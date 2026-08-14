La peculiar celebración de Horacio Melgarejo en histórica goleada de Cienciano a Botafogo por Copa Sudamericana 2026

El estratega argentino se dejó llevar por la emoción durante la goleada del ‘Papá’ y protagonizó un curioso festejo desde la banca de suplentes. (Video: ESPN)

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La histórica goleada de Cienciano sobre Botafogo este jueves 13 de agosto desató la euforia en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Uno de los protagonistas de la noche fue Horacio Melgarejo, técnico del conjunto cusqueño, quien no pudo contener la emoción luego de una de las anotaciones del ‘papá’ y protagonizó una peculiar celebración desde la banca de suplentes.

Tras el hat-trick de Matías Succar, la algarabía se apoderó del entrenador. Melgarejo festejó eufóricamente mientras miraba hacia la tribuna, disfrutando de la contundente ventaja que estaba consiguiendo su equipo ante uno de los representantes del fútbol brasileño. En medio de la celebración, uno de sus jugadores lo cargó para festejar junto a él, generando una llamativa escena que reflejó el ambiente que se vivía en el recinto de la ciudad imperial.

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Cienciano firmó una goleada histórica en el Cusco

La celebración de Horacio Melgarejo fue el reflejo de una noche inolvidable para Cienciano. El ‘papá’ vapuleó 6-1 a Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y consiguió una ventaja que lo deja muy cerca de los cuartos de final del torneo continental.

Horacio Melgarejo dirigiendo en el Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026. Crédito: REUTERS/Martin Fonseca

El conjunto cusqueño aprovechó las condiciones de jugar en la altura y sometió al cuadro brasileño desde los primeros minutos. Los locales mostraron intensidad, contundencia y una gran efectividad frente al arco rival, mientras su rival brasileño sufrió para encontrar respuestas y adaptarse al ritmo impuesto por el equipo local.

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Matías Succar fue la gran figura del encuentro con tres goles, mientras que Neri Bandiera aportó un doblete. El otro tanto del conjunto imperial fue obra de Marcos Martinich, quien también se lució con una gran definición de larga distancia. Para la visita, Matheus Martins consiguió el descuento, aunque su anotación no ayudó a cambiar el desarrollo del compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Matías Succar, figura de una noche especial

El delantero volvió a demostrar su gran momento con Cienciano y se convirtió en el principal protagonista de la goleada. Sus tres tantos le permitieron ampliar su registro goleador en la temporada y confirmar que atraviesa una etapa importante desde su llegada al conjunto cusqueño.

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El rendimiento colectivo también permitió que Cienciano construyera una de las mayores ventajas de su historia en una serie internacional. El equipo de Horacio Melgarejo no solo ganó, sino que consiguió una diferencia de cinco goles que ahora deberá administrar en territorio brasileño para sellar su pase a la siguiente ronda.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

La revancha será en Río de Janeiro

Cienciano tendrá que completar la tarea el próximo jueves 20 de agosto, cuando visite a Botafogo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estádio Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

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El ‘Papá’ llegará a Brasil con el 6-1 conseguido en Cusco y con una ventaja importante para buscar su clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, el equipo cusqueño deberá mantener la concentración durante los 90 minutos restantes, pues Botafogo intentará reaccionar ante su público.

La noche en Cusco dejó una imagen que resumió el sentimiento del plantel: Melgarejo celebrando eufóricamente desde la banca y siendo cargado por uno de sus jugadores. Una postal de una jornada histórica que Cienciano buscará completar en Río de Janeiro.