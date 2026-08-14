Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La peculiar celebración de Horacio Melgarejo en histórica goleada de Cienciano a Botafogo por Copa Sudamericana 2026

El técnico del ‘Papá’ no pudo contener la emoción tras el hat-trick de Matías Succar y protagonizó una curiosa escena junto a uno de sus dirigidos durante la goleada ante el cuadro brasileño

El estratega argentino se dejó llevar por la emoción durante la goleada del ‘Papá’ y protagonizó un curioso festejo desde la banca de suplentes. (Video: ESPN)
Guardar

La histórica goleada de Cienciano sobre Botafogo este jueves 13 de agosto desató la euforia en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Uno de los protagonistas de la noche fue Horacio Melgarejo, técnico del conjunto cusqueño, quien no pudo contener la emoción luego de una de las anotaciones del ‘papá’ y protagonizó una peculiar celebración desde la banca de suplentes.

Tras el hat-trick de Matías Succar, la algarabía se apoderó del entrenador. Melgarejo festejó eufóricamente mientras miraba hacia la tribuna, disfrutando de la contundente ventaja que estaba consiguiendo su equipo ante uno de los representantes del fútbol brasileño. En medio de la celebración, uno de sus jugadores lo cargó para festejar junto a él, generando una llamativa escena que reflejó el ambiente que se vivía en el recinto de la ciudad imperial.

PUBLICIDAD

Cienciano firmó una goleada histórica en el Cusco

La celebración de Horacio Melgarejo fue el reflejo de una noche inolvidable para Cienciano. El ‘papá’ vapuleó 6-1 a Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y consiguió una ventaja que lo deja muy cerca de los cuartos de final del torneo continental.

Horacio Melgarejo dirigiendo en el Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026. Crédito: REUTERS/Martin Fonseca
Horacio Melgarejo dirigiendo en el Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana 2026. Crédito: REUTERS/Martin Fonseca

El conjunto cusqueño aprovechó las condiciones de jugar en la altura y sometió al cuadro brasileño desde los primeros minutos. Los locales mostraron intensidad, contundencia y una gran efectividad frente al arco rival, mientras su rival brasileño sufrió para encontrar respuestas y adaptarse al ritmo impuesto por el equipo local.

PUBLICIDAD

Matías Succar fue la gran figura del encuentro con tres goles, mientras que Neri Bandiera aportó un doblete. El otro tanto del conjunto imperial fue obra de Marcos Martinich, quien también se lució con una gran definición de larga distancia. Para la visita, Matheus Martins consiguió el descuento, aunque su anotación no ayudó a cambiar el desarrollo del compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Matías Succar, figura de una noche especial

El delantero volvió a demostrar su gran momento con Cienciano y se convirtió en el principal protagonista de la goleada. Sus tres tantos le permitieron ampliar su registro goleador en la temporada y confirmar que atraviesa una etapa importante desde su llegada al conjunto cusqueño.

El rendimiento colectivo también permitió que Cienciano construyera una de las mayores ventajas de su historia en una serie internacional. El equipo de Horacio Melgarejo no solo ganó, sino que consiguió una diferencia de cinco goles que ahora deberá administrar en territorio brasileño para sellar su pase a la siguiente ronda.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

La revancha será en Río de Janeiro

Cienciano tendrá que completar la tarea el próximo jueves 20 de agosto, cuando visite a Botafogo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estádio Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

El ‘Papá’ llegará a Brasil con el 6-1 conseguido en Cusco y con una ventaja importante para buscar su clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, el equipo cusqueño deberá mantener la concentración durante los 90 minutos restantes, pues Botafogo intentará reaccionar ante su público.

La noche en Cusco dejó una imagen que resumió el sentimiento del plantel: Melgarejo celebrando eufóricamente desde la banca y siendo cargado por uno de sus jugadores. Una postal de una jornada histórica que Cienciano buscará completar en Río de Janeiro.

Temas Relacionados

Horacio MelgarejoCiencianoBotafogoCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero nacional se consolidó como el MVP del lance al concretar un show goleador fascinante. Lo hecho, además, entró en la historia al firmar el primer triplete de un elenco peruano en el certamen CONMEBOL

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Julio César Uribe responde dónde se jugará el Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Estadio Nacional o Alberto Gallardo?

El club rimense insiste en que la preparación del equipo no puede depender del lugar donde se juegue, y que la obligación pasa por competir del mismo modo, incluso si la organización del partido cambia de escenario

Julio César Uribe responde dónde se jugará el Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Estadio Nacional o Alberto Gallardo?

Cienciano vs Botafogo 6-1: goles y resumen de la aplastante victoria cusqueña por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Con triplete de Matías Succar, quien reemplazó al suspendido Carlos Garcés, el ‘papá’ logró apabullante resultado ante el cuadro brasileño. La vuelta será el próximo jueves 20 de agosto

Cienciano vs Botafogo 6-1: goles y resumen de la aplastante victoria cusqueña por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero argentino logró recuperarse a tiempo de una dolencia muscular que lo mantuvo en el dique seco. En su reaparición contribuyó con una anotación clave que encarriló el triunfo contra el ‘fogao’

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero nacional de 27 años aprovechó un grosero error del portero Warleson y la embocó por segunda vez en el juego que tiene lugar en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco

Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

Ciudadana de Tumbes grita a Keiko Fujimori y se arrodilla: “Ninguna autoridad nos ha escuchado, le ruego que nos ayude”

ENTRETENIMIENTO

Camila Domínguez es coronada Miss Teen Supreme Perú 2026 y ya tiene la mira puesta en Bogotá: "Hoy comienza una nueva etapa"

Camila Domínguez es coronada Miss Teen Supreme Perú 2026 y ya tiene la mira puesta en Bogotá: "Hoy comienza una nueva etapa"

Naldy Saldaña debuta como solista en ‘El Reventonazo de la Chola’ y brinda más detalles sobre el caso que la alejó de ‘La Bella Luz’

Erick García Vilca publica comunicado y anuncia acciones legales si no se rectifican: “Han afectado mi dignidad e imagen”, pero no le creen

Agenda cultural en Lima del 13 al 19 de agosto: lo último del Festival de Cine PUCP, ópera y ballet, salsa, teatro y exposiciones gratuitas

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

DEPORTES

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Julio César Uribe responde dónde se jugará el Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Estadio Nacional o Alberto Gallardo?

Cienciano vs Botafogo 6-1: goles y resumen de la aplastante victoria cusqueña por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Gol de Neri Bandiera con suspenso por intervención VAR en Cienciano vs Botafogo por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Doblete de Matías Succar para el 3-0 de Cienciano vs Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026