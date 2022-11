Nicola Porcella rechazó proyecto en México para quedarse con su hijo en Perú

Nicola Porcella comenta su participación serie de Telemundo y Televisa. América TV /América Espectáculos

Nicola Porcella sigue enfocado en sus proyectos. A pesar de que la gente piense que no le fue bien México, el exguerrero no le hace caso a esos comentarios y sigue avocado a su carrera artística.

Tan es así, que a fines de año se estrenará la serie internacional ‘Travesuras de la niña mala’ por Vix Plus, plataforma de streaming de Televisa y Univisión. El animador de eventos tiene una pequeña participación en la primera temporada de la producción.

“Voy a salir en ‘Travesuras de la niña mala’, grabé con Nidia Bermejo, tremenda actriz para mí. Cuando la vi dije wow me toca con ella. También está Javier (Dulzaides). Es un proyecto para Vix que es la plataforma digital de Televisa”, manifestó para las cámaras de América Espectáculos.

Nicola Porcella rechaza propuesta de trabajo en México

Además, Nicola Porcella comentó que luego de grabar esa producción internacional en México, le llegó una propuesta muy atractiva, pero que requería estar más tiempo en el país azteca. El modelo no aceptó porque prefirió regresar a Perú a estar con su hijo, que ya es prácticamente un adolescente.

“Mis planes estaban quedarme en México, pero hay algo que vuelvo explicar, mi hijo ya tiene casi 11 años, y hace tres años ya no vivo acá. (A medida que crecen) los niños se alejan un poquito y para mí era muy importante comenzar a compartir con él. De repente era sacrificar algunas cosas, pero uno por los hijos hace sacrificios”, dijo inicialmente la expareja de Angie Arizaga.

“Me va muy bien, la gente cree que no, pero me fue muy bien en México, si supieran el proyecto que he dicho que no, dirían Nicola está loco. Le acabo de decir a un proyecto que no y por la cantidad que he dicho que no, dirían: ¡Nicola está loco!. Pero creo que hay cosas más importantes, ahorita para mi vida”, explicó.

Está contento con sus trabajos en el Perú

Asimismo, comentó que en el Perú le va muy bien, con sus trabajos como locutor de radio que inició el pasado 2 de noviembre con su programa ‘Habla Kausa’ en la emisora Karibeña. “Estoy contento, porque la verdad la estoy pasando muy bien, contra todo lo que la gente pueda pensar, la estoy pasando increíble”, aseveró.

Además de ello, no le falta trabajo porque también es creador de contenido en su canal de Youtube y en sus redes sociales. “Después de mucho tiempo (me va bien), tuvo dos años muy complicados desde que salí de la TV, pero este ha sido mi año, tengo muchas marcas que trabajan conmigo”, reveló.

Con respecto a la ruptura sentimental de su amigo Rafael Cardozo y Carol Reali, evitó pronunciarse porque aclaró que es un tema personal, que en su momento ellos saldrán a comentar al respecto.

“Yo hago lo que me hubiera gustado, que hagan conmigo, que no hablen y que no opinen de algo que no saben. Yo sé mucho, pero trato de no meterme, ni hablarlo en público, porque es un tema que si él quiere hablar, lo hará, nadie tiene porque opinar”, detalló el influencer que cuenta que está soltero.

