante una entrevista en el Festival de Cine de Lima 2026.