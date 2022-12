Decoración completa por el cumpleaños de Ethel Pozo se cayó en plena transmisión de ‘América Hoy’

Este 15 de diciembre, Ethel Pozo fue sorprendida en ‘América Hoy’ con una hermosa decoración de globos en tonos morados con motivo de su cumpleaños número 42. Arreglos y un gran arco de globos fueron parte de su sorpresa, la cual conmovió a la conductora de TV. Además, tuvo la visita inesperada de Natalia Salas, quien no dudó en agradecerle por ser su amiga y estar con ella los momentos difíciles que viene atravesando, su lucha contra el cáncer.

Todo era felicidad hasta ese momento. Incluso, Ethel Pozo pidió un deseo, salud y tiempo para estar con sus hijas. De pronto, Natalia Salas tomó la palabra y le pidió que se acerque a ella para que le dé suerte. Cuando, la actriz estaba hablando, se vio cómo la decoración completa de la hija de Gisela Valcárcel cayó al suelo, ante la risa nerviosa de los conductores.

Janet Barboza y Edson Dávila no dejaban de reír. Mientras trataban de manejar la situación, terminó el programa, sin despedida previa.

Decoración de Ethel Pozo se cayó en pleno programa.

Natalia Salas sorprendió a Ethel Pozo por su cumpleaños y lloraron juntas

La exconductora de ‘América Hoy’, Natalia Salas, se reencontró con Ethel Pozo para saludarla por su cumpleaños. Según contó la actriz, la hija de Ethel Pozo ha estado en constante comunicación con ella desde que se enteró de la difícil situación que estaba atravesando.

Natalia Salas le agradeció su amistad y por estar siempre pendiente de ella, comunicándose y mandándole audios cada semana.

“Amiga de mi alma, feliz cumpleaños. Tú sabes que este año ha sido un vendaval de emociones. Estoy feliz de que haya sido tan bonito para ti, y quiero contarte a todo el mundo que alguien que me escribí y me llamaba, me mandaba audios larguísimos cada semana, era Ethel. Cuando me dijeron para venir, para celebrar contigo, era imposible que dijera que no. Te quiero mucho, yo no tengo muchas amigas en el medio, y estoy muy orgullosa de decir que tú eres una de ellas. Muchas gracias por haber ido a verme al teatro”, dijo bastante emocionada.

Por su parte, Ethel Pozo no dudó en tomar la palabra y, en medio de lágrimas, resaltó su fortaleza. “Ya que te tengo que decir, esta mujer es impresionantemente fuerte, cuando fui a verla al teatro, es increíble. Tú eres una grande, y yo estoy muy orgullosa de que la televisión me haya dado amigas como tú, como mi hermano Edson (Dávila)”, indicó la presentadora de TV.

